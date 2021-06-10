G7承诺捐十亿疫苗  美英各送五亿及一亿剂

（德国之声中文网）G7七大工业国组织峰会周五（11日）将在英国揭幕，料会上将同意向各国捐赠10亿剂新冠疫苗，美国和英国已在会前分别宣布捐出五亿和一亿剂疫苗，他们呼吁各国领袖也作出同样承诺。

美国总统拜登上任後首次外访，飞抵英国与英国首相约翰逊会面後，将额外采购五亿剂辉瑞疫苗，捐赠予约100个中低收入国家，8月份一完成生产就开始运送。其中两亿剂疫苗将於今年内付运，明年上半年会提供其馀的三亿剂疫苗。

拜登表示，「这是我们的责任和人道义务，尽可能拯救更多生命」，并强调美国捐赠疫苗没有附加条件，不会向相关国家施压或要求回报。

英国则会在未来数星期开始分发丶9月底前送出500万剂疫苗，主要用於最贫穷的国家，年底前再送出2500万剂，明年则捐赠9500万剂。一亿剂疫苗当中，有八成将透过COVAX平台分发，其馀的会送给特定的有需要国家。

英国首相约翰逊的声明表示，英国疫苗接种计划成功，现在有能力与有需要的国家分享一些过剩的疫苗，希望「朝着彻底战胜这场疫症大流行迈出一大步」。

此前，英国已协助牛津阿斯特捷利康（Oxford AstraZeneca）疫苗的研发，让中低收入国家以成本价购买疫苗。

杯水车薪？

英美元首是在G7七大工业国组织峰会前夕宣布这项承诺，为期三天的峰会在英国西南康沃尔郡举行，英国丶法国丶意大利丶日本丶德国丶美国丶加拿大领袖都会参加，预料会上将同意捐赠10亿剂疫苗给贫穷国，目标要让疫情於2022年12月结束。

不过慈善组织乐施会警告，大国的善举乃杯水车薪，并不能赢得疫情战争，指按照目前的疫苗接种率，低收入国家将需要57年才能达到与G7七国集团国家相同的保护水平。

迄今，COVAX只分发了8100万剂，世界上的几个地区，尤其是非洲，都缺乏供应。世卫官员指，非洲大部分地区的疫苗接种率仅在1-2%之间。

根据美国约翰霍普金斯大学的统计，新冠肺炎疫情至今已造成全球超过1.7亿人染病，逾376万人死亡。美国确诊人数累计逾3342万，是全球最多，排第二的印度逾2918万，第三的巴西逾1721万，第四的法国逾579万，第五的土耳其逾531万。

再远，再难，再偏僻，也要接种！ 医生需要爬山 想要为土耳其东南部山区的居民接种疫苗，医务人员自己必须身体健康，能爬山。确保山里人接种上疫苗非常重要，因为他们通常住得很近，一旦出现感染，会迅速蔓延。另外，人们不喜欢去医院，所以医生得拜访他们。

再远，再难，再偏僻，也要接种！ 冰雪难挡接种步伐 许多老人行动不便，无法前往疫苗中心。在意大利阿尔卑斯山西部靠近法国边境的山谷里，医生们挨家挨户为80岁以上的居民接种新冠疫苗。路边圣母玛利亚的祝福，也许是一种奖励。

再远，再难，再偏僻，也要接种！ 到人迹罕至的地方去 这名护士携带着疫苗正在前往美国阿拉斯加的一个居民以原住民为主的小镇，该镇居民不足100人。在美国许多免疫项目中，原住民都是优先考虑的对象。

再远，再难，再偏僻，也要接种！ 需要做许多说服工作 每天，这位49岁的医护巡回在哥伦比亚西南部的山区，用当地语言告诉人们接种疫苗的重要性。他是米萨克族群（Misak）的一员，该族群中许多人对疫苗接种持怀疑态度，他们往往更信赖传统医学和宗教领袖的祈祷。

再远，再难，再偏僻，也要接种！ 为接种疫苗他们走了4小时 他们走了长达四个小时的路，来接种新冠疫苗。这些居住在墨西哥中部Nueva Colonia村的人们属于原住民维萨里卡人（Wixarica）。

再远，再难，再偏僻，也要接种！ 别动，坐稳了 奥尔加-皮门特尔这位72岁的巴西老人摇着小船来接种，而接种医生也是乘船而来。巴西一些地方只通水路。“太好了，一点都不疼！” 她对巴西的公共卫生服务大加赞赏!

再远，再难，再偏僻，也要接种！ 烛光下的那一针 右翼民粹总统博尔索纳罗在巴西反对接种疫苗。但与此同时，疫苗支持者也开始行动。原住民和非裔是第一批疫苗接种者。70岁的诺纳塔(Raimunda Nonata)住在一个尚未通电的地方，因此她是借着烛光注射疫苗的。

再远，再难，再偏僻，也要接种！ 乌干达政府在努力 接种疫苗后，这位乌干达老妈妈和她的女儿正要划船离开。位于非洲中部的乌干达政府正在努力为偏远地区提供疫苗。

再远，再难，再偏僻，也要接种！ 路被冲垮了 又是水路？是的，大水淹没了道路。津巴布韦，在前往一个村落的路上，这支疫苗接种小组正在涉水前行。根据非盟卫生机构的数据，迄今为止，津巴布韦只有不到1%的人口得到了疫苗接种。

再远，再难，再偏僻，也要接种！ 医生上门 日本虽然有着像东京这类巨型大都市，但生活在偏僻地区的人也不少，像这个只有几百名居民小村庄北相木村，仿佛与世隔绝。但他们没有被医生忘却，这不，接种疫苗的医生来了！

再远，再难，再偏僻，也要接种！ 保安一路护航 印尼，这个有着数千岛屿的国家，于今年1月启动了疫苗接种计划。医疗队组织了大批船只前往偏远的岛屿。蓝色冷藏箱中的疫苗非常珍贵，所以安保人员一路护航。

再远，再难，再偏僻，也要接种！ 印度，如果那时 3月份时，印度医务人员来到布拉马普特拉河边的一个村落，为当地妇女登记接种新冠疫苗。看到吧，到场的人中，除了医护人员，没有人戴口罩，也没有对社交距离设限。一个月之后，疫情在印度全面爆发，全国缺氧，医疗系统整体瘫痪。 作者: Uta Steinwehr



(路透社丶美联社)

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