G7外长齐聚德国: 在俄乌和中国问题上寻求一致

（德国之声中文网）这次在德国西部城市明斯特举行的G7外长会议，正值俄乌战争持续以及美国中期选举即将登场的背景下。在下周的美国中期选举中，共和党可能赢得对国会的控制权，这也引起了人们对美国援助乌克兰可能受限的担忧。
美国国务院的一位高级官员说：“对我们来说，这次七国集团部长级会议是在一个重要时刻召开的。”他指出，该集团“一直是一个重要的协调机制”。
在为期两天的会议中，七国集团的外长们将参加关于乌克兰、中国、印太地区以及伊朗和非洲等问题的讨论。
聚焦中国和台湾问题
在中国党和国家领导人习近平于10月中共二十大连任后，此次的G7外长会议也会聚焦中国和台湾问题。
“外长们将讨论台湾局势......以及七国集团将如何加强与该地区国家的伙伴关系”，英国外交部在一份声明中说。
德国外长贝尔博克周四（11月3日）表示，七国集团准备承认中国是一个“竞争者”和“对手”
据法新社报道，德国外长贝尔博克周四（11月3日）表示，在日本准备接任G7轮值主席国之际，七国集团准备承认中国是一个“竞争者”和“对手”。她在明斯特G7外长会议前说：“日本......反复指出这一点，认识到中国近年来的变化是多么重要，中国不仅是国际问题上的合作伙伴，也是一个竞争对手，更是一个对手”。
据路透社报道，这位德国外长还表示，“关于中国，我们将讨论如何避免重复在俄罗斯问题上的错误”。
G7外长可能也会讨论德国总理肖尔茨周五的访华之旅以及他最近做出的允许中资入股汉堡港这一有争议的决定。批评者指责肖尔茨在面对一个日益强硬的专制国家时，继续将德国的经济利益置于更广泛的安全关切之上。
这是德国西部城市明斯特（图）继1648年签署结束欧洲三十年战争的《威斯特伐利亚条约》之后再次举办的重大外交聚会
英国外交部说，德国还邀请加纳、肯尼亚和非洲联盟参加这次G7会议，讨论气候变化、基础设施、民主以及解决冲突和人道主义危机等问题。
这次的七国集团外长会议由德国作为该集团的轮值主席国主办。这是德国城市明斯特自1648年签署结束欧洲三十年战争的威斯特伐利亚条约以来，再次举办的重大外交聚会。
（路透社，法新社）
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带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫
不动产三要诀
“位置、位置、位置。”——这是一著名房地产经纪人的智慧总结。埃尔毛正好符合这三点，所处位置恍若幻境。宫殿位于毗邻奥地利边界的德国最南端，慕尼黑以南约100公里，属于阿尔卑斯山脉风景最佳地区之一。她可谓地处偏远，对一心一意想要宁静的各国首脑和各色人等来说，这实在重要。
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太阳？何足挂齿!
即使哪一天没出太阳，那里也是风光无限。她地界开阔，到处设有小木平台，加上两张日光浴床和一把阳伞，客人尽可在此怡然欣赏美景。主宾馆取名“Hideaway”（隐道），就因客人们能消隐其间。不过，整个宫殿场地内都有足够的隐蔽之所。
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一、二、三——我来也
“Hideaway”楼之所以适切，也因其出租面积据酒店说法只约35%，——至为罕见。其余是公共面积。这就是何以埃尔毛宫从不造成人满为患印象的原因。身居其间的客人们很容易避开他人。图上这一休息大堂乃公共区域之一。此外，还有图书馆、书店、家具店、服装店，等等。
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到处都是“大象”
宫内，“大象”随处可见，——见于各种织物、杯垫和瓶子。原来：当年，宫殿主人迪特玛·米勒-埃尔毛（Dietmar Müller-Elmau）在一家印度织物商店的一个满是灰尘的角落里偶然撞见大象图案。曾在印度生活过一段时间的他知道，在印度，大象象征了判断力和记忆，遂打定主意，宾馆里到处该有大象。
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演奏换住宿
除有众多“大象”外，埃尔毛宫还设有一个安了众多椅子的音乐厅，每年举行不下200场音乐会。一特别之处是：音乐家们拿不到钱，但可免费在宫里住下，取名 "演奏换住宿 （Play to Stay）。除众多椅子外，埃尔毛还有那张长椅……
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您知道的，是吗？
...一张很大、很出名的长椅。2015年埃尔毛宫的上一次G7峰会的这张照片传遍了全世界。时任美国总统奥巴马就坐在这张长椅上，显得轻松自在，东道主德国总理默克尔似正向他解释着这个世界——或向他展示长椅之大。不管真实情况如何，这张照片家喻户晓。
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这就是（东方式）放松
从硬长凳讲到放松。埃尔毛宫有一东方哈马姆（ Hamam ）。500平方米，4个治疗室，3个圆顶室，两个蒸汽浴室，一个东方茶室。因为，这个土耳其浴馆亦是一社交场所。放松、饮茶、聊天。酒店还有其它治疗室和各种游泳池——室内、室外，以及屋顶上。
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凳子何干？
在埃尔毛宫，您不仅可以好好放松，还可乐享美馔：共设9个餐厅。本图上的Luce d'Oro餐厅质量最高、价格最贵。它赢得众多奖项，包括两颗米其林星。菜单上所列一份五道菜，定价189欧元，八道菜为249欧元。何故有那凳子？原来，它们专为女士们的手袋之用。
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专为G7建造
对酒店主管和老板米勒-埃尔毛来说，所有这些亮点都还不够。他要的是建起一个完全适合七国集团峰会的酒店——所有国家元首和政府首脑都有同等套房，可在小圈子里互相交流。说了就做。2015年，便告竣工：就是这个“Retreat” （退居）楼 ，离主楼100米，套房47个。
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不看电视看风景
这就是“Retreat”套房的内景，——至少是卧室。面对这三面朝向大自然的景观，您当然可以将电视置诸脑后。除卧室外，还有一客厅，一个带橱柜的走廊和一间带两沙发的客厅。另有一间带厕所的浴室。不过，它可是一种特别的厕所。
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安静但复杂的小厕所
是的，在你拍照时，盖子该是盖上的。可是，只要走近，它就总自动打开，那该怎么办？特别在男人那里，它不过是刺激男人游戏本能的一种功能。但实际上还有更多。看到厕纸架旁的银色面板了吗？那么现在请注意...
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马桶圈的主人
用这个控制面板，您可电动升降马桶盖和马桶座，选择用3升或6升水冲刷，可设置干燥、按摩和摆动，可选择压力，然后，是强力除臭器按钮。还有些东西，您可能根本就不想知道。
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每晚15欧元
如果您心痒痒了，哪怕为了这个厕所想去见识一下。您还得知道这一信息：15欧元，一晚住宿费——每平米。鉴于单人间和套房的面积从20至200平方米不等，则意味着一夜住费为350至3500欧元。价格依据季节变化而更动。内幕消息：超级厕所非每间客房都有。
作者: Marco Müller