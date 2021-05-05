G7外长批中国侵犯人权 吁各国团结对抗新冠

(德国之声中文网) G7的外交部长5日在举行了两年来首次的面对面会议後，发布公报指责中国侵犯人权和镇压民主人士，同时对俄罗斯对乌克兰的侵略行为表示担忧。他们也呼吁伊朗政府释放被视为遭任意关押在伊朗监狱的外国国民与拥有双重国籍的国民。

G7外长在公报中对中国政府在新疆迫害维吾尔人和其他少数民族的作法表达关切，不过他们并未提出什么具体行动来对付越来越强硬的北京，但承诺通过各自国内现有的措施来解决新疆强迫劳动问题，这些手段可能包括提高公众对这些作法的认知和企业的法律，而不是通过集体行动。

他们在公报中写道：「我们呼吁中国依据其国际和国内法规定的义务，尊重人权和基本自由。」

虽然拜登政府上台後不断在经济和政治上对中国采取强硬的立场，但部分G7的欧洲成员国则更为谨慎。G7外长们在联合声明中还批评中国「武断丶胁迫性的经济政策」，并敦促中国遵守国际贸易规则和尊重人权与基本自由。不过，他们也强调了与北京建立合作关系的必要性。

此外，G7外长的会後公报也提到与台湾相关的议题。公报表示，G7成员国支持台湾有意义的参与世界卫生组织论坛与世界卫生大会，并重视台湾海峡的和平与稳定。公报写道：「我们重视台湾海峡和平及稳定的重要性，并鼓励各方和平解决两岸问题。」

团结抗俄与抗疫

除了聚焦与中国相关的议题外，G7外长们也寻求团结一致的立场来应对叙利亚丶阿富汗和埃塞俄比亚等地的冲突，以及应对新冠疫情对全球最贫穷国家造成的严重打击。

美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在G7的会议后飞往乌克兰首都基辅，以表明美国对该国应对俄罗斯侵略的强烈支持。

他们在联合声明中呼吁各国采取「协调行动和全球团结」，以帮助全球从新冠疫情中恢复过来，并支持全球各国都能公平地获得新冠疫苗及治疗所需的资源。但是，富裕国家迄今为止一直不愿意放弃宝贵的疫苗库存，直到他们为自己的人民完成疫苗接种。

G7外长们也谴责俄罗斯在乌克兰东部边境和克里米亚的军事集结，以及其「旨在破坏其他国家民主制度的恶性活动」。他们在联合声明中指出：「我们......将继续加强我们和伙伴的集体能力，以应对和阻止俄罗斯威胁国际秩序的行为。」美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在G7的会议后飞往乌克兰首都基辅，以表明美国对该国应对俄罗斯侵略的强烈支持。

美联社报导指出，这次的G7外长会议由英国主办，希望能够在全球经历了新冠疫情带来的全球危机後，给G7各国注入活力。英国首相约翰逊 (Boris Johnson) 的政府也在寻求为该国在脱离欧盟后，塑造一个充满活力的「全球英国 」形象。

印度代表团验出新冠阳性

在会议期间，各国代表都坐在透明屏幕后面，并且每天接受新冠病毒检测。即便如此，印度外交部长在其国家代表团成员被验出新冠阳性，仍被迫进行自我隔离。

印度外交部长苏杰生(Subrahmanyam Jaishankar) 5日在推特上发文表示，在被告知他可能接触到新冠病毒後，他以「虚拟模式」出席G7的外长会议，以充分表示「谨慎的措施」。该会议的组织者坚持认为其他国家的代表没有染上新冠病毒的风险。

印度虽然不是G7的成员，但这次与韩国丶澳大利亚和南非一起被邀请作为嘉宾出席。印度正在经历一场大规模的新冠疫情，在过去24小时内有382,315个新的确诊病例和3,780例死亡案例，外界普遍认为这个数字被低估了。

受邀与会的几个国家的代表团并未参加4日的会议，尽管印度外长苏杰生已经在伦敦与包括英国内政大臣帕特尔 (Priti Patel) 和美国国务卿布林肯在内的官员举行了会议。美国国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 5日在例行记者会上说：「我们没有理由相信美国代表团中有任何人处于感染新冠病毒的危险。」

英国将于6月在英格兰西南部的康沃尔 (Cornwall) 举行的峰会上接待G7的领导人。英国首相约翰逊周三简短地出席了这次聚会，为英国不顾新冠病毒带来的威胁决定举行G7外长会议辩驳。他说：「我认为，作为一个政府，努力继续开展尽更多的业务是非常重要的。」

(美联社、法新社)

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