G7外长齐聚德国: 在俄乌和中国问题上寻求一致

（德国之声中文网）这次在德国西部城市明斯特举行的G7外长会议，正值俄乌战争持续以及美国中期选举即将登场的背景下。在下周的美国中期选举中，共和党可能赢得对国会的控制权，这也引起了人们对美国援助乌克兰可能受限的担忧。

美国国务院的一位高级官员说：“对我们来说，这次七国集团部长级会议是在一个重要时刻召开的。”他指出，该集团“一直是一个重要的协调机制”。

在为期两天的会议中，七国集团的外长们将参加关于乌克兰、中国、印太地区以及伊朗和非洲等问题的讨论。

聚焦中国和台湾问题

在中国党和国家领导人习近平于10月中共二十大连任后，此次的G7外长会议也会聚焦中国和台湾问题。

“外长们将讨论台湾局势......以及七国集团将如何加强与该地区国家的伙伴关系”，英国外交部在一份声明中说。

据法新社报道，德国外长贝尔博克周四（11月3日）表示，在日本准备接任G7轮值主席国之际，七国集团准备承认中国是一个“竞争者”和“对手”。她在明斯特G7外长会议前说：“日本......反复指出这一点，认识到中国近年来的变化是多么重要，中国不仅是国际问题上的合作伙伴，也是一个竞争对手，更是一个对手”。

据路透社报道，这位德国外长还表示，“关于中国，我们将讨论如何避免重复在俄罗斯问题上的错误”。

G7外长可能也会讨论德国总理肖尔茨周五的访华之旅以及他最近做出的允许中资入股汉堡港这一有争议的决定。批评者指责肖尔茨在面对一个日益强硬的专制国家时，继续将德国的经济利益置于更广泛的安全关切之上。

英国外交部说，德国还邀请加纳、肯尼亚和非洲联盟参加这次G7会议，讨论气候变化、基础设施、民主以及解决冲突和人道主义危机等问题。

这次的七国集团外长会议由德国作为该集团的轮值主席国主办。这是德国城市明斯特自1648年签署结束欧洲三十年战争的威斯特伐利亚条约以来，再次举办的重大外交聚会。

（路透社，法新社）

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