G7外长向中、俄发出明确信号

（德国之声中文网）在日本长野进行两天会谈后，七个领先经济体的外长并未对莫斯科实施新的制裁，但宣布将打击帮助俄罗斯绕过制裁获取武器的行为方。

与此同时，七国外长还批评北京在南中国海的“军事化活动”，并重申台湾政策没有改变。

声明中敦促中国不要进行“威胁、胁迫、恐吓或使用武力”。声明称：“我们对东海和南中国海形势严重关切……中国在南中国海的扩张性海事诉求没有法律基础，我们反对中国在该地区的军事化活动。”

G7外长会议的闭幕声明引发北京的愤怒回应，称受到“恶意抹黑污蔑”。

谴责俄罗斯“不负责任的核武言辞”

日、英、美、加、德、意、法和欧盟承诺继续“加强”对俄制裁，并加大努力应对为莫斯科提供武器等支持的行为，警告将面临“严重代价”。

G7外长还谴责俄罗斯“不负责任的核武言辞”，称莫斯科威胁在白俄罗斯部署核武器是“不可接受的”。

美国国务卿布林肯向记者表示：“随着乌克兰准备发动反攻、收复失地……我们与乌克兰站在一起。”

台湾问题立场没有变化

G7外长还表示，在台湾问题上的基本立场没有变化，称台湾海峡的和平稳定对全球安全与繁荣“不可或缺”。声明中呼吁和平解决台海议题。

日本外相林芳正表示：“在G7历史上，我们首次能在文字上确认，我们致力于一个以法治为基础的自由、开放的国际秩序。”

布林肯说，他从未看到在中国和台湾问题上有如此大的一致。布林肯还呼吁北京明确其意图。G7外长声明中对北京就核武库的扩张以及经济行为等一系列议题发出警告。

在并未直接提及中国的情况下，G7外长还承诺加强合作、反对“经济胁迫”——以进出口为武器用于政治目的。

北京反应：“傲慢、偏见”与“险恶用心”

中国外交部发言人汪文斌表示，七国集团外长会“无视…客观事实，粗暴干涉中国内政，恶意污蔑抹黑中国。”

汪文斌在例行记者会上说：“有关声明字里行间充斥着傲慢、偏见和反华、遏华的险恶用心。”他说，北京已向日本提出严正交涉。

此次G7外长会议为下月在广岛举行的G7峰会做筹备工作。日本首相岸田文雄希望届时将核裁军作为核心讨论议题之一。

呼吁中美就降低核武风险对话

周二的G7外长声明中有较长段落涉及核裁军和不扩散核武器，但鲜有新的承诺。声明称面临“艰难的安全环境”。

声明呼吁各国透明地记录核武库数量，敦促俄罗斯信守暂停核试验的承诺，并呼吁中国与华盛顿就降低核风险进行对话。

除乌克兰战争和对华立场之外，地区性挑战也是此次G7外长会议的议程。G7外长敦促朝鲜不再进行新的核试验或弹道导弹试射。

全球议题

七国外长还讨论了一系列全球议题，其中包括苏丹军方与准军事民兵武装之间的持续战事。G7外长敦促双方立即无条件停止冲突。

同时，G7外长也再次对塔利班对阿富汗女性和少数群体实施更严厉的限制措施发出谴责，称之为系统性的滥用权力。G7外长敦促该国立刻取消包括禁止女性为非政府组织和联合国工作等“不可接受的决定”。

（法新社、路透社、美联社等）



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