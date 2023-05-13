 G7峰會前瞻： 民主國家有辦法共同抗中嗎？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.05.2023

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时政风云

G7峰會前瞻： 民主國家有辦法共同抗中嗎？

隨著七國集團峰會在日本拉開帷幕，各國領袖正努力找到共同的方法，以應對中國帶來的挑戰。有些專家認為G7可以在經濟安全方面達成共識，但面對中國日益增強的軍事威脅，G7能否有協調一致的回應，部分專家持懷疑態度。

今年的G7領袖峰會在日本廣島登場。

今年的G7領袖峰會在日本廣島登場。

（德國之聲中文網）本週五（5月19日），七國集團（G7）領袖將聚集在日本廣島，舉行為期3天的年度峰會，除了希望針對俄羅斯入侵烏克蘭加大回應力道，也盼能形成統一戰線，應對中國帶來的、日益增長的挑戰。

匿名的美國官員日前告訴路透社，針對協助俄國、削弱西方制裁力度的對象，G7各國將會達成一致意見，推出潛在的新措施。G7還預計關注中國對世界各國的「經濟脅迫」，這一點也會納入聯合聲明。

此外，G7還將另外推出一份書面提案，會提及G7各國用來對抗脅迫行為的工具，無論脅迫行為來自哪一國。面對G7打算對中國的脅迫性經濟行為祭出反制，中國外交部週一（15日）表示，G7應要求美國「停止將世界分裂成兩大市場」，並稱「這是當前世界經濟面臨的首要威脅」。

美國官員告訴路透社，反制中國經濟脅迫是為了「去風險」，而非與中國經濟「脫鉤」。不過，有些專家認為，這些討論背後的意圖是，要促使美國的盟國同意跟進美國，也就是把中國的政治體制跟經濟安全連結起來。

澳洲國立大學的中國研究專家宋文笛說：「美國不會強行要求盟友在中美之間做出徹底的二元選擇，這一點讓他們感到放心。」

宋文笛告訴DW，藉由「去風險」來創造團結的做法，也可能讓中國安心，因為此舉能避免造成類似於冷戰的局面，同時給北京留下空間，可以對部分民主國家發動「分而治之」的戰略。他說：「去風險戰略同時讓（美國）盟友和中國都放心。」

上週G7在日本新潟舉行財長會議期間，各國聚焦於在供應鏈方面減少對中國製造業的依賴性，但針對限制在中國的對外投資方面，有些國家則不那麼贊同。德國、法國官員都強調，G7並不是「反中聯盟」；中國政府一直對G7有這類批評。

12日，G7財長與央行會議在日本新潟舉行。

12日，G7財長與央行會議在日本新潟舉行。

強調「基於規則的秩序」

反制中國的經濟脅迫將是G7的主要焦點，但各國還會討論到中國在台灣周邊和南海的侵略性軍事活動。不同於對經濟安全問題的一致立場，有些專家認為G7不太可能提出任何具體措施，來對抗中國在印太地區日益增強的野心。

國際戰略研究所（IISS）的地緣經濟與戰略項目主任沃德（Robert Ward）說：「我猜想G7各國不會想正面對抗中國，因為他們就只能應對幾條戰線，而烏克蘭問題將是相當主要的。」

澳洲國立大學專家宋文笛補充說，G7的聯合聲明可能會納入基於價值觀的語句，強調他們關切台灣海峽和平與穩定，同時重申維護基於規則的全球秩序很重要。

宋文笛向DW表示：「我不指望G7聯合聲明在安全面向上會是強有力的，但我認為他們會繼續使用價值導向的語句，展現對台灣與台海穩定的支持，把這視為全球商業、海上航行自由的核心要素。」

在上個月的G7外長會上，成員國對中國在南海、東海的軍事行動表示關切，並強調台海和平穩定的重要性。中國外交部把該公報稱為對中國內政的干涉。

雖然中國持續把台灣定調為國內問題，但國際戰略研究所的學者沃德說，日本很積極把台灣定位為「每個人都需要關注」的國際議題。他告訴DW：「（日本認為）每個人都需要參與維護（台灣海峽兩岸）穩定。」

4月9日，日本防衛省釋出照片，顯示中國航空母艦山東號在沖繩南邊海域進行艦載機起降。

4月9日，日本防衛省釋出照片，顯示中國航空母艦山東號在沖繩南邊海域進行艦載機起降。

應對中國挑戰 小組會議發揮作用

除了G7成員國，今年廣島峰會的特點是幾個非G7國的出席，包括澳大利亞、印度、印度尼西亞、韓國、越南、巴西、非洲聯盟主席國科摩羅、太平洋島嶼論壇主席國庫克群島。這些觀察員將出席一場外聯會議，也會參與峰會場邊的雙邊或三邊會談。

分組會議的目標之一是說服這些國家跟進其他民主夥伴，反對俄國對烏克蘭的戰爭。不過，國際戰略研究所的學者沃德告訴DW，還有一個目標是針對中國。他說：「屆時會有很多分組會議，整體來說都關切中國在印太地區的作為，特別是在台灣和南海的領土爭端方面。」

日本希望採取一種包容性的方法來組織今年的G7峰會，同時也在拓展已故前日本首相安倍晉三的外交政策願景，強調日本應與更多夥伴往來

「這是安倍晉三第2個任期內的做法延續，要確保日本在此區形成網絡，超越傳統的美日安全關係。」沃德舉例說：「例如，我們會看到日本和韓國可能會進一步緩和關係。他們都是美國的盟友，而日本、韓國和美國就東亞安全進行協調，是符合所有人利益的。」

5月7日，日本首相岸田文雄（左）在首爾會晤韓國總統尹錫悅。

5月7日，日本首相岸田文雄（左）在首爾會晤韓國總統尹錫悅。

然而，對於分組會議和G7能否形成一致的議程，來應對中國帶來的安全挑戰，有些專家抱持懷疑態度，因為G7跟各種雙邊、三邊對話之間「沒有協調性」。 台灣亞洲交流基金會的博士後研究員胡莎娜（Sana Hashmi）說：「他們想聚焦於中國威脅，而且各分組會議和G7的議程相似，但卻缺乏協調性。」

儘管G7和其他民主國家之間缺乏協調令人擔憂，但有一種新趨勢出現，可能有助於民主國家推出集體的回應，以應對中國的侵略性軍事行為，那就是美國致力與區域盟友共同分擔更多責任。「（美國）已認知到自身需要盟友的幫助，特別是在印太地區。」沃德補充說，美國正在鼓勵盟友承擔更多責任，維護區域穩定。
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