G7外长涉台声明：北京震怒 台北致谢

（德国之声中文网）柏林外交部周三（8月3日）发布了G7（七国集团）外长联合声明，就中国针对佩洛西访台的反应表态，称“对中国最近宣布的威胁性行动表示关切”。

这份声明表示：“我们——加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国、美国七国集团外长和欧盟高级代表，重申我们对维护基于规则的国际秩序、台湾海峡两岸和平与稳定的共同承诺。我们对中国所宣布的、近期的威胁性行动，特别是实弹演习和经济胁迫表示关切，这可能导致不必要的紧张升级。没有任何理由利用一次访问作为借口，在台湾海峡进行咄咄逼人的军事活动。我们国家的立法者们国际出行是正常的、例行的。中国的升级性反应可能加剧紧张局势，破坏地区稳定。”

声明也呼吁中国，“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。同时表示，各国在“一个中国政策”问题上的立场以及对台湾的基本立场都没有改变。“我们重申我们对维护台湾海峡和平与稳定的共同而坚定的承诺，并鼓励所有各方保持冷静，保持克制，以透明的方式行事，并保持开放的沟通渠道以防止误解。”

美国国务卿布林肯等也在推特上贴出、转发了这一声明。

目前，德国是七国集团的轮值主席国。G7是由世界七大经济体（美、加、法、德、意、日、英）组成的政府间政治论坛。其前身是G8（八大工业国组织），但在俄罗斯2014年入侵克里米亚后被排除，从而成为G7。

此外，欧盟方面虽然没有发布声明，但表达了和G7同样的立场。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）在8月4日凌晨发推特重申了G7声明中的观点，欧盟对外行动署官网也贴出了G7的声明。

台湾总统蔡英文8月4日发推特向G7致谢，“感谢G7支持地区和平与稳定”。她还写道：“台湾致力于捍卫现状和我们来之不易的民主。我们将与志同道合的伙伴合作，维持一个自由和开放的印太。”

中方指责西方“颠倒黑白”“列强梦应该醒醒了”

这引发中方强烈不满。据中国官媒报道，中国驻欧盟使团发言人针对G7和欧盟方面的涉台声明言辞激烈地回应，“台海现状之所以被改变，万恶之尤是境外敌对势力和台岛内分裂势力，他们必须对此负完全责任。对中国的栽赃抹黑掩盖不了有人企图把台湾从中国分裂出去的险恶用心”。这位发言人还称，G7和欧盟外长声明里所谓“基于规则的国际秩序”，“只能是自己可以作恶、别人不能还手的强盗逻辑”。

这位发言人还称：“当今世界，已经不是西方列强可以肆意横行的时代。台湾的事怎么办，14亿中国人民说了算。任何侵犯中国主权和领土完整的行径，中国人民必将加倍奉还。”

在中国外交部8月4日例行记者会上，发言人华春莹也针对G7外长和欧盟外交与安全政策高级代表的联合声明称，“七国集团外长的这份声明让人有时空混乱的感觉，这几个国家的外长显然还以为自己生活在120多年前的八国联军的时代。……他们的列强梦应该醒醒了！”

华春莹随后列出了四点：“中国有权维护主权和领土完整，……美方恶意挑衅在先，中方正当防卫在后”；一个中国原则是七国同中国建交的重要政治基础；一个中国原则只有一个版本一种含义，那就是世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分；“无论从历史还是现实看，以美国为首的七国集团成员都是侵略胁迫的形象代言人”。

在回答另一位记者的提问时，华春莹也提到，中国因为日本参与G7外长声明所以取消了中日外长在金边的会晤，称“中方不再安排中日外长在金边会晤，因为日本伙同G7国家和欧盟发表无理指责中国的共同声明，颠倒黑白，替美国侵犯中国主权的行径张目，中国人民极为不满”。她说，“日本在台湾问题上负有历史罪责，没有任何资格就涉台问题说三道四。”

目前正在金边出席东亚合作系列外长会的中国外长王毅也驳斥了七国集团台海问题声明，指责该声明“颠倒黑白、混淆是非，无端指责中国”，“挑起事端的是美国，制造危机的是美国，不断升级紧张局势的仍是美国。美方的公然挑衅造成了恶劣先例，如果不予以纠正、不加以反制，不干涉内政的原则还要不要？国际法还要不要维护？地区和平应如何保障？”

“不能因为中方过度紧张，就没人再赴台”

作为对美国众议院议长佩洛西访台的回应，中国军方在台湾周边展开的一系列军事演习，其中也包括实弹演习。

佩洛西是25年来对台湾进行访问的美国最高级别政治人物。她在8月2日抵台，在8月3日与台湾总统蔡英文进行会晤后离开。

德国联邦议院国防委员会主席史特拉克‑齐默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）在接受德国之声采访时说，她不对佩洛西访台正确与否进行评论，因为这是美方的事情。但强调，中方耀武扬威是多余的、没有理由的，因为有一个中国政策，西方尊重这一政策，这一点没有改变。中方耀武扬威“只显示了中方的不安全感”。

史特拉克‑齐默曼也表示，她认可和非常欢迎德国外长贝尔博克明确表态“德国不会允许中国入侵台湾”，同时她也指出德国在印太地区的行动“主要是外交上的，而非军事上的”。

这位德国自民党（FDP）的政治人物表示，她自己也愿意赴台。史特拉克‑齐默曼说，“我们不能被吓倒。不能因为中方过度紧张，就没人再赴台。……如果某位政治家想要去那里（台湾），不可能我们先问中方行不行、或者我们就不去。不，我们不能被威吓住。”

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