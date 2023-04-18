G7财长谈供应链多样化 未如预期提中国

（德国之声中文网）在5月11日至13日于日本新泻举行的G7财长会议中，七个世界主要工业国家的财长于会议最后一天发表了联合声明，除了表示团结支持乌克兰、决心对俄罗斯的侵略行为实施制裁之外，也承诺将控制通货膨胀，帮助那些受困于沉重债务中的国家。

财长们还承诺进行合作，为开发清洁能源建立更稳定、更多样化的供应链，并「在全球范围内提高经济抵御各种冲击的能力」。联合声明称：「我们需要保持警惕，在全球经济前景高度不确定的情况下，保持宏观经济政策的敏捷性和灵活性。」

七国财长及央行行长皆出席于日本举办的财长会议

解决银行数据、监管漏洞

鉴于前阵子美国中小型银行破产带来的冲击，为了安抚投资者，与会的财政部长们延续与上个月评估后的相同看法，即全球金融体系是「有弹性的」。不过，他们也同时承诺要解决「银行系统中的数据、监督和监管漏洞」。

另一方面，尽管外界预期中国议题将成为本次会议的重点，但联合声明中没有具体提到中国，也没有提到所谓中国为追求政治目标而进行的「经济胁迫」。不过，本次会议东道主日本则在会上带头努力实现供应链多样化，被外界视为企图减少对中国的严重依赖。

日本提出的供应链多样化被视为减少对中依赖所采取的行动

将中、低收入国家纳入供应链

财长会议上提出的新设想是让七国集团向低收入和中等收入国家提供援助，以便它们能在能源相关的产品供应链中发挥更大的作用，例如提炼矿物和加工制造零件等。联合声明提到：「供应链的多样化有助于保障能源安全，帮助我们保持宏观经济稳定」，并补充说，该计划将「最迟在今年年底前」启动。

声明没有提到美国提出的想法，即考虑对对华投资实施有针对性的限制，以打击中国政府对其他国家使用「经济胁迫」的行为。但声明仍强调，七国集团国家将努力确保关键基础设施的外国投资「不损害东道国的经济主权」。

中方：七国集团应停止搞小圈子

对于美国的指控，中国外交部发言人汪文斌5月12日批评道：「说到经济胁迫，第一个应当受到声讨的，恐怕非美国莫属。美国一再泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，对别国企业采取歧视性和不公平做法，其行为严重违反市场经济和公平竞争原则。」他在例行记者会上同时表示：「中国自身就是美国经济胁迫的受害者，我们一贯坚决反对其他国家搞经济胁迫。我们敦促七国集团顺应开放包容的时代大势，停止搞封闭排他的『小圈子』，不要做经济胁迫的同谋和帮凶。」

领导人峰会或将提及经济胁迫

本周的G7财长会议为下周19至21日在广岛举行的七国集团领导人峰会奠定了基础，美国总统拜登预计也将出席该峰会。

根据路透社援引一位参与会前讨论的美国官员透露，下周的领导人峰会预计将发表一份有关中国在全球各地实施「经济胁迫」的声明，其中也会包含G7国家合作抵御他国「经济胁迫」的计划提案。英媒《金融时报》报导称其掌握到的文件显示，本届峰会主办方日本以及其盟友美国都希望将「经济安全」排入峰会主议题之一。

此外，路透社也引用另一份与美国和欧盟有关的声明草案称，华盛顿和欧盟将在本月底的一场会议上承诺采取联合行动，解决对中国「非市场行为」的关注，并协调它们对敏感物品的出口管制。该会议为5月30、31日在瑞典的卢莱亚举行第四届欧盟-美国贸易和技术委员会（TTC）会议，声明草案提及双方将解决「非市场行为」和「经济胁迫」问题，还将协调对「敏感物品」——包括具有军事用途的货物和半导体的出口管制。

（路透社、美联社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。