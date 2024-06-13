G7峰会将指中国产能过剩 聚焦俄被冻资产

今年G7峰会于意大利举行，预计讨论如何继续支持乌克兰抗俄、阻止中国等国助俄。另有消息指，美国正在积极推动G7各国领袖共同抗衡中国“产能过剩”问题；中国官媒则反批产能过剩论点的本质是“保护主义”。

（德国之声中文网）一年一度的七国集团（G7）领袖峰会週四（6月13日）起在意大利南部的普利亚（Puglia）登场，为期3天，首日议程包含中东与乌克兰局势，乌克兰总统泽连斯基将会出席；印太地区与经济安全议题则是次日的重头戏；第三日将举办各国双边会谈及G7会后记者会。

除了美国、日本、加拿大、德国、法国、意大利和英国等G7成员国的领袖之外，欧盟理事会、欧盟委员会主席也将到场。主办国意大利还邀请了天主教教宗方济各，他将主持关于人工智能（AI）的议题讨论。

中国军事扩张与产能过剩

日本共同社消息透露，日相岸田文雄将在印太局势的会议上担任主要讲者，内容涉及中国日益扩张的军事野心等议题。中国在东海、南海和台湾海峡等区域的军事活动渐增，与日本、菲律宾和台湾都有摩擦；日本官员表示，G7各国在峰会上将重申反对任何以武力改变现状的企图。

另据日经亚洲、半岛电视台、美国之音等媒体消息，G7领袖将重申对中国“产能过剩”的疑虑，而美国盼能“统一战线”，正在极力推动盟友把这纳入最后的联合声明内。

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近期美国质疑中国政府大量补贴新能源科技产业，可能导致过剩的低价产品涌入他国市场。路透社指出，在这次G7峰会上，各国会考虑是否采取额外措施，以建立公平竞争的环境；不过，美国对此事的关切高于欧盟，有些欧洲国家更希望能避免跟中国爆发全面贸易战。

盡管如此，今年5月的G7财长会议公报上，各国仍针对“中国全面使用非市场的政策与措施，损害我们（G7国家）的劳工、产业与经济韧性”，表达了共同的忧虑。6月的G7领袖峰会前夕，欧盟也宣布将对中国制电动车征收最高38.1%的惩罚性关税；美国则早在5月中旬便决定提高其关税至100%。

5月24日，G7财长在意大利北部开会。会上，德国财长林德纳（Christian Lindner）警告发生贸易战的风险。他认为有必要回应倾销和导致市场不公平的措施，但不应从整体上削弱自由和公平的国际贸易。 图像来源: Kyodo News/IMAGO

面对欧美质疑声浪，中国政府称中企并非凭藉补贴取得优势，并批评西方重回“保护主义”。中国官媒环球电视网英语频道（CGTN）12日更刊登北京清大国际争端解决研究院学者赵春蕾的评论，文内主张：“在即将登场的G7峰会上，美国可能推动他国加入其关税战……有鉴于中国跟G7成员国各自都有贸易关系，贸易战显然并不符合任何国家的利益。”

去年的G7领袖峰会在日本广岛举行，当时的联合公报曾强调其对华方针并非“脱钩”，也不是为了伤害中国，但同时G7也发布一份反对“经济胁迫”的文件，被认为是“剑指”中国。大西洋理事会印太安全倡议专家罗谷（Dexter Roberts）当时告诉DW，由于G7各国与中国存在不同程度的经济往来，藉声明展现出协调和团结，可说是“大事一件”。

去年5月21日，G7各国领袖和乌克兰总统泽连斯基在日本广岛举办会议。（资料照） 图像来源: Stefan Rousseau-WPA Pool/Getty Images

中俄贸易与俄乌战争

本届G7峰会另一个焦点是中俄贸易，外界预期G7将讨论如何阻止中国协助俄罗斯继续侵略乌克兰。

週三（12日），美国宣布扩大制裁名单，其中包含出售半导体给俄罗斯、设址于中国和香港的企业，显示美国加大力道警告各界勿助长俄乌战争。路透社上週日（9日）亦引述消息称，G7各国将呼吁较小型的中国银行停止助俄规避西方制裁。

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除此之外，G7能否达成协议，善用被西方冻结的俄国资产来帮助乌克兰，也是重要议题。白宫国安顾问沙利文（Jake Sullivan）表示，美国在这方面取得了良好进展。

美国总统拜登打算推动一项计划：俄国存放在西方金融机构、被冻结的资金约有2800亿美元，美国希望能运用这笔钱未来会产生的利息，拿来支付要提供给乌克兰的500亿美元贷款。

彭博社引述不具名的法国官员说法指，此事的技术细节要等G7峰会之后敲定，具体的协议成果可能还要等一段时间。

泽连斯基则预料会在G7峰会上重申，国际社会应继续支持乌克兰对抗俄罗斯。美方会前已向媒体公布，拜登13日将与乌克兰签署一项新的安全协议，未来会继续提供资金与武器给乌克兰，但新协议并不包含出动美军帮乌克兰作战。

G7会后，瑞士将举办一场乌克兰和平峰会，美国、德国、法国、日本等G7成员国领袖都会参加。俄罗斯未获邀请；中国虽有受邀，但决定不出席。

（综合报道）

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