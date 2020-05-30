G7峰会再被延后 特朗普想邀请俄罗斯参加

（德国之声中文网）美国总统特朗普准备将G7峰会推迟到今年9月再举行，同时还会邀请更多的国家参与峰会，其中就包括俄罗斯。他对媒体表示 ，他认为七大工业国组成的"非常老旧的组织"已经无法正确体现这个世界的发展变化了。

特朗普表示，他打算邀请俄罗斯、韩国、澳大利亚和印度参加G7峰会。白宫一位发言人说，这样做可以让传统盟友们集聚一堂，共同商议未来如何应对中国。

今年3月，受到新冠疫情影响，白宫方面表示，G7峰会无法以与会者面对面的方式举行，所以要改成视频会议。但是5月初，特朗普表示，希望七国集团领导人到华盛顿亲自与会，而非召开视频会议。几天前，他宣布美国已经控制住疫情，他打算6月10日至12日在华盛顿郊外的戴维营（Camp David）重新安排G7峰会。

德国总理默克尔委婉拒绝

德国总理府发言人塞伯特(Steffen Seibert)周六表示，德国总理默克尔将不会应美国总统特朗普之邀前往华盛顿参加七国集团峰会。

塞伯特说："联邦总理感谢特朗普总统邀请她在六月底前往华盛顿参加七国集团峰会。但鉴于当前的整体疫情，她无法承诺亲自到华盛顿与会。"

"懂"俄罗斯的特朗普

目前的七国集团包括美国、德国、法国、英国、意大利、日本和加拿大。特朗普提出邀请俄罗斯参加峰会很可能会引发争议。2014年，俄罗斯吞占克里米亚之后被逐出了七国集团。

去年8月，G7峰会在法国比亚里茨（Biarritz）召开时，特朗普就曾建议，俄罗斯作为一个重要的经济体，七国集团应该重新接纳它。但是这一倡议并未得到附和。

不过同特朗普想邀请的另外几个国家不同，俄罗斯并不属于美国的盟友。

洪沙/文山 (德新社, 法新社, 路透社)