G7重頭戲：澤連斯基今見拜登

（德國之聲中文網）七國集團（G7）峰會將於週日（5月21日）閉幕，議程最後一天，烏克蘭總統澤連斯預計將親自出席峰會，並會晤美國總統拜登。

美國白宮國家安全顧問沙利文表示，拜登「期待」與澤連斯基面對面坐下來會談。一名美國政府官員向法新社透露，兩人預計於當地時間下午2點（格林威治標準時間5點）之後會面，「總統將重申美國對烏克蘭未來的堅定和堅決支持」。

此前，白宮宣布將同意西方盟國向烏克蘭提供美製F-16戰鬥機，並支持提供包含F-16戰鬥機在內的操作培訓，預計將成為兩人會談焦點之一。

烏克蘭一直希望獲得這些先進戰鬥機，以取代其老化和飽受戰爭摧殘的蘇聯時代機隊，但美國一直擔憂，這可能觸怒莫斯科並且更直接地捲入戰爭。拜登曾表示，美國不會批準轉讓。

在終於亮綠燈後，沙利文強調，華盛頓希望「以避免第三次世界大戰的方式」支持烏克蘭，F-16戰鬥機的轉讓不會破壞這樣的關鍵平衡。他表示，這些戰鬥機將只用於防禦，「美國沒有促成或支持對俄羅斯領土的攻擊。」

除了會晤澤連斯基，路透社報導，拜登21日還將與日本、韓國領導人舉行聯合會議。一名不願具名的美國政府高級官員透露，美、韓和日將討論如何深化三國關係，內容包括軍事「互操性」以及來自中國的「經濟脅迫」。

該名官員還表示，華盛頓希望北京能從G7峰會中得到啟示，即——中國應該利用其影響力來阻止俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

澤連斯基見莫迪

澤連斯基20日搭乘法國政府專機抵達日本，吸引所有媒體目光。在抵達廣島後，他透過推特發文說：「日本，G7，和烏克蘭的夥伴與友人們的重要會議，為了我們的勝利，需要更進一步的合作及安全。今天將離和平更近一步。」

落地後，澤連斯基在G7場邊與印度總理莫迪舉行俄烏戰爭以來的首次會面。澤連斯基在Telegram上表示，在與莫迪的會談中，兩人討論了烏克蘭在移動醫院和清除地雷方面的需求，他還邀請印度加入烏克蘭的和平方案；莫迪則通過推特發布了兩人握手的合照，並指出自己已告訴澤連斯基，印度願意繼續為烏克蘭人民提供人道主義援助，支持「對話和外交」來尋求和平。

印度、巴西、中國和俄羅斯同為「金磚國家集團」（BRICS）。俄烏戰爭以來，印度並沒有與俄羅斯保持距離，其與俄羅斯的石油交易被認為是通過允許俄羅斯繼續從能源中獲益，來破壞西方的制裁。

除了莫迪，澤連斯基也已經會見了法國總統馬克宏以及英國首相蘇克納。路透社報導，澤連斯基在廣島可能也將與巴西總統盧拉，以及其他「全球南方」的領導人會面，爭取他們對烏克蘭的支持。

今年峰會除了G7成員國之外，還邀請了韓國、巴西、印度、印尼、澳洲、越南、庫克群島（CookIslands）、葛摩聯邦（Comoros）參加。

俄中同表不滿

今年G7峰會於日本廣島舉行，峰會重點為如何削弱俄羅斯和應對中國。峰會期間，G7宣布了對莫斯科的新制裁，誓言提供烏克蘭更多的武器、軍事援助和金援，同時也發表聯合公報並通過了被視為對中國「統一戰線」的反經濟脅迫倡議。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫20日表示，G7做出的決定表明，他們一意孤行地要「雙重遏制」中國與俄羅斯。拉夫羅夫並指控，G7不只要打算要在戰場上擊敗俄羅斯，還要將其作為地緣政治競爭者消滅。

俄羅斯官媒塔斯社則引述俄羅斯外交副部長格魯什科（Alexander Viktorovich Grushko）的發言報導，西方國家如果向烏克蘭提供F-16戰鬥機，將面臨「巨大風險」。

「我們看到西方國家仍然在堅持升級的設想。這給他們自己帶來了巨大的風險。」格魯什科表示。

與此同時，中國外交部20日發布聲明，譴責G7干涉包含台灣在內的內部事務，並表示已經向峰會東道主日本提出了嚴厲的交涉。

中國駐日大使館隨後也發布聲明表示，G7在聯合聲明中操弄涉華議題，出台影射中國的經濟安全文件，在一系列問題上「粗暴幹涉中國內政，執意對華施壓」，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

該聲明批評，G7峰會鼓動集團政治和陣營對抗，再次暴露了G7機制的虛偽本質，「必須提醒G7的是，少數西方國家拉幫結派操縱世界的日子一去不復返了。」

（綜合報導）

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