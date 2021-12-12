G7聚焦中俄伊 欲在全球建立统一战线

(德国之声中文网) 七国集团的外长周日 (12月12日) 对俄罗斯和伊朗发出了双重警告，并希望藉此在对抗全球威胁上建立统一战线。在会议後的公告中，七国集团外长向伊朗表示其恢复核协议的时间已不多了，并警告若俄罗斯选择入侵乌克兰，该国将面临严重後果。

七国集团的外长们在会中讨论了如何控制俄罗斯野心的计划，因为他们担心莫斯科可能正准备进攻乌克兰。美国情报部门评估说，俄罗斯可能最早在明年计划对乌克兰发动多线进攻，参与行动的军人数量多达17.5万名。

俄罗斯政府否认这些指控，但要求具法律约束力的安全保证，即北约不会进一步向东扩张或将其武器架设在靠近俄罗斯领土的地方。七国集团外长支持美国总统拜登支持乌克兰的承诺，并以严厉的经济制裁来明确警告俄罗斯总统普京。

英国外交大臣特拉斯 (Liz Truss) 说：「我们一直很清楚，俄罗斯对乌克兰的任何入侵都将产生巨大的后果，而它们也将为此付出沉重的代价。」在谈到对俄罗斯的经济制裁时，特拉斯说七国集团正在「考虑所有的选择」。

然而，路透社援引了解讨论情况的消息人士指出，在是否对北溪2号天然气管线进行处罚方面，七国集团外长没有明确的协议。不过，美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 说，如果俄罗斯重新对乌克兰进行侵略，美国很难看出该管线该如何开始运作。他说：「所以我认为，普京在考虑他下一步要做什么时，也必须考虑到这一点。」

七国集团会议结束后，德国外交部长贝尔博克 (Annalena Baerbock) 告诉德国电视台ZDF，如果俄罗斯进一步升级对乌克兰的威胁，北溪2号天然气管线就不能投入使用。

这条有争议的管线主要是从俄罗斯向德国输送天然气，但德国政府尚未给予其运营许可。波兰和美国已经呼吁德国推迟任何批准，作为对俄罗斯在乌克兰问题上的警告。

德黑兰恢复核协议的最后机会

担任七国集团轮值主席国的英国说，在维也纳恢复的核协议会谈是伊朗重启该协议的最後机会。英国外长特拉斯说：「伊朗仍有时间来同意这项协议。」通讯社报导，她的评论是原始伊朗协议的其中一个签署国首次为谈判发出最后通牒。

谈判于9日重新开始，多个西方民主国家试图恢复伊朗和世界大国之间的2015年核协议，因美国在前总统特朗普的领导下于2018年退出了该协议。美国总统拜登(Joe Biden)表示，他已准备好重返该协议，而伊朗官员也认为他们是认真致力于谈判的。西方大国指责伊朗在今年年初取得部份进展后却显得退缩，并质疑伊朗此举是想争取更多时间。

七国集团发誓追平中国在亚非的投资

此外，七国集团也越来越关注中国在发展中国家日益增长的经济和技术主导地位。该集团发起了一项「重建更美好的世界」的倡议，表示将为发展中国家的大型基础设施项目提供资金，以替代中国提供的贷款。西方国家认为，中国的贷款往往有附加条件。

特拉斯在峰会结束时说，七国集团对北京的「胁迫性经济政策」感到担忧。她说：「我们想做的是建立投资，加强志同道合丶热爱自由的民主国家对低收入和中等收入国家的投资。」

而在七国集团表达统一战线时，德国外长贝尔博克说，该集团的成员国在利物浦实践了「强有力的合作」理念。德国将于2022年从英国手中接过七国集团主席国的位置。对此，贝尔博克在谈话中引用了利物浦足球俱乐部的主题曲《你永远不会独自行走》，并表示：「这首《你永远不会独自行走》也是未来德国担任七国集团主席国的指导方针，即我们只能共同塑造这个世界，而不是独自一人。」

(路透社丶法新社)

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