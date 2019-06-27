G7峰会在即 法俄走近英美相亲?

(德国之声中文网) 8月19日，俄罗斯总统普京在法国南部与法国总统马克龙见面。两人一致同意，泽连斯基当选乌克兰总统有助于解决乌克兰东部持续了五年的冲突。

马克龙认为，该冲突长久以来伤害了欧盟与俄罗斯的关系。马克龙也表示，希望可以在未来几周之内，参与一个有乌克兰、俄罗斯、德国出席的峰会，与各国共同结束乌克兰东部的冲突。

俄罗斯在2014年出兵并吞克里米亚之后，就被踢出G8峰会，使得峰会变成G7峰会。普京在周一暗示道，如果受到邀请，俄罗斯随时准备好重返峰会。但是马克龙说，若要恢复G8峰会，甚至是让俄罗斯完全正常化与欧盟的关系，俄罗斯都需要先解决乌克兰的问题。

特朗普再成G7要角

美国总统特朗普已经启程前往法国比亚里茨，也就是今年G7峰会的举办地点。但是特朗普与其他国家的诸多争议可能会为这场峰会罩上阴影。

特朗普要在11月之前决定是否要对欧盟的汽车施加关税，而这对经济处在崩溃边缘的德国而言是十分重大的威胁。此外，特朗普也威胁着要对法国的红酒课征关税，也准备对法国巴黎通过的数位税施加反制措施。

特朗普曾在今年6月再到英国访问女皇

数位税很可能会影响到脸书计划发行的加密货币Libra。特朗普担心这个税会冲击到美国科技大厂，也批评说比起外国政府，美国联邦政府更有资格对数位商品课税。

现在美国与中国的贸易战还没结束，经济指标又显示出美国的经济正在陷入停滞，甚至有倒退的经济下滑的风险。

此外，在特朗普退出伊朗核协议之后，美国也希望可以拉拢欧盟国家一起对伊朗实施「最大压力」政策，但是目前为止都还没有获得德国和法国表态支持。英国的首相约翰逊才刚上任，特朗普有可能试图从他身上寻求支持。

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英国预计在10月31日脱欧，英国首相约翰逊再次强调，如果欧盟提不出方案，他也已经准备无协议脱欧。他呼吁法国与德国改变他们的立场，以便重新开启脱欧谈判。

罗法/楊威廉(德新社、路透社)