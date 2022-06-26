G7峰会：一场空洞的作秀？

与会者们拥有抗击气候危机、饥饿、战争的意愿。然而，七国集团领导人们是否有此能力？一些人觉得答案是否定的；另一些人则敦促拿出更多行动。
（德国之声中文网）一紫色横幅上写着黄色字体的“大家反对七国集团”，上面还画有一大拳头，与5个小拳头相向，配以下口号：“你们的制度带来了战争和危机”、“我们在此同帝国主义相会”。约900名坚定反对七国集团的人士在德国巴伐利亚州加米施（ Garmisch ）举行示威。
这是一个取名为“停止G7埃尔茂”的抗议联盟。示威者们抨击七国集团的国家元首和政府首脑拥有过度权力，其作出的决定会极大影响全球命运。该抗议联盟指出，1970年代中期非正式组成“G7”的7个工业化富国的人口只占全球总人口的10%，但该集团做出的决定，即使不具备法律约束力，也会影响到其他90%的人。
活动人士奥尔克（Christopher Olk）批评道，“这里没有南半球的声音”。他指出，印度、印度尼西亚、阿根廷、塞内加尔和南非之所以被邀请参加第二天峰会，只是因为它们可提供原材料，富裕的北半球国家能源匮乏。来自乌干达一位活动人士在加米施车站广场上搭建的一个大舞台上高喊：“非洲决不能沦落为渴求能源的七国集团的备用方案。”
其他发言者警告说，乌克兰战争和气候变化还将升级。一气候活动人士表示：“我们不会让他们破坏我们的星球和我们的未来。” 此后，示威者们成群结队，在市中心游行，一路高喊口号。当局出动了数百名防暴警察，严加防范。
与此同时，在20公里外，加米施上方一交通不便的山谷中的埃尔茂宫（Schloss Elmau），七国集团峰会的与会者们已启动会谈。会议首天，各国领导人就世界经济和全球基础设施倡议举行了磋商，决定出台总额6000亿美元投资项目，用于气候保护、能源和卫生事业。
本届峰会东道主、德国总理肖尔茨在埃尔茂宫外风景如画的山脉为背景举行的联合介绍会上强调指出，该倡议显示了七国集团的团结和统一。尤其考虑到俄罗斯侵乌战争，它是本届峰会应发出的信号。
就在峰会首天，俄罗斯重又向乌克兰首都基辅发射了导弹。受战争摧残的乌克兰和田园般的埃尔毛之间的反差于此为甚。埃尔茂峰会是向乌克兰表达团结，也是向莫斯科战争贩子普京发出的强硬信号。美国总统拜登坚定表示：“我们必须保持团结。”
然而，为发出这一信号就该举行埃尔毛这样的耗费巨大的峰会？为了这48小时，各国政要专程飞赴，各带庞大的团队，先是乘政府专机抵慕尼黑，然后坐直升机送至埃尔茂宫奢华酒店。在那里，他们的起居和工作完全与外界隔绝。为保障预算费超过1.8亿欧元的峰会安全，当局出动共1.8万警力。
一切都有精确计划和准备，峰会程序犹如一台运转良好的机器。加米施本身被宣布为安全区，街道封闭，大部分地方一片死寂。从人们的谈话中可以了解到，当地不少住民纷纷离去，剩下的人则对这场 G7“秀”大为不满。他们指出， G7已不符合时代要求，峰会则是政界变得如此与现实脱节、以致颓废的一个例子。
除警察外，报道峰会记者多达3000，还有大量非政府组织的代表。他们也大都被安排在加米施住宿。媒体中心早已设置，满是白色帐篷和集装箱，不啻一座围城。部分人由此坐穿梭巴士，去埃尔茂宫或以其为背景拍照或做视频报道；其他人则在不断绕飞的直升机的轰鸣声伴随下主要经由屏幕跟踪峰会。餐饮几乎全素，——至少在这一点上，当事人展示了一种现代生活方式。
峰会首天下午，主要关注减贫、健康和气候保护的4个组织邀请参加在媒体中心举行的新闻会。全球公民组织、乐施会、世界宣明会和ONE是 G7的批评者，但与示威者不同，它们 并不反对 G7本身。相反，ONE德国分部的赛迪（ Scherwin Saedi ）强调指出 ：“国家元首和政府首脑相互交谈和谈判是好事，也很重要，但他们必须遵守自己的承诺。”
最重要的是至2030年让5亿人摆脱饥饿这一承诺。2015年，在德国上一次作为东道主的峰会上做出该承诺。赛迪说，“我们看到的是，自2017年以来，数字一直在上升。2022年，我们患营养不良的人比当时多了1.5亿多。这可是朝着相反的方向发展。”
战争、饥饿、气候、冠状病毒大流行瘟疫—— G7峰会从未同时得应对过这么多问题。战争和俄罗斯能源供应缩减正导致全球范围物价上涨、饥饿现象加剧。气候暖化问题也正因此失去关注，然而，干旱和创纪录的高温显示出地球暖化正如何无情地在继续。
何以能在不将一个危机与另一个危机相对立的情况下找到解决方案？全球公民组织指责德国总理肖尔茨试图降低国际气候保护协议标准。该组织负责人迈斯特（Friederike Meister）批评说，面临能源危机的德国正试图推翻其自愿做出的在2022年底前逐步取消对化石燃料国家资助的承诺。
迈斯特指出，对他国，这是一个“致命的信号” ，有可能导致年底在埃及举行的联合国气候大会进展受阻。他呼吁七国集团承诺在2030年之前淘汰煤炭，并须遵守承诺，向特别受气候变化影响的国家提供财政支持。
海洋网联强调，不会被峰会上 “热情的话语所欺骗” 。他指出，在上一次德国为东道主的 G7峰会上，承诺不少，但最终几乎不见下文，“我们决不能让 G7再重蹈覆辙。”
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