G7将利用被冻结的俄资产利息作为担保向乌克兰放贷500亿

在意大利召开的G7领导人峰会上，与会各方同意利用冻结的俄罗斯国有资产的利息为担保，向乌克兰提供500亿美元的贷款。俄罗斯外交部发言人威胁反制措施将让布鲁塞尔“痛苦不堪”。

（德国之声中文网）七国集团领导人在意大利南部普利亚大区的一处豪华度假胜地召开的峰会上，同意利用冻结的俄罗斯国有资产的利息为担保，向乌克兰提供500亿美元的贷款。

据美国政府称，自俄罗斯入侵乌克兰开始以来，西方国家已冻结俄罗斯央行约2800亿美元的资产。有关如何使乌克兰从这些资金产生的利息收入中受益的讨论已经持续了很长时间。G7国家现在希望利用这些利息为价值500亿美元的贷款提供担保。

德国总理肖尔茨周四（6月13日）表示，这笔资金将为乌克兰的军事和重建提供支持。他说：“俄罗斯总统有一个非常明显的计划：他希望战争持续下去，直到别国放弃支持乌克兰。但是这个计划在今天失败了。”

美国最初主张不仅没收利息收入，还应动用被冻结的俄罗斯央行资产本金为基辅提供财政支持。

总部位于布鲁塞尔的金融机构Euroclear是欧盟内持有俄罗斯央行冻结资产的最大机构。该机构最近表示，2023年已收取了约47亿美元的利息。

据世界银行的统计，乌克兰战争带来的损失现已超过4860亿美元。七国峰会宣言草案的有关乌克兰问题的内容写道：“由俄罗斯决定是否或何时偿还在乌克兰造成的损失，这是不正确的。”因此，七国集团正在继续研究迫使俄罗斯履行这些义务的所有合法方式。

有一个需要面对的困境是，如果欧盟对俄罗斯资产的制裁无法延长，例如如果有成员国否决的情况下，那么谁来承担信贷风险。这意味着俄罗斯资产产生的利息不能再用于偿还贷款。

在峰会间隙，美国政府一位高级代表表示，美国愿意承担数十亿美元贷款的主要负担。这位官员表示，美国愿意向基辅提供高达500亿美元的贷款，即全部贷款。但他也强调：“我们不会是唯一的贷款方。”他补充说其他国家也会参与其中。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃威胁将让布鲁塞尔“痛苦不堪”。 图像来源: SNA/IMAGO

俄罗斯威胁G7峰会的决定会带来严重后果

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃警告说，G7的计划将导致致命的后果，此类举措进一步破坏了全球金融体系，并导致破坏性危机。她表示：“将实际上从俄罗斯窃取的资金用于基辅政权的军事冒险是犯罪和损人利己的行为。也是对国际法的进一步打击。”她威胁，俄罗斯会对特别是欧洲人采取严厉的反制措施，将让布鲁塞尔“痛苦不堪”。她同时暗示会没收在俄罗斯的欧洲企业。

克里姆林宫的表态显得更为克制。克里姆林宫发言人佩斯科夫仅表示，俄罗斯将密切关注七国集团峰会，但是没有对俄罗斯可能会采取的报复行动发表评论。

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（德新社）

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