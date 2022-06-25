 G7峰会登场之际基辅再遭空袭 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.06.2022

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时政风云

G7峰会登场之际基辅再遭空袭

乌克兰东部重镇北顿涅茨克已完全被俄军占领。乌克兰方面称，首都基辅再次遭遇俄军空袭，该国总统誓言将夺回所有失地。莫斯科则承诺向白俄罗斯提供可携带核弹头的导弹。

Ukraine-Krieg Kiew Explosionen

（德国之声中文网）据乌克兰当局称，乌克兰首都基辅在周日（6月26日）清晨遭遇俄军空袭，发生了多起爆炸。基辅市长克里奇科（Vitali Klitschko）在即时通讯软件Telegram上介绍，爆炸发生在基辅市内的的舍甫琴科区（Shevchenkiy），医护和救援人员已派赴现场，从两座建筑物中将居民救出。舍甫琴科区是大学、餐厅和画廊的聚集地。克里奇科之后又称，两人已被送进医院，因为还有人被困在废墟下，救援工作仍在进行。乌克兰内政部顾问赫拉先科（Anton Herashchenko）表示，一栋九层高的公寓楼和一所幼儿园分别被导弹击中。基辅上一次遭遇俄方空袭是在6月初的时候。

在基辅发生多起爆炸的前一天，俄罗斯方面宣布完全占领了乌克兰东部重镇北顿涅茨克（Sievierodonetsk）。该市市长斯特鲁克（Oleksandr Stryuk）之后也证实了这一消息：在与俄罗斯军队进行了数周的激烈战斗后，乌克兰军队已经撤出北顿涅茨克。不过，乌克兰方面将这一举动称为"战术重组"、"战术性撤退"。俄罗斯方面则表示，乌克兰试图将该市的阿佐特（Azot）化工厂变成另一个抵抗中心的企图已被挫败。北顿涅茨克的失守被视为俄罗斯上个月占领马里乌波尔（Mariupol）港口以来取得的最大胜利，意味着莫斯科更接近对卢甘斯克（Luhansk）的完全控制。

Sjewjerodonezk, Ukraine | Rückzug aus umkämpfter Stadt

乌方证实，乌克兰军队已经撤出北顿涅茨克

扩大制裁？

北顿涅茨克被俄军占领后，乌克兰总统泽连斯基发表讲话誓言，将夺回所有被俄罗斯占领的城市，包括北顿涅茨克、顿涅茨克（Donezk）、卢甘斯克。他同时强调，梅利托波尔（Melitopol）和马里乌波尔也没有被遗忘。这名总统坦言，战争进行到这个阶段，从精神上和情感上来说都变得很困难，"我们不知道还需要多长时间，多少次打击、损失和努力才能看到胜利的曙光。无情的导弹袭击证实，对俄罗斯的制裁不足以帮助乌克兰。"

俄乌战争也将成为周日开幕的七国集团（G7）峰会的主要议题之一。据路透社援引消息人士报道称，七国集团成员国将同意禁止从俄罗斯进口黄金，以扩大对俄罗斯的制裁范围。英国首相约翰逊在出席峰会前敦促七国集团领导人不要"放弃"乌克兰，并承诺向乌克兰提供进一步的财政支持，包括为世界银行贷款提供5.25亿美元的担保。

白俄罗斯被拖入战争？

与此同时，俄罗斯总统普京表示，莫斯科将在几个月内向白俄罗斯提供能够携带核弹头的导弹。他于周六在圣彼得堡会见白俄罗斯总统卢卡申科时说："我们将向白俄罗斯运送伊斯坎德尔-M（Iskander-M）战术导弹系统，该系统可以使用弹道导弹或巡航导弹。"他还提出，将为白俄战机升级，以便能够携带核武。普京又称，许多苏-25战机在白俄军中服役，这些战机可以在俄罗斯的工厂进行升级，并应据此配合展开人员训练。

此前乌克兰北方军事司令部报告称，20枚"从白俄罗斯领土和空中发射"的火箭弹袭击了乌克兰北部切尔尼吉夫（Chernihiv）的德斯纳（Desna）村。乌克兰空军司令部还表示，俄罗斯图-22型远程轰炸机首次从白俄罗斯进行部署。乌克兰军事情报局认为，这次攻击与俄罗斯努力把白俄罗斯拖入战争直接相关。

（路透社、法新社、德新社、美联社）

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