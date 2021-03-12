G7就香港问题表"严重关切" 中方斥"颠倒黑白"

（德国之声中文网）"我们呼吁中国遵守《中英联合声明》及其法律义务，尊重《基本法》所规定的香港基本权利和自由。我们也呼吁中国和香港当局重建对香港政治机制的信心，结束对那些倡导民主价值观的人、捍卫权利和自由者的无端压迫"，七国集团（美国、英国、德国、法国、意大利、加拿大、日本）外长以及欧盟高级代表3月12日在这份联合声明中说。

声明也指出，针对香港选举制度的改革方案以及大规模逮捕民主派运动人士，"破坏了香港在'一国两制'原则下的高度自治，这一改革方案还将扼杀政治多元化"，并呼吁中国当局"应该信任香港人民、让他们为了香港的最佳利益投票"。

"针对不同观点的讨论而非噤声，是确保香港繁荣与稳定的途径"，声明说。

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）也就此发表推特，敦促中国"尊重香港人民的自由与权利"。

中国全国人大3月11日表决通过《完善香港特别行政区选举制度的决定》，进一步减少香港立法机构的民主代表权，并引入机制审查候选人对中国政府的忠诚度。

在G7外长联合声明前，美国国务卿布林肯已经发表声明，批评了中方改变香港选举制度的决定。这正值中美高层会晤前夕：按照计划，美国国务卿布林肯、国家安全顾问沙利文和中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、中国国务委员兼外长王毅，将于3月18日和19日在阿拉斯加会晤，探讨诸多问题。

中国外交部驻港公署严词回应

对于西方的批评声音，中国外交部驻港公署周六（3月13日）做出回应，要求外部势力立即停止干预香港事务和中国内政，并称"任何干预香港事务的行径都是痴心妄想"。

中国官媒新华社报道，"针对少数西方国家单独或联合发表所谓声明，诋毁全国人大就完善香港特区选举制度作出决定，粗暴践踏国际法和国际关系基本准则，赤裸裸干预香港事务和中国内政，外交部驻香港特别行政区特派员公署发言人13日表示强烈不满和坚决反对"。

这位发言人还表示，改革香港选举制度的决定具有坚实的政治和法治基础，得到香港特区政府和社会各界的拥护，并强调"完善香港特区选举制度绝不是要不要民主、自由的问题，而是涉及夺权与反夺权、颠覆与反颠覆、渗透与反渗透的较量"，同时再次指责"少数西方国家对香港事务指手画脚，颠倒是非黑白、充斥双重标准，是包庇纵容反中乱港分子"。

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