G7峰会：一场空洞的作秀？

（德国之声中文网）一紫色横幅上写着黄色字体的“大家反对七国集团”，上面还画有一大拳头，与5个小拳头相向，配以下口号：“你们的制度带来了战争和危机”、“我们在此同帝国主义相会”。约900名坚定反对七国集团的人士在德国巴伐利亚州加米施（ Garmisch ）举行示威。

这是一个取名为“停止G7埃尔茂”的抗议联盟。示威者们抨击七国集团的国家元首和政府首脑拥有过度权力，其作出的决定会极大影响全球命运。该抗议联盟指出，1970年代中期非正式组成“G7”的7个工业化富国的人口只占全球总人口的10%，但该集团做出的决定，即使不具备法律约束力，也会影响到其他90%的人。

示威者斗志高昂

活动人士奥尔克（Christopher Olk）批评道，“这里没有南半球的声音”。他指出，印度、印度尼西亚、阿根廷、塞内加尔和南非之所以被邀请参加第二天峰会，只是因为它们可提供原材料，富裕的北半球国家能源匮乏。来自乌干达一位活动人士在加米施车站广场上搭建的一个大舞台上高喊：“非洲决不能沦落为渴求能源的七国集团的备用方案。”

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其他发言者警告说，乌克兰战争和气候变化还将升级。一气候活动人士表示：“我们不会让他们破坏我们的星球和我们的未来。” 此后，示威者们成群结队，在市中心游行，一路高喊口号。当局出动了数百名防暴警察，严加防范。

G7发出一致信号

与此同时，在20公里外，加米施上方一交通不便的山谷中的埃尔茂宫（Schloss Elmau），七国集团峰会的与会者们已启动会谈。会议首天，各国领导人就世界经济和全球基础设施倡议举行了磋商，决定出台总额6000亿美元投资项目，用于气候保护、能源和卫生事业。

本届峰会东道主、德国总理肖尔茨在埃尔茂宫外风景如画的山脉为背景举行的联合介绍会上强调指出，该倡议显示了七国集团的团结和统一。尤其考虑到俄罗斯侵乌战争，它是本届峰会应发出的信号。

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就在峰会首天，俄罗斯重又向乌克兰首都基辅发射了导弹。受战争摧残的乌克兰和田园般的埃尔毛之间的反差于此为甚。埃尔茂峰会是向乌克兰表达团结，也是向莫斯科战争贩子普京发出的强硬信号。美国总统拜登坚定表示：“我们必须保持团结。”

G7：堕落、脱节？

然而，为发出这一信号就该举行埃尔毛这样的耗费巨大的峰会？为了这48小时，各国政要专程飞赴，各带庞大的团队，先是乘政府专机抵慕尼黑，然后坐直升机送至埃尔茂宫奢华酒店。在那里，他们的起居和工作完全与外界隔绝。为保障预算费超过1.8亿欧元的峰会安全，当局出动共1.8万警力。

一切都有精确计划和准备，峰会程序犹如一台运转良好的机器。加米施本身被宣布为安全区，街道封闭，大部分地方一片死寂。从人们的谈话中可以了解到，当地不少住民纷纷离去，剩下的人则对这场 G7“秀”大为不满。他们指出， G7已不符合时代要求，峰会则是政界变得如此与现实脱节、以致颓废的一个例子。

素食服务

除警察外，报道峰会记者多达3000，还有大量非政府组织的代表。他们也大都被安排在加米施住宿。媒体中心早已设置，满是白色帐篷和集装箱，不啻一座围城。部分人由此坐穿梭巴士，去埃尔茂宫或以其为背景拍照或做视频报道；其他人则在不断绕飞的直升机的轰鸣声伴随下主要经由屏幕跟踪峰会。餐饮几乎全素，——至少在这一点上，当事人展示了一种现代生活方式。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔茂宫 不动产三要诀 “位置、位置、位置。”——这是一著名房地产经纪人的智慧总结。埃尔茂正好符合这三点，所处位置恍若幻境。宫殿位于毗邻奥地利边界的德国最南端，慕尼黑以南约100公里，属于阿尔卑斯山脉风景最佳地区之一。她可谓地处偏远，对一心一意想要宁静的各国首脑和各色人等来说，这实在重要。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔茂宫 太阳？何足挂齿! 即使哪一天没出太阳，那里也是风光无限。她地界开阔，到处设有小木平台，加上两张日光浴床和一把阳伞，客人尽可在此怡然欣赏美景。主宾馆取名“Hideaway”（隐道），就因客人们能消隐其间。不过，整个宫殿场地内都有足够的隐蔽之所。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔茂宫 一、二、三——我来也 “Hideaway”楼之所以适切，也因其出租面积据酒店说法只约35%，——至为罕见。其余是公共面积。这就是何以埃尔茂宫从不造成人满为患印象的原因。身居其间的客人们很容易避开他人。图上这一休息大堂乃公共区域之一。此外，还有图书馆、书店、家具店、服装店，等等。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔茂宫 到处都是“大象” 宫内，“大象”随处可见，——见于各种织物、杯垫和瓶子。原来：当年，宫殿主人迪特玛·米勒-埃尔毛（Dietmar Müller-Elmau）在一家印度织物商店的一个满是灰尘的角落里偶然撞见大象图案。曾在印度生活过一段时间的他知道，在印度，大象象征了判断力和记忆，遂打定主意，宾馆里到处该有大象。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔茂宫 演奏换住宿 除有众多“大象”外，埃尔毛宫还设有一个安了众多椅子的音乐厅，每年举行不下200场音乐会。一特别之处是：音乐家们拿不到钱，但可免费在宫里住下，取名 "演奏换住宿 （Play to Stay）。除众多椅子外，埃尔茂还有那张长椅……

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔茂宫 您知道的，是吗？ ...一张很大、很出名的长椅。2015年埃尔茂宫的上一次G7峰会的这张照片传遍了全世界。时任美国总统奥巴马就坐在这张长椅上，显得轻松自在，东道主德国总理默克尔似正向他解释着这个世界——或向他展示长椅之大。不管真实情况如何，这张照片家喻户晓。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔茂宫 这就是（东方式）放松 从硬长凳讲到放松。埃尔茂宫有一东方哈马姆（ Hamam ）。500平方米，4个治疗室，3个圆顶室，两个蒸汽浴室，一个东方茶室。因为，这个土耳其浴馆亦是一社交场所。放松、饮茶、聊天。酒店还有其它治疗室和各种游泳池——室内、室外，以及屋顶上。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔茂宫 凳子何干？ 在埃尔茂宫，您不仅可以好好放松，还可乐享美馔：共设9个餐厅。本图上的Luce d'Oro餐厅质量最高、价格最贵。它赢得众多奖项，包括两颗米其林星。菜单上所列一份五道菜，定价189欧元，八道菜为249欧元。何故有那凳子？原来，它们专为女士们的手袋之用。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔茂宫 专为G7建造 对酒店主管和老板米勒-埃尔毛来说，所有这些亮点都还不够。他要的是建起一个完全适合七国集团峰会的酒店——所有国家元首和政府首脑都有同等套房，可在小圈子里互相交流。说了就做。2015年，便告竣工：就是这个“Retreat” （退居）楼 ，离主楼100米，套房47个。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔茂宫 不看电视看风景 这就是“Retreat”套房的内景，——至少是卧室。面对这三面朝向大自然的景观，您当然可以将电视置诸脑后。除卧室外，还有一客厅，一个带橱柜的走廊和一间带两沙发的客厅。另有一间带厕所的浴室。不过，它可是一种特别的厕所。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔茂宫 安静但复杂的小厕所 是的，在你拍照时，盖子该是盖上的。可是，只要走近，它就总自动打开，那该怎么办？特别在男人那里，它不过是刺激男人游戏本能的一种功能。但实际上还有更多。看到厕纸架旁的银色面板了吗？那么现在请注意...

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔茂宫 马桶圈的主人 用这个控制面板，您可电动升降马桶盖和马桶座，选择用3升或6升水冲刷，可设置干燥、按摩和摆动，可选择压力，然后，是强力除臭器按钮。还有些东西，您可能根本就不想知道。

带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔茂宫 每晚15欧元 如果您心痒痒了，哪怕为了这个厕所想去见识一下。您还得知道这一信息：15欧元，一晚住宿费——每平米。鉴于单人间和套房的面积从20至200平方米不等，则意味着一夜住费为350至3500欧元。价格依据季节变化而更动。内幕消息：超级厕所非每间客房都有。 作者: Marco Müller



峰会首天下午，主要关注减贫、健康和气候保护的4个组织邀请参加在媒体中心举行的新闻会。全球公民组织、乐施会、世界宣明会和ONE是 G7的批评者，但与示威者不同，它们 并不反对 G7本身。相反，ONE德国分部的赛迪（ Scherwin Saedi ）强调指出 ：“国家元首和政府首脑相互交谈和谈判是好事，也很重要，但他们必须遵守自己的承诺。”

问题多于以往任何时侯

最重要的是至2030年让5亿人摆脱饥饿这一承诺。2015年，在德国上一次作为东道主的峰会上做出该承诺。赛迪说，“我们看到的是，自2017年以来，数字一直在上升。2022年，我们患营养不良的人比当时多了1.5亿多。这可是朝着相反的方向发展。”

战争、饥饿、气候、冠状病毒大流行瘟疫—— G7峰会从未同时得应对过这么多问题。战争和俄罗斯能源供应缩减正导致全球范围物价上涨、饥饿现象加剧。气候暖化问题也正因此失去关注，然而，干旱和创纪录的高温显示出地球暖化正如何无情地在继续。

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肖尔茨总理挨批

何以能在不将一个危机与另一个危机相对立的情况下找到解决方案？全球公民组织指责德国总理肖尔茨试图降低国际气候保护协议标准。该组织负责人迈斯特（Friederike Meister）批评说，面临能源危机的德国正试图推翻其自愿做出的在2022年底前逐步取消对化石燃料国家资助的承诺。

迈斯特指出，对他国，这是一个“致命的信号” ，有可能导致年底在埃及举行的联合国气候大会进展受阻。他呼吁七国集团承诺在2030年之前淘汰煤炭，并须遵守承诺，向特别受气候变化影响的国家提供财政支持。

海洋网联强调，不会被峰会上 “热情的话语所欺骗” 。他指出，在上一次德国为东道主的 G7峰会上，承诺不少，但最终几乎不见下文，“我们决不能让 G7再重蹈覆辙。”

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