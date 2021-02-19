G7外交首秀 拜登呼吁联手抗中

（德国之声中文网） 民主国家应携手对抗来自中俄等制度性竞争对手的挑战，这是美国总统拜登周五（2月19日）在先后举行的两场国际会议上释放出的一个重要信号。

作为慕尼黑安全会议（MSC）的常客，拜登首次以美国总统的身份发表讲话。与前任特朗普截然不同，他试图恢复美国的多边角色。拜登在会上强调了跨大西洋联盟关系的重要性，并承诺将加强与盟友合作，共同应对当今时代所面临的独特挑战。

拜登表示，人们眼下正处在一场对未来以及当今世界的方向展开的根本辩论中。 他认为，民主制、而非独裁制，为世界提供了前进的最佳路径。他同时呼吁，主要市场经济体和民主国家必须合作应对中俄等大国带来的挑战，以及核扩散、气候变化和网络安全等跨国挑战。

拜登：与中国的战略竞争将是长期且激烈的

强硬的对华路线应该是拜登保留的少数特朗普政策之一。他在慕尼黑安全会议上谈到中国时表示，必须共同为与中国的长期战略竞争做准备，美国、欧洲与亚洲所有国家应共同努力以确保和平、捍卫共享价值，并促进在太平洋地区的繁荣。

拜登坦言，与中国的竞争将十分激烈，但他欢迎这种竞争，因为他对欧洲和美国及其在印太地区的盟友在过去70年打造的全球体系抱有信心。在他看来，美国及其盟友赢得这场未来之争的关键是，必须对这所需的历史性的投资和伙伴关系保持清醒的头脑，必须保护创新的空间和知识产权，同时还要确保经济增长的好处得到广泛、公平的分享，而不仅仅是造福少数人。

拜登将延续对华的强硬路线

此外，拜登还强调，必须反击中国政府在经济方面不当与胁迫的行为，这些行为削弱国际经济体系基础，“中国企业应该和欧美企业一样，遵守同样的规则与规范，公开公司的治理结构，才能终止垄断与腐败的行为”。他补充道，也只有这样，才能制定更完善的规则，来管理先进的科技以及网络空间的行为准则。 他指出，人工智能与生物科技旨在提升人类生活，而非压迫人民。拜登还呼吁，必须捍卫民主价值观，以实现这些目标，并反对垄断与使镇压合法化的人。

据路透社报道，拜登政府正在评估中国各个方面的政策，包括其军事建设和贸易政策、其在香港的行动、对待新疆维吾尔少数民族的方式以及对新冠病毒疫情的处理。

“并非寻求新冷战”

拜登在讲话中也提到携手应对来自俄罗斯的挑战。但是他同时强调，这不是诉求东西方抗衡，也不是寻求新的冷战。他说：“我们希望有这样一个未来，所有国家都能在没有暴力或胁迫的情况下自由选择自己的道路。我们不能也不必回到冷战时期条件反射式的反对和僵化集团。竞争不能阻碍我们在全球问题上的合作。”

他以新冠疫情为例指出，如果要完全战胜新冠病毒，就必须合作。他除了提到美国重返《巴黎气候协定》，还宣布美国将为世界卫生组织（WHO）的国际疫苗计划（COVAX）提供20亿美元资金。

G7聚焦新冠、经济和中国

在慕尼黑安全会议举行之前，七国集团（G7）首脑先召开了视屏会议，寻求展望新冠大流行后的前景，通过自由贸易重建其遭受重创的经济，并对抗中国的“非市场导向”政策。

根据会后的官方公报，七国集团将发挥民主，开放经济和社会的优势和价值观，共同合作，让2021年成为多边主义的转折点，并推动复苏以提升人类和地球的健康与繁荣。与会领导人还表示，将支持开放经济，“数据可信地自由流动”，并致力于“一个现代化、更自由、更公平、基于规则的多边贸易体系”。

虽然拜登把中国称作美国“最严重的竞争对手”，但中国只在公报中被提到过一次。公报指出，“在支持所有人公平互惠的全球经济体系目标下，我们将与其他国家接洽，尤其是包括中国等大型经济体在内的20国集团（G20）”，而“七国领导人将就解决非市场导向的政策和做法相互磋商，采取一致行动。”路透社认为，这里显然是指中国。

七国集团还支持日本在今年夏天举办2020年东京奥运会和残奥会的承诺。此外，七国领导人同意就新冠疫情加强合作，并承诺对世界最贫穷国家接种疫苗的援助资金增至75亿美元。

除拜登以外，日本首相菅义伟和意大利总理德拉吉也是首次以首脑身份亮相七国峰会。由美国、日本、德国、英国、法国、意大利和加拿大组成的七国集团的国内生产总值总和约为40万亿美元，略低于全球经济的一半。

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