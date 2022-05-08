G7承諾逐步淘汰俄石油 烏方證實60人命喪學校空襲

（德國之聲中文網）七國集團（G7）週日（5月8日）在召開視訊會議後，透過聲明承諾逐步擺脫對俄羅斯石油的依賴，並稱俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）入侵烏克蘭的行為給俄羅斯帶來「恥辱」。

七國集團的聲明沒有具體說明每個各國將做出哪些承諾來擺脫對俄羅斯能源的依賴。但此舉是西方民主國家嘗試削弱俄羅斯經濟其中一個重要環節，也反映了國際社會對抗俄羅斯的團結行動。

七國集團在聯合聲明中說：「我們承諾逐步消除我們對俄羅斯能源的依賴，包括逐步停止或禁止進口俄羅斯石油。我們將確保我們及時和有序地這樣做，並為世界提供時間來確保替代供應。」

七國集團還抨擊了普丁在烏克蘭發動的入侵行動。聲明中說，普丁對烏克蘭的「無端侵略戰爭」使「俄羅斯和其人民承受了歷史性的蒙羞」。該聲明還表示：「俄羅斯違反了基於規則的國際秩序，特別是《聯合國憲章》，該憲章是在第二次世界大戰後為使一代又一代人免受戰爭之苦而構思出來的。」

同日，白宮在其聲明中宣布了對俄羅斯的新一輪制裁，主要集中在兩個領域：媒體，以及俄羅斯企業和富人獲得的美國會計和諮詢服務。美國將制裁俄羅斯第一頻道股份公司、俄羅斯第一電視台和NTV廣播公司股份公司。任何美國公司都將被禁止通過廣告資助它們或向它們出售設備。

一位要求匿名的白宮高級官員說：「美國公司不應該從事資助俄羅斯宣傳的業務。」他強調這些媒體是由克里姆林宮直接或間接控制。

白宮的另一個制裁重點是，禁止美國公司向俄羅斯聯邦的任何人提供「會計、信托和公司組建及管理諮詢服務」。匿名的白宮官員說，這些服務被用來經營跨國公司，但也可能用來規避制裁或隱藏不義之財。

這位官員強調，雖然歐洲大陸與俄羅斯有著最密切的產業聯繫，但美國和英國在會計和諮詢領域占主導地位，特別是通過全球四大審計和諮詢巨頭德勤、安永、畢馬威和普華永道。

華盛頓還宣布了新禁令，限制美國產品出口俄羅斯。被禁止出口的產品包含推土機、通風系統與鍋爐等貨物。美國9日還宣布，將對2600名俄羅斯和白俄羅斯官員實施簽證限制，並對俄羅斯儲蓄銀行和天然氣銀行的官員實施制裁。

澤連斯基證實60人命喪學校空襲

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）8日在透過視訊參與七國集團的會議時證實，有60名烏克蘭平民在該國東部盧甘斯克地區一所學校的空襲事件中被俄羅斯部隊炸死。他說：「就在昨天，在盧甘斯克地區的比洛霍里夫卡村，一枚俄羅斯炸彈殺死了60位平民。他們在一所普通學校的建築裡躲避炮擊，該學校遭到了俄羅斯的空襲。」

前一日，盧甘斯克州州長謝爾蓋（Serhiy Gaiday）說，襲擊發生時有90人在現場。由於面臨新的襲擊威脅，救援人員無法在7日夜間展開搶救行動，必須等到8日才能恢復工作。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）的發言人8日也對該事件作出評論，表示古特雷斯對學校空襲事件感到「震驚」，並呼籲俄羅斯部隊放過烏克蘭平民。

古特雷斯的發言人杜亞里克（Stephane Dujarric）表示：「秘書長對5月7日報導的襲擊事件感到震驚，該事件襲擊了烏克蘭比洛霍里夫卡的一所學校，許多人顯然在那尋求躲避正在進行的戰鬥。」

古特雷斯發言人重申，在戰爭時期必須始終保護平民和民用基礎設施，並指出這次襲擊再次提醒各界，在這場戰爭中，如同在許多其他衝突中一樣，付出最高代價的是平民。

澤連斯基：俄羅斯已忘記對二戰勝利者重要的一切

在莫斯科紀念蘇聯擊敗納粹德國的前一天，烏克蘭總統澤連斯基在一場夜間談話中再次譴責俄羅斯對烏克蘭盧甘斯克一所學校的襲擊造成60人死亡，並說：「俄羅斯已經忘記了對二戰勝利者來說重要的一切，但烏克蘭和自由世界會時時提醒它。」

澤連斯基說，他希望「永遠不再」這些真正重要的字詞能重新獲得該有的分量。自由世界每年都會反覆呼籲銘記這些字詞，以紀念第二次世界大戰的受害者。

9日，俄羅斯將在莫斯科紅場進行閱兵，預計數千名俄羅斯士兵及坦克、裝甲車和火箭發射器等武器皆會現身閱兵式。俄羅斯總統普丁也預計將在閱兵式上發表談話。

（路透社、法新社）

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