G7防长关切台海局势 台外交部发文致谢

七国集团首次召开专门讨论国防问题的部长级会议，聚焦俄乌战争和中东冲突的同时也对东中国海和南中国海局势表示严重关切。G7防长亦特别关注了中国解放军近期在台湾周边的军演。

（德国之声中文网）七国（G7）集团防长周六（10月19日）在意大利那不勒斯（Naples）召开会议后发表联合声明。声明中，七国集团防长对东中国海和南中国海局势表示严重关切，并重申强烈反对任何通过武力或胁迫手段单方面改变现状的企图，包括在海域和空域。

来自意大利、法国、德国、英国、日本、加拿大和美国的G7防长亦表示，维护台海和平稳定对国际安全与繁荣是不可或缺的，“我们对挑衅行为表示关切，特别是最近中国人民解放军在台湾周边进行的军事演习”。声明补充道，G7成员国在台湾问题的基本立场，包括“一个中国政策”没有改变，呼吁和平解决两岸问题。

周日，台湾外交部回应称，对此表达高度欢迎，并诚挚感谢G7成员国对台海和平现状的坚定支持。台湾外交部发布的新闻稿还指出，台湾作为印太地区负责任的成员，今后将持续与G7成员国加强合作，以具体行动守护民主、自由、人权及法治等普世价值，与理念相近伙伴团结捍卫以规则为基础的国际秩序，共同为区域及国际社会的繁荣与稳定而努力。

继续参与印太事务

G7防长还表示将继续参与印度太平洋地区的安全保障与防务事务。声明中有关印太地区的内容指出，该地区的重要性不仅限于经济层面，许多发达和发展中国家都有直接利益，通过防务和安全伙伴关系等方式促进该地区的和平、安全与繁荣。七国集团“寻求与中国建立建设性和稳定的关系，并认识到直接和坦诚的接触对于表达关切和处理分歧的重要性，特别是在国际和平与安全问题上”。

另据日本公共传媒机构日本广播协会（NHK）10日报道，针对印太地区问题，日本防卫大臣中谷元在会上指出，中国和俄罗斯军机相继侵犯日本领空，俄罗斯、中国及北朝鲜正在加强合作，相关活动趋于活跃。

G7防长的联合声明同时强调，中国对南中国海的扩张性海洋主张没有法律依据，七国集团“强烈反对中国一再阻碍航行自由、将有争议的地物军事化以及采取胁迫和恐吓行动，以及在南中国海危险地使用海警和海上民兵船只。”

七国集团外长接着指出：“我们重申《联合国海洋法公约》的普世性和统一性，并重申其作为规范海洋和海上活动的法律框架的重要作用。我们还重申，2016年7月12日常设仲裁法院作出的裁决对诉讼当事方具有法律约束力”。

日本防卫大臣中谷元：俄罗斯、中国及北朝鲜正在加强合作，相关活动趋于活跃 图像来源: Kyodo/picture alliance

继续支持乌克兰 关切中俄军事合作

意大利担任2024年G7轮值主席国。此次G7防长会议在该国南部的那不勒斯举行，也是北约基地所在地。已经进入第三年的俄乌战争是此次会议的重要议题之一。在最终声明中，七国集团承诺将在军事等范畴继续支持乌克兰，并支持基辅“不可逆转地走向全面的欧洲-大西洋一体化道路，包括加入北约。

除了G7防长，北约、欧盟的代表以及乌克兰国防部长乌梅罗夫（Rustem Umerov）也参加了此次会谈。七国集团一致表示，为了实现建立在尊重乌克兰主权等基础上的公正且持续的和平，将坚定不移地予以支援。

会议的联合声明在谴责俄罗斯的同时也对中国加强支持俄罗斯的战争经济深表关切，G7防长呼吁北京停止向俄罗斯转移包括武器部件和设备在内的军民两用物资。声明指出，这些材料正帮助俄罗斯维持其在乌克兰的非法战争，“我们对中俄军事合作加强带来的不稳定行动表示担忧”。

另据路透社报道，德国国防部长皮斯托留斯（Boris Pistorius）表示，他对朝鲜为俄罗斯战争提供的支持感到担忧，“这表明，这场冲突在其影响范围上正扩展到世界其他地区”。

意大利国防部长克罗塞托：G7必须像牛虻一样，有能力蜇醒世界其它地区 图像来源: Ciro De Luca/REUTERS

“G7必须像牛虻，蜇醒全世界”

主持会议的意大利国防部长克罗塞托（Guido Crosetto）向媒体表示，七国集团无法单独解决全球紧张局势，但需要激励国际社会采取行动。“G7必须像牛虻一样，有能力蜇醒世界其它地区，”他在新闻发布会上如是说道。

克罗塞托早些时候在会议开幕式上警告称，多个同时发生的冲突凸显了“安全框架正在恶化”，并称近期解决冲突的预测“并不乐观”。这位意大利防长还称，“两种不同的、或许互不相容的世界观”之间的对抗，加剧了紧张局势。

七国集团也聚焦了中东局势，其外长联合声明呼吁加沙地带立即停火，释放所有人质，并称袭击和报复的危险循环可能导致中东地区局势无法控制的升级，这对任何一方都不利。声明同时呼吁伊朗停止向哈马斯、真主党、胡塞武装和其他非国家行为体提供支持，避免采取可能破坏地区稳定并引发失控升级的进一步行动。



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