G7筹款助“地球之肺”灭火 巴西婉拒

（德国之声中文网）巴西总统博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）的内阁发言人洛伦佐尼（Onyx Lorenzoni）向新闻门户网站"G1"表示，西方工业7国承诺的上千万援助最好是用于欧洲的重新造林。总统办公室向法新社证实，巴西拒绝接受这笔援助。

因亚马逊雨林发生严重森林火灾，G7国家表示愿为巴西提供2000万美元（相当于1800万欧元）的紧急援助。周一，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）在法国南部海滨度假胜地比亚里茨（Biarritz）举行的重要工业七国峰会上表示，这笔援助资金主要用来资助灭火飞机以及森林重建项目。九月份举行为联合国大会期间，将就此举行会谈。

起初，巴西环境部长塞勒斯（Ricardo Salles）对G7承诺的援助表示欢迎，不过同时明确表示，援助资金的使用将由政府决定。塞勒斯在圣保罗表示："将由巴西人和巴西政府决定如何使用资金。"

明确拒绝

但是随后，内阁发言人洛伦佐尼明确拒绝接受援助。他向新闻门户网站"G1"表示，巴西对所承诺的援助表示感谢。"但是如果将这笔资金用于欧洲的植树造林，或许更重要。"同时，他呼吁法国总统马克龙，应该多去关心"自家"和法国"殖民地"存在的问题。

由于马克龙总统将亚马逊森林火灾列入G7峰会的议事日程，连日来受到巴西政府的严厉指责。巴西总统博尔索纳罗指责马克龙具有"殖民主义本性"，有意将亚马逊森林火灾"工具化"和煽动"耸言听闻"。这位极右翼政客甚至毫无顾忌的对马克龙的妻子布里吉特进行人身攻击。

请不要干涉

巴西总统还感到恼火的是，他认为G7国家在干涉巴西的内政。他发推文说："我们不能容忍马克龙总统对亚马逊地区的无理攻击以及他打着'工业七国联盟拯救亚马逊地区'的旗号的背后意图，彷佛我们就是一个殖民地或者无人区。"

博尔索纳罗总统说，他已经和哥伦比亚总统杜克（Ivan Duque ）达成共识，共同战胜森林火灾，以保障"我们的主权"和"我们的财富"。博尔索纳罗总统也对联合国气候大会以及巴黎气候保护协议持怀疑态度。而马克龙总统则在G7峰会上将亚马逊地区描述为人类的"共同财产"并表示国际社会将对该地区担负起责任。

火灾不断

由于亚马逊森林火灾制造大量二氧化碳，因此对全球气候起着至关重要的作用。多年来，巴西森林火灾不断。据巴西航天局公布的最新数据，自1月份以来，这个南美最大国家发生森林火灾和焚林造田的次数比去年同期增加了78%，火灾超过8万起。大多数森林火灾发生在私有林区，但是自然保护区和土著居民居住区域的森林也不断发生火灾。

环保人士和土著人团体指责总统博尔索纳罗创造了一种社会气候，让农场主、伐木人和淘金者感觉政府是在鼓励他们焚林造田。据媒体报道，帕拉州的农民就确定了一个"火日"，决定在这一天点燃森林大火。

巴西检察院总检察长道奇（Raquel Dodge）说："这个行动具有蓄谋的嫌疑。"道奇检查长已开始对可能的纵火嫌犯展开调查。地方农民联合会否认组织了该地区的焚林造田行动。该农民联合会会长表示："没有人愿意火灾失控，这给我们所有人都造成伤害。"

李京慧/苗子 (法新社、德新社、 G1新闻网)