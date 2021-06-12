G7将推出全球基础建设倡议 抗衡“一带一路”

(德国之声中文网) G7集团计划建立一个帮助发展中国家的全球基础设施计划，与中国的“一带一路 ”倡议相抗衡。拜登政府的一名不愿透露姓名高级官员还告诉路透社，美国还将推动其他G7领导人对中国的强迫劳动采取具体行动。

G7领导人希望利用这次会议向世界展示，除了中国以外，富裕的民主国家可以提供另一种选择。本次峰会会宣布一个雄心勃勃的全球基础设施新倡议，它不仅仅是一带一路的替代方案。

中国是本次G7峰会的一大议题。拜登希望本次峰会能建立一个联手抗中的民主联盟。他认为中国是对西方价值观、繁荣和影响力的最大威胁。德国总理默克尔总理和欧盟国家指出，中国是一个系统的竞争对手，经济上的竞争者，与此同时，在一些问题上，中国也是一个合作伙伴。每一方都不可或缺，默克尔说：“我们希望一起合作，特别是在气候保护和生物多样性的方面。如果没有中国，我们将永远无法在这些领域实现解决方案。”

俄罗斯战略是另外一个重要的峰会议题。一名参与峰会宣言撰写的外交官透露，俄罗斯增兵乌克兰边境，在俄罗斯和白俄罗斯打压反对派的做法，应该对此做出强有力的回应。

与英国女王会面

周五，英国女王在康沃尔郡（Cornwall）的伊甸园工程（Eden Project）与美国总统拜登举行了会面。这个巨大的温室拥有全球最大的人工热带雨林。在这里，双方谈及了卫生健康以及物种保护等问题。G7领导人受英国女王伊丽莎白二世之邀来到这里。拍摄合照的时候，95岁的她似乎心情不错，和各国领导人开起玩笑说：“我们现在是不是要表现出看起来很自在的样子？” 引起一片笑声。

王储查尔斯在招待会上发表讲话，他强调自然保护、气候稳定和生物多样性的重要性，也提到了新冠疫情：“全球在应地疫情上可以看到，当政治意愿、商业智慧和公众动员能力相结合时，国际社会如何有效迅速地遏制危机。”他还发出呼吁也应该用这种方式应对气候变化：“坦率地说，我们为了这个星球也应该这样做。”

全球卫生计划

七国集团领袖本周六（6月12日）举行会议后发表《卡比斯湾宣言》（Carbis Bay Declaration ），应对疫情带来的后果以及进行重建。此外还就如何在未来预防大规模疫情的出现制定计划，比如进行更多的科学研究，更注重环保，以及给民众提供更完善的医疗保健等等。

G7国家和欧盟希望在明年年底前共同向贫困国家捐赠至少10亿剂疫苗。与会者对全球范围内需提高疫苗产量取得共识。美国建议放弃专利可以加快疫苗生产，不过有欧洲国家对这个建议并不赞同。比如默克尔就提出反对，不过法国总统马克龙赞同这种做法。

抗议随行

G7会场周边地区举行了抗议活动，其中不乏颇具创意的示威者。人们装扮成七国领导人的样子、或是装扮成黑鸟和红色的死亡使者，在宁静的海滨度假胜地狭窄街道上游行，也有抗议者装扮成皮卡丘进行抗议，沙滩上也有人敲鼓高歌沿着海滩游行。

G7场外的花式抗议

参加示威的Melissa Carrington告诉德国之声：“需要大声清楚地宣告，我们正在敲响警钟，因为我们正面临着灾难，气候和生态的崩溃。”她还说：“七国集团领导人要明白，模糊的承诺是不够的。我们需要具体政策和计划，我们需要将其入法，立即采取紧急行动。”

本周五到周日，美国、法国、英国、德国、意大利、加拿大和日本的领导人在英国召开峰会，欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）和欧洲理事会主席米歇尔（ Charles Michel）也到场出席。抗议者呼吁对气候变化采取更多行动。英国首相约翰逊和与会者已表示会减少二氧化碳排放。但在这次峰会上并没有做出新的承诺。

作者: Bernd Riegert, Charlotte Chelsom-Pill, 路透社

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