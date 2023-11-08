G7外长共同呼吁加沙人道主义停火

（德国之声中文网）七国集团外交部长周三（11月8日）在为期两天的G7外长峰会闭幕后发表联合声明，呼吁加沙地带交战各方允许向平民运送援助物资。

“各方必须允许对平民提供无阻碍的人道支持，包括食物、水、医疗护理、燃料和住所，以及人道工作者的进入。” 这份声明由美国、英国、加拿大、法国、德国、日本和意大利的外长共同拟定。“我们支持人道停火和人道主义走廊，以推动急需的援助、平民流动和让人质获释。”

此次七国集团会议在一定程度上是为了遏制日益恶化的人道主义危机，同时也是为了防止在加沙问题上更广泛的分歧加深。美国国务卿布林肯在记者会上表示，此次会议“是在我们各国和全球都高度紧张的时刻召开”，“七国集团的团结比以往任何时候都更加强大也更为重要”。

声明指出，七国集团正“加紧努力防止冲突进一步升级和更广泛地蔓延”，并利用制裁和其他措施“使哈马斯无法筹集和使用资金来实施暴行”。G7还谴责“极端主义定居者针对巴勒斯坦人的暴力行为增加”，称其“不可接受，破坏了约旦河西岸的安全，并威胁到持久和平的前景”。

在G7外长齐聚东京召开会议的同时，一个联合国机构表示，加沙地带成千上万的巴勒斯坦人在北部的粮食与水耗尽后，正徒步逃往南方。

死亡和绝望 加沙人别无选择

以色列称，其军队正在加沙城深处与极端伊斯兰恐怖组织哈马斯作战。以哈冲突爆发前，加沙城约有65万居民。以色列军方称哈马斯在该地设有中央指挥部和庞大的地下迷宫隧道。在以色列的攻势下，越来越多加沙居民向南迁徙，加沙城及其周边局势越发严峻。

布林肯表示：“我们所有人都希望尽快结束这场冲突，同时尽量减少平民的痛苦。但正如我与七国集团的同侪所讨论的那样，那些呼吁立即停火的人，有义务解释如何解决停火可能带来的不可接受的结果：哈马斯挟持了200多名人质，并有能力和明确意图一而再、再而三地重复10月7日的行动。”

10月7日，哈马斯武装分子对以色列发动突袭，以色列官方称，这场袭击造成其境内1400人死亡，其中多数是平民。以色列随即对哈马斯展开反击，誓言将其“从地球上抹去”。据哈马斯所控制的加沙卫生部称，冲突至今，加沙的死亡人数已突破10300人。

展望战后，布林肯呼吁以色列不要重新占领加沙，并列出“持久和平与安全的关键因素”：“美国认为关键要素应包括：不强迫巴勒斯坦人从加沙流离失所，现在不行，战后也不行；不把加沙用作恐怖主义或其他暴力袭击的平台；冲突结束后不重新占领加沙。” 他补充说，其他条件包括不得“试图封锁或围困加沙”以及“减少加沙领土”。

以色列总理内塔尼亚胡周一表示，除非哈马斯释放被扣押的240多名人质，否则不会向加沙运送燃料，也不会停火。他还表示，以色列将在战争结束后承担加沙安全的总体责任；在此之前，以色列将考虑可能的“战术性暂时停火”，以让人质获释并向被围困的领土提供援助。

然而，华盛顿周二表示反对以色列对加沙实施新的长期占领。

两国方案 能化解以巴争端吗？

G7谴责朝鲜向俄罗斯输送武器

除了长达一个月的加沙冲突，七国集团外长还讨论了一系列其他危机，包括俄罗斯对乌克兰的侵略战争、朝鲜核计划及导弹计划，以及中国在与邻国的领土争端中日益增加的侵略性举措。此外，G7外长还推动合作以应对大流行病、合成阿片类药物以及人工智能滥用构成的威胁。

日本外务省在一份声明中表示：“七国集团外长强烈谴责朝鲜多次发射弹道导弹以及向俄罗斯转让武器的行为，这直接违反了联合国安理会的相关决议。”

韩国国会议员柳相范11月初引述韩国国家情报院称，朝鲜向俄罗斯提供了一百多万枚炮弹，供其在与乌克兰的战争中使用，而平壤似乎也得到了卫星技术方面的建议作为回报。

朝鲜领导人金正恩和俄罗斯总统普京9月在俄罗斯远东地区举行了峰会，美国随后声称平壤已开始向莫斯科提供武器。

G7: 支持乌克兰不会动摇

俄乌战争已进入第20个月，乌克兰的反攻也举步维艰，乌克兰总统泽连斯基定期会见西方领导人，试图消除他们对冲突的厌倦情绪。

七国集团外长在声明中重申支持乌克兰为独立、主权和领土完整而战。日本外务大臣上川阳子补充说，“即使中东紧张局势加剧，七国集团也必须团结一致，向国际社会发出明确信息，即我们支持乌克兰的坚定承诺绝不会动摇”。

德国外长贝尔博克早些时候表示，七国集团正努力向乌克兰提供帮助，因为该国正在准备迎接俄罗斯对能源设施发动的第二个冬季袭击。莫斯科军队去年发动的类似袭击，导致成千上万乌克兰人在严寒中没有暖气或电力供应。贝尔博克表示：“很显然的，特别是在这个时刻，多方正密切关注我们如何继续支持乌克兰。我们会竭尽确立予以支援。”

在七国集团乌克兰峰会上，乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）也通过视频发表了讲话。

七国集团表示欢迎中国参与乌克兰主导的和平进程。与此同时，G7呼吁中国政府勿协助俄罗斯对乌克兰的战争，促使俄罗斯停止军事侵略，以及支持乌克兰公正且持久的和平。

七国集团外长还就印太地区局势进行讨论。贝尔博克说，自俄罗斯袭击乌克兰以来，我们 “痛苦地认识到，咄咄逼人的言辞或幻想的地图是如何变成危险现实”。

贝尔博客没有明确提及中国对台湾的威胁，但强调说：“我们今天必须共同努力，确保不出现新的战场，因为新战场的冲击波将震撼所有人。”

七国集团会议还讨论了如何以最佳方式与日益自信的中国打交道。日本表示，G7外长“再次重申，他们认识到与中国坦诚接触并直接向中国表达我们的关切的重要性，承认有必要与中国就全球挑战和共同关心的领域开展合作”。



（路透社、美联社、法新社、德新社）

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