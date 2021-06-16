G7提台海和平後 中國派28架军机对台湾「秀肌肉」剑指何方？

(德国之声中文网)中国6月15日派出28架军机进入台湾西南空域，其中包括可携带核弹头的轰炸机等。台湾国防部指出，这是中国军机入侵台湾海域数量最高的一次行动。

对此，美国国防部指出，中国军事行动破坏稳定，正增加误判风险，并表示将持续深化与台湾的非官方安全关系，确保台湾自我防卫。中国国台办16日回答有关军机进入台湾空域问题时表示，民进党挑战两岸关系，破坏台海和平稳定，因此「遏制台独是完全必要的」。

根据统计，中国军机曾在6月3日和4日进入台湾空域，这是9天後再度进入台湾空域，而今年目前已经累计312架次

中国回应各方「试探底线」

在（G7）领袖高峰会首度在联合公报中强调维护台海和平稳定的重要性後，中国派出28架军机进入台湾空域，多名学者称，这是对美国同盟国家宣示，要维护台湾主权。

澳洲国立大学（Australian National University）亚太学院讲师宋文笛向德国之声分析，中国派规模空前的军机到台湾空域，和北约及G7声明有关，毕竟「明犯强汉者，虽远必诛」，G7首度纳入台海和平议题，北约又把中国称为「系统性挑战」，在这种基础上，北京必须要有所回应。

宋文笛强调：「特别是在共产党庆百年前夕，在习近平强调国家要『强起来』的阶段，面对外界一些大国有反击的时候，习近平不得不有一些强硬表态。」

台湾中山大学政治学助理教授陈宗岩也提出类似看法，他指出。近期美韩丶美日峰会和G7联合公报都提及台湾海峡和平稳定的重要性，他认为这是在试探中国的底线。

另外，日本首相菅义伟日前直接称呼台湾为「国家​」，最近重启美台贸易谈判，以及美国传统的战略夥伴提及台湾以及提高对台湾的关注度，都是一种试探中国的行为。从中国角度来看，因此会试图要维护台海，强调「台湾是不可分割的一部分」的军事行动，是在回应这些试探。

陈宗岩对德国之声说：「当双方都在对峙，中国军机的数量若是一个关注点，必须有些（数量）差异，在不爆发冲突下，做一些明确的政治象徵」。

另外，宋文笛认为，中国在6月16日俄美首次峰会前派军机进入台湾空域，另个原因可能是中国担心美俄峰会，会影响中俄关系，因此想藉由台湾议题，提醒俄罗斯，像是和乔治亚的主权争议等，中俄是同一阵线的同盟关系。

至於未来中国军机频繁进入台湾空域是否会持续成为常态，陈宗岩和宋文笛都给了肯定答案。宋文笛说，这是为了要加强对美军吓阻，要美国不要干预台湾问题，因此「秀肌肉增加吓阻力」。

陈宗岩表示，美国认为中国崛起对美造成威胁，必须拉帮结派，台湾在美中竞争之下，是对美国掌握整体权力是很重要的一环，但却又刚好踩到中国底线，就是主权的问题。「所以只要美中竞争态势继续，台湾就会一直变成中国无法妥协的问题，那军事行动就会常态化」。但他认为这只是政治上的宣示。

党庆前对内宣示

台湾国防部智库丶国防安全研究院学者苏紫云则向台湾媒体分析，中国军机以破纪录数量进入台湾空域，可能是因为北京面对国际情势而改变，所进行的战略丶战术调整，政治意义大於军事意义。

他指出，中国除了需以军事行动安抚内部鹰派及民族主义者外，也藉此向国际重申北京在主权议题上绝不可能示弱的讯息。

宋文笛也向德国之声分析，若西方有动作，中国也会以同样的规模来回应外界的挑衅，但因为「要百年党庆，不能出乱子」，中国会处於较为被动的角色，对内会持续「秀肌肉」，但对外会有多大的军事行动，则处决於感受到外界挑衅的规模和种类。

陈宗岩则指出，中国共产党100周年前，最不希望听到任何反对共产党的声音。因资讯发达，中国社会也知道最近美国力挺台湾的态势，因此必须有所动作（指派军机到台湾空域），不能让人民觉得中国没有在维护主权。

他强调：「对共产党高层，国内竞争者或民众而言，主权是很重要的事。」因此，对於任何威胁主权的行为，必须要在政治丶军事上所很强硬的回应。其中，政治宣示更为重要，这是对於内部的一种交代。

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。