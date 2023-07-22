G7等国发呼吁 盼中国阻止朝鲜规避制裁

（德国之声中文网）韩国联合参谋本部表示，侦测到当地时间本周六凌晨4点左右（7月22日），朝鲜向朝鲜半岛西部海域发射了多枚巡航导弹：“韩国和美国的情报机构正在分析这次发射，同时监测是否有其他活动的迹象。”

就在3天前，朝鲜发射了两枚弹道导弹。本周一，携带核导弹的美国战略核潜艇SSBN停靠在釜山港，这是40几年以来美国战略核潜艇首次停靠在韩国。韩国总统尹锡悦周三视察潜艇时候表示，若是朝鲜使用核武攻击韩国，将面临“政权的终结”。他说：“看到美国在这里部署的最重要的核战略资产，我感到放心。”

周六发射导弹之前，一名自韩国越境进入朝鲜的美国士兵下落和健康状况令人担忧。这名23岁的现役美国军人本因违规行为，将被从韩国遣返美国，却成功逃离机场，并自韩国越境进入朝鲜，据信已遭朝方拘留。平壤迄今未对这名士兵的下落做出回应。

七国集团的呼吁

七国集团、欧盟和澳大利亚、新西兰和韩国三国向中国发出呼吁，希望北京阻止朝鲜利用中国领海逃避联合国制裁。据路透社本周五（7月21日）看到这封致联合国大使张军的信函，其中写道：“我们对多艘油轮继续在贵国三沙湾领海的存在感到担忧，这些船以此为庇护，协助朝鲜进行受制裁的石油产品贸易。”信中还附上卫星图像，“可以清楚看到这些行为在2022年和2023年，继续在中国的管辖范围内发生”。

美国多次指责北京和莫斯科“庇护”朝鲜政权，并且通过阻止安理会达成一致，鼓励朝鲜发射更多导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



自2006年以来，朝鲜因导弹和核计划而受到联合国制裁。2017年，联合国再次对出口朝鲜精炼石油和原油祭出限令。联合国制裁委员会监察员长期以来一直指责朝鲜逃避制裁，包括继续非法进口精炼石油和出口煤炭。安理会已将几艘违反制裁的船只列入制裁名单。

这封写给中国常驻联合国代表张军的信中还说：“我们再次鼓励中国政府采取更多措施，识别和阻止这些船只在中国领海停留。”



（路透社，法新社等）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

