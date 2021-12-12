G7外长会议 集结民主国家抗衡中俄威胁

（德国之声中文网）G7七国外长会议本周六、日两天（12月11日和12日）在英国利物浦登场，英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）担纲主持此次会议。在上周的一场讲话中，特拉斯已先行预告，此次会议将把美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大和日本七个具有国际影响力的民主国家集结起来，展现对抗全球侵略者、捍卫自由边界的团结力。

英国媒体《卫报》报导，G7外长会议聚焦的议题包括俄罗斯对乌克兰的潜在侵略行为、南海争议、伊朗核协议和缅甸危机等。此外，预计也会谈到气候、新冠疫苗分配以及对发展中国家提供的援助。

捍卫世界各地的「自由边界」

本日，特拉斯在正式宣布会议开始时说：「我们需要坚定地一同行动，抵制那些试图限制自由和民主的侵略者。要做到这一点，我们需要有完全团结一致的声音。」特拉斯先前表示：「我希望七国集团国家在贸易、投资、科技和安全等领域加深联系，以便我们能够在全世界捍卫、推进自由和民主。在接下来的几天里，我将继续为此努力。」

特拉斯承诺为发展中国家提供安全和经济支持，以捍卫世界各地的「自由边界」，这指的是美国、欧盟和英国正在组建的一系列基础设施投资设备，以应对中国「一带一路」的竞争。她说：「我们需要与整个自由世界的盟友一起站在前线，因为经济影响力之争已经全面展开了。」

莫斯科若进攻乌克兰将是「战略错误」

她希望英国及其合作伙伴在金融和基础设施方面为发展中国家提供更多可靠的选择，这样他们就不需要仅仅依赖一个国家。特拉斯指出，44个中低收入国家对北京的债务超过了其国内生产总值的10%。

俄罗斯在乌克兰边境集结了超过10万名士兵

对于俄乌边境的纷争，特拉斯表示，如果莫斯科进攻乌克兰，将是「一个战略错误」，会给莫斯科带来「严重后果」。她也说到，七国集团会议「将在反对侵略乌克兰的立场上绝对坚定」。特拉斯表示，希望在从俄罗斯到德国的北溪2号管道问题上与德国外长贝尔博克合作，以减少西方对专制政权的能源和技术的依赖。

德国明年接替G7主席

本次的会议也是德国新任外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）在多边论坛上的首次亮相。出身绿党的贝尔博克预计将气候议题放上本周会议的议程：「我们可以沉浸在西方是一个岛屿的幻想中，但即使在这个岛屿上，如果我们现在不采取行动，水也会继续不可阻挡地上升。」

明年年初，德国将接替英国成为七国联盟的主席。贝尔博克指出，共同处理气候危机将会是德国明年担任G7主席的重点议题之一。

民主、人权「不是天上掉下来的礼物」

同时，贝尔博克提到，七国集团拥有共同的价值观，如民主、人权以及对基于规则而非强权法则的国际秩序承诺。然而，「这些价值观不是天上掉下来的礼物，而是必须由我们站出来捍卫它们」。这就是为什么会议中必须聚焦俄罗斯在与乌克兰边境的军事行动以及「中国和民主国家与专制国家之间的制度竞争」。

韩国、澳大利亚、南非和印度的外长也受邀出席此次会议，而东南亚国家联盟（ASEAN）其中10个国家的外长则会在周日通过视频连线参与。

（德新社、卫报、法新社等）

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