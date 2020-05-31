G7要搞"扩大版"？俄罗斯称也得邀请中国

（德国之声中文网）俄罗斯外交部发言人萨哈罗娃（Maria Sakharova）周二（6月2日）在莫斯科称，美国有意在今年秋季的G7会议上邀请俄罗斯等7个主要工业国之外的国家，这是一个正确方向，但是这位女发言人也表示，其他重要国家也应该与会，并特别提到了中国。
萨哈罗娃还称，如果特朗普试图让G7这样的会面成为反华联盟，俄罗斯将持反对立场。
同样在周二，克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitri Peskow）明确表示，特朗普邀请俄罗斯的提议还存在很多疑问，俄方将尝试通过外交渠道与美方进行澄清。
特朗普与普京在本周一通了电话。佩斯科夫表示，普京在原则上是支持对话的，不过也明示，目前针对国际问题的对话和交流还有G20（由工业国家以及新兴国家组成的二十国集团）这样的形式。
在此前，俄罗斯也曾多次表示，比起G20，其对G7的兴趣不大，因为G7已经无法完全反映出当今世界的权力平衡。
2013年时还是G8峰会，普京站在默克尔身旁
目前的七国集团包括美国、德国、法国、英国、意大利、日本和加拿大。七国集团（G7）峰会原本是八国集团（G8）峰会。然而在俄罗斯2014年出兵吞并克里米亚后，俄罗斯被从G8中剔除，G8由此变成了G7。
美国是本届G7峰会的主办国。该峰会原定在今年3月举行，但受到疫情影响往后推迟，一度计划在5月或者6月举行，但特朗普在5月30日宣布，将峰会推迟到9月举行，并有意邀请更多国家参与。
王凡/李鱼（德新社等）
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那些年，我们一起开的峰会
法国朗布依埃城堡
会议是在平和的氛围下展开的。1975年，当年的“6国集团”在法国朗布依埃城堡举行炉边谈话。这座建于14世纪的城堡是法国总统的夏日行宫是当年磋商石油危机等重大议题的场所。
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圣胡安（波多黎各）
在第二次峰会上，七个参与的工业国美国、德国、意大利、日本、法国、英国和加拿大转移阵地至小岛圣胡安上。这个美国的自治领地位于加勒比海。在众人度假的地点工作，这是各国领导人的理念。不过与会者也只能通过会议室的窗口感受加勒比海的温暖阳光。
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水都威尼斯上的峰会
80年代的首脑峰会多数是在景色宜人的城市中举行。1980年和1987年，会议举办地点是意大利的威尼斯。1980年的那场峰会上，德国总理施密特（左二）还应景地穿上了一身呼应夏日的浅蓝色西服。
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就要旖旎风光！
80年代的其它会议地点包括伦敦和东京，德国波恩也承办过两次峰会。照片上是1985年的首脑峰会。撒切尔夫人和美国总统雷根似乎都挺喜欢这个城市，东道主科尔（中）就更不在话下。当年的会场外还没有大规模抗议活动，不过随着时代的变迁，情况发生了改变……
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新兴抗议潮
上世纪90年代以及2000年初期，全球化的反对者们不断在会议举办期间试图妨碍峰会的进行。抗议者并不总是通过合法手段表达自由言论。
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2001年热内亚：骚乱和转折点
2001年在意大利热内亚举行的八国集团峰会演变为暴力冲突。全球化反对者与意大利警方发生严重冲突，23岁的示威者吉乌利亚尼（Carlo Giulani）在骚乱中丧命。这起事件以及随后在2011年9月11日发生的恐怖袭击成为首脑峰会的一个转折点。自此之后，召开峰会的地点总是越隐蔽越好！
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群峰间的八国峰会
2002年，峰会顺理成章地改为在远离尘嚣的地点举行。七个工业国家首脑以及俄罗斯领导人在加拿大卡纳纳斯吉斯（Kananaskis）会晤。虽然东部的加尔加里出现示威活动，但最终平和落幕。
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同步举行的Live8音乐会
许多民众开始认为，八国集团首脑们闭门造车，人们还能怎么向其传达观点呢？摇滚乐手鲍勃·吉尔道夫（Bob Geldof ）在2005年发起了摇滚演唱会Live8，并要求减免非洲国家债务。在会议举行的当日，G8各国以及南非共举办了10场音乐会。与此同时，在英国格伦伊格尔斯（Gleneagles）开会的政治首脑们也积极进行磋商。
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2007年海利根达姆：违反基本法？
峰会首脑们及当地民众的距离越发遥远，但Live8依然坚持举行。2007年，德国最受欢迎的度假胜地海利根达姆在八国集团峰会期间成为“禁区”，时间长达７日。德国斥资1250万欧元在会议地点周围盖了12公里长的围栏，并对围栏周边地区下达一周的集会禁令--许多人认为这违反了《基本法》。
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改善形象
2009年，八国集团希望利用人们对会议地点的关注改善峰会形象。峰会举办地点临时从意大利撒丁岛改为拉奎拉。这个城市此前曾遭遇严重地震，许多居民在灾难中丧生。政治家们想借此传达的信息是：永不遗忘罹难者！
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全面警戒
峰会举办地点会成为高度警戒区好一段时间，今年也不例外。警方封锁了埃尔茂宫附近的阿尔卑斯山山脊，防止抗议者或恐怖分子爬上山峰。这里的高度大约有2300米。
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抗议活动不停歇
在警方对峰会举办地点加强警戒的同时，其它地点总会出现抗议活动。2015年，在距离埃尔茂宫不远处的加尔米施-帕滕基兴成为和平抗议的热门地点。
作者: Friedel Taube