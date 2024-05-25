G7：德财长称援乌资金尚须讨论细节 警告对华贸易战

七国集团财长商讨如何使用冻结俄罗斯央行资金利息为乌克兰提供支持。与此同时，G7财长也寻求对中国的产能过剩作出一致回应。

（德国之声中文网）在意大利北部举行的G7财长会议上，德国财长林德纳表示，围绕使用俄罗斯央行被冻结资产利息为乌克兰提供支持的问题，还有许多细节要澄清，未来数周须进行密集磋商。

此次财长会议的目标是，为６月中旬在意大利举行的G7峰会提供相关的可能方案。

七个西方发达工业国希望使用被冻结俄罗斯央行资产利息支持乌克兰，但具体方案存在争议。

美国最新的提议是，G7可为乌克兰提供一笔贷款，这笔贷款来自被冻结俄罗斯央行资产的利息。这笔贷款的金额可能约500亿美元。

欧盟国家迄今对此持谨慎立场，原因之一是，美国的提议纳入了未来的利息，而这存在不确定性，因利率的变化以及乌克兰战争的局势发展。欧盟自身已批准将已经产生的可用利息中的90%转入用于为乌克兰提供军事装备及培训资金的欧盟基金。剩余10%则将用于乌克兰被毁的基础设施重建等。至2027年，这笔资金预计将达150-200亿欧元。

林德纳强调："我们准备好在筹资问题上继续采取聪明的经济步骤。但还有许多工作要做。"

据路透社报道，此次G7财长会议一份声明草案中写道："与我们相应的司法体系相符合，处于我们管辖之内的俄罗斯主权资产将继续被冻结，直到俄罗斯为在乌克兰造成的损失支付赔偿。"

使用俄罗斯央行被冻结资金利息为乌克兰提供援助、就中国工业政策作出一致回应：这是G7财长讨论的重点内容 图像来源: Italy Photo Press/IMAGO

中国产能过剩 林德纳：须回应，但不能削弱国际贸易

此外，德国财长林德纳还就有关对中国产品征收惩罚性关税的辩论表态。他警告发生一场贸易战的风险。

林德纳表示，必须对倾销和不公平做法作出回应，但不应从整体上削弱自由和公平的国际贸易。他周五在G7财长会议上表示，贸易战只有失败者，没有胜利者。

此次财长会议寻求针对中国的工业政策给出一致的回答。上周，美国已宣布对中国的电动车、半导体、光伏电池等产品征收额外关税。欧盟目前也在对中国电动汽车进行调查。

德国在相关辩论中日益陷入压力。此次G7财长会议上，法国也呼吁各国作出一致回应。法国财长勒梅尔表示，G7须展现共同的立场，以保护其工业利益。不过，他也同时强调，应避免任何形式的贸易战。"中国是我们的贸易伙伴"，勒梅尔说，但同时，中国工业获得高额补贴而出现产能过剩，这是一个问题。

德国财长林德纳表示，必须客观、非常细致地调查，是否存在中国的倾销。然后必须做出反应，"如果不能通过世贸组织，那就通过协调的共同措施。"他说，德国作为一个成功的出口国，自由、公平、开放的世界贸易格外重要。

此次G7财长会议一份声明草案中写道："我们对中国全面使用非市场政策和做法表示忧虑，这对我们的工人、工业和经济韧性带来损害。"

"我们将继续密切关注产能过剩的消极影响，并考虑采取措施，依照世贸组织原则，确保一个公平的竞争环境。"

（德新社、路透社、法新社）

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