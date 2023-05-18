 G7联合公报：政策方针不是为了伤害中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.05.2023

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G7联合公报：政策方针不是为了伤害中国

七国集团峰会进入第二天，除了发表联合公报之外，成员国领导人还通过了被视为对中国「统一战线」的反经济胁迫倡议。与此同时，乌克兰总统泽连斯基也抵达了广岛，预计将参加21日的议程。

G7峰会第二天发表联合公报，同日还通过了反经济胁迫倡议

G7峰会第二天发表联合公报，同日还通过了反经济胁迫倡议

（德国之声中文网）于日本广岛举办的七国集团（G7）峰会周六（5月20日）发布了峰会联合公报，不仅关注乌克兰和印太地区的安全问题，还涉及了经济、科技与气候变迁议题。

联合公报谴责俄罗斯对乌克兰的侵略战争严重违反包括《联合国宪章》在内的国际法，并且重申将加强对乌克兰的外交、财政、人道主义和军事支持，以实现全面、公正和持久的和平。

关于印太，联合公报强调了自由开放的印太地区的重要性，称必须确保主权、领土完整、和平解决争端以及基本自由和人权等共同原则。七国集团也在公报中指出：「台湾海峡的和平与稳定对于国际社会的安全与繁荣是不可或缺的。七国集团成员在台湾问题上的基本立场没有改变，包括声明的一个中国政策。我们呼吁和平解决两岸问题。」

德国工业怎样依赖中国？

愿与中国建立稳定关系、不脱钩

在公报中，七国集团就对华关系作出表态，其中提到：「鉴于中国在国际社会中的作用及其经济规模，有必要与中国在全球挑战以及共同感兴趣的领域进行合作」、「我们准备与中国建立建设性和稳定的关系，认识到与中国坦诚接触并直接向中国表达我们关切的重要性。」

公报还强调，七国集团的政策方针不是为了伤害中国，也不是为了阻挠其经济进步和发展，「我们不是在脱钩或向内转」。

除此之外，公报也呼吁中国对俄罗斯施加压力，使其停止其军事侵略、从乌克兰撤出其军队。并希望中国能藉由与乌克兰直接对话等方式，支持以领土完整和《联合国宪章》原则及宗旨为基础的全面、公正和持久的和平。

公报中提及的内容还包括经济层面的「促进全球经济复苏，维护金融稳定，促进就业和可持续增长」、环境层面的「加快实现可持续发展目标（SDG）」以及近期相关的热门议题人工智能（AI）技术管理，以实现可靠的人工智能愿景和目标等。

泽连斯基在广岛与义大利总理梅洛尼进行双边会谈

泽连斯基在广岛与义大利总理梅洛尼进行双边会谈

泽连斯基抵广岛

日本政府5月20日上午正式宣布，乌克兰总统泽连斯基将出席G7峰会，并且于21日和七国领导人一同讨论乌克兰情势等议题。此外，泽连斯基也将与岸田文雄和美国总统拜登单独会谈。

目前泽连斯基已搭乘法国政府专机抵达广岛，他在个人推特上写道：「日本，七国集团。与乌克兰的伙伴和朋友的重要会议，安全和加强合作是为了我们的胜利，和平将在今天变得更近。」

泽连斯基也会出席印度、韩国等八国领袖与会的扩大会议，同时预计和印度总理莫迪会谈，后者在俄乌战争期间与俄罗斯总统普京保持着联系。

通过反经济胁迫倡议

与会的成员国领导人今天也同意了一项反对「经济胁迫」的新倡议，并承诺采取行动，以确保任何试图将经济依赖作为武器的行为者都必须承担后果。

七国集团领导人在一份声明中表示，这项被称为「经济胁迫协调平台」（Coordination Platform on Economic Coercion）的倡议，将对经济胁迫采取早期预警与快速信息共享机制，成员也会定期开会进行磋商。

该声明中还提到：「世界遇到了令人不安的经济胁迫事件，这些事件试图利用经济脆弱性。」尽管该声明没有指明中国，但根据路透社稍早获得的倡议概述，英国政府曾指中国在与澳大利亚和立陶宛的政治争端中，试图利用其经济实力进行胁迫。 《日经亚洲》报导则称，七国集团此举反映出：「他们希望在中国问题上统一战线，尤其是在美国和欧洲之间」。

此前，中国外交部发言人汪文斌本周五回应了关于反「经济胁迫」计划的相关话题。他指出：「如果G7峰会要讨论经济胁迫问题，不妨先讨论一下美国是怎样胁迫其他6个成员国的。」

除上述之外，倡议文件也承诺七国集团将在加强供应链方面深化合作，包括支持低收入和中等收入国家发挥其在供应链中的作用；并且同意加强在资讯共享方面的合作，为下一代技术建立新标准。

（综合报导）

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