 G7擬12月5日前 對俄石油出口價格設上限 | 经济纵横 | DW | 28.07.2022

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经济纵横

G7擬12月5日前 對俄石油出口價格設上限

為了避免俄羅斯將出售石油收入用作維持戰爭的基金，G7計劃在12月5日之前對俄羅斯石油出口設立價格上限機制。此外，歐盟禁止從海上進口俄羅斯原油的制裁措施屆時也將生效，俄羅斯將面臨兩難的處境。

G7 Gipfeltreffen in Kruen - Gruppenfoto

G7成員國達成共識，擬定在今年12月5日前建立針對俄羅斯石油出口的價格上限機制。v

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中国海关总署数据显示，上月，俄罗斯连续第二个月成为中国最大石油供应方，一大原因是，中国买家可出低价获俄方供货，从而减少进口相应贵些的沙特石油。

由中國主辦的第十四次金磚國家領導人峰會，邀請成員國巴西、印度、俄羅斯和南非領導人以視訊方式展開對話。此次峰會以開創全球發展新時代為主題，應對當前世界面臨的危機，來看看各國元首在峰會上說了什麼。

（德國之聲中文網）七國集團（G7）一名資深官員週三（7月27日）表示，G7計劃在今年12月5日前建立針對俄羅斯石油出口的價格上限機制，屆時歐盟一項禁止從海上進口俄羅斯原油的制裁措施也將同步生效，預料會對俄羅斯經濟造成影響。

該名不具名的G7官員告訴路透社：「我們的目標是和歐盟的步調保持一致。我們希望在歐盟實施制裁措施時，價格上限機制能同時生效。」

今年5月底，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣佈，歐盟27國領導人已就第六輪對俄制裁達成一致意見，從海上進口的俄羅斯原油會在制裁生效後的6個月內全部被禁運，這部分原油約佔歐盟進口俄原油總量的3分之2。

七國集團——美國、加拿大、日本、德國、法國、義大利和英國——上個月表示，他們將考慮對俄羅斯原油設定價格上限，以遏制莫斯科用出售石油所得，投入在其入侵烏克蘭的行動。

此後，G7試圖邀請中國和印度加入這項計畫，因為這兩國不斷以低於市場行情的價格向俄羅斯購入石油。

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谁在从乌克兰战争中发财？

路透社引述G7官員的話報導，G7已收到部分亞洲國家的消息，指他們有興趣加入聯盟或進一步瞭解價格點，希望加強與俄羅斯未來談判時的影響力。有鑑於此，該名G7官員表示將會公開價格上限，讓這些國家在與俄判時有所參考。

這名官員稱，中國和印度對於減少石油進口成本的想法感興趣，因為它們擔心經常性的零售補貼和通貨膨脹會對預算造成影響。

如何實行？

路透社報導指出，G7希望俄羅斯原油的價格由買方卡特爾（即壟斷利益集團）的成員設定，預計價格上限設定會高於俄羅斯生產成本，以此刺激俄羅斯繼續產油，但價格也會遠低於目前過高的市場價格。

如此一來，一旦歐盟原油海上進口禁運於12月生效，俄羅斯將面臨一個艱難的選擇，即被迫同意下調價格維持收入，或者面對幾乎沒有收入的窘境。

G7認為，歐盟的制裁將會斬斷與俄國石油貿易相關的一切金融服務，包括保險、再保險和運輸等方面的融資，俄羅斯將難以在其餘地區出售原油。 

Russland Öl Energie

根據路透社上週報導，俄羅斯央行行長納比烏林娜（Elvira Nabiullina）表示，俄羅斯不會向那些決定對其石油實行價格上限的國家供應石油。她提到，G7的提議旨在剝奪俄羅斯能源方面的收入，以限制俄羅斯為在烏克蘭的「特別軍事行動」提供資金，這種做法同時將刺激全球油價。

早前，G7成員國日本稱，將對俄羅斯石油交易價格設限，降至目前油價的一半左右。日經新聞報導稱，俄方已簽署總統令，命令俄羅斯遠東地區的石油天然氣開發業務「薩哈林2號項目」國有化，將參與業務的日本企業排除在外，此舉將對日方帶來損失。

（路透社、日經新聞）

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