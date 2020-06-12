 G7联合声明反对港版国安法 英警告制裁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.06.2020

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时政风云

G7联合声明反对港版国安法 英警告制裁

中国政府上月突推「港版国安法」，引发国际社会强烈反弹，G7成员国打破分歧，发表联合声明敦促北京重新考虑。与此同时，英国外交部首次暗示，若北京执意立法，或将制裁相关的中国官员。

Hongkong Victoria Harbour | Aussichtsplattform (Getty Images/AFP/I. Lawrence)

（德国之声中文网）七国集团（G7）成员国周三（17日）发表联合声明，严重关切中国推行港版国安法，强烈敦促北京重新考虑这一决定。

联署者包括美国丶加拿大丶法国丶德国丶意大利丶日本丶英国的外交部长，以及欧盟高级代表。

声明指出，中国的决定不符合香港《基本法》和《中英联合声明》原则下的国际承诺，并严重危害「一国两制」原则和香港的高度自治，破坏香港多年来得以蓬勃发展和成功的制度。

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香港大学民意研究所对市民身份认同感的调查显示，当地对"中国人"的身份认同又降至新低。 (16.06.2020)

《法兰克福汇报》和《世界报》发表的评论纷纷建议德国和欧盟在中国面前强硬起来，不要贪图顺从之下可能从北京获得的经济甜头。“虽然讲得再大声，北京也未必会听。但是嗫嗫嚅嚅一定会让北京更轻易地去惩处那些敢于公开顶撞中国的国家”。 (16.06.2020)

中联办密集开会，规模、频率前所罕见；民团号召中学生罢课公投，遭到教育局长反对。这一切都是因为人大常委会下周即将召开，「港版国安法」随时可能出现在议程中，改变香港命运。 (11.06.2020)

声明强调，公開辯論、諮詢持份者，以及尊重香港權利和自由非常重要。G7外长忧虑北京的行动将威胁港人受法治及司法独立保障的基本权利和自由，强烈呼吁中国三思。

英警告制裁中国官员

而在声明发表之际，英国《卫报》报导英国外交部官员首次暗示，如果北京推进港版国安法，英方或会利用英国新的人权法制裁中国官员。

北京上月推出「港版国安法」，引起国际社会强烈反弹，美英澳加四国5月下旬曾发表联合声明谴责，日本和欧盟也被询问意向，但并未参与，G7成员国一度就此出现分歧。

但日本近日改变立场，首相安培晋三上周三（10日）表示G7有责任领导国际舆论，日本希望主导G7有关联合声明

李澄欣/杨威廉（综合报导）

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