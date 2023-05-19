G7召開的廣島：日本曾經的軍都、岸田的家鄉

（德国之声中文网）5月19日上午，廣島G7峰會正式開幕，首相岸田文雄與裕子夫人站在和平紀念公園前，歡迎來自各國的領袖。岸田文雄親自帶著各國領袖一同參觀博物館，導覽解說展示的各項物品，時間達到40分鐘左右。各國領袖與核爆的受害者對話，並在紀念碑前獻花致意。

這也是各國領袖首次齊聚一堂參觀核爆博物館，拜登成為繼歐巴馬之後，第二位前往該地參觀的美國總統。然而不同的是，歐巴馬於2016年參觀該博物館時，只停留約10分鐘，僅看了一樓大廳特設陳列幾件展品。而時任外務大臣的就是岸田，他與時任首相安倍晉三一起接待了歐巴馬。

岸田文雄雖然出生於東京，但是家族是來自廣島的政治世家，自小逢年過節就會回去探親外，也瞭解許多當地歷史。岸田家也有不少親戚在核爆攻擊中過世，雖然在東京出生長大，但是自我認同始終是廣島人。

岸田在這屆峰會以東道主伸張「無核武世界」，也是面對當前國際局勢緊張發出的呼籲。今天的廣島在日本人的心目中是和平都市的象徵，但在二次大戰結束之前，廣島其實是日本軍隊相當重要的海陸空補給樞紐中心，素有「軍都」之稱。召開G7峰會的酒店所在地宇品，曾是重要的運輸港口。

图为G7和欧盟领导人5月19日在广岛的美国原子弹受害者纪念碑前

50多年前廣島曾是「軍都」

廣島的軍都起點，可以論及到明治維新時期。1873年時，當年的大日本帝國設置六大鎮台軍營，廣島即是其中一處，不久之後即改為第5師團司令部。隨後20幾年中，日本的現代軍力急速成長，在中日甲午戰爭時，廣島成為當時陸軍的派遣基地。當年同大清水師作戰的聯隊兵力，正是從宇品港派遣的。

宇品島是位於廣島南邊的小島，因為地處瀨戶內海，地勢易守難攻，島上的宇品港逐漸成為當時帝國訓練重心。日軍僅花兩週就建築起鐵道連結宇品島，持續向朝鮮半島、中國大陸等輸送兵力，各大師團出發前都需要來廣島會師，甚至明治天皇都曾蒞臨廣島召開帝國議會，讓廣島宛如臨時首都般充滿一級政要。

後來，軍方開始強化廣島各地基礎設施，並建設軍用供水與電力系統、確保軍力安全穩定。1900年義和團之亂、1905年的日俄戰爭時，廣島已成為日本發兵的主要地點，單單宇品港當地的人口在短短幾年内暴增數倍，吸引各地商家與旅館開設，街上滿是人力車夫。

隨著九一八事件發生，中日戰爭正式爆發。廣島的軍事角色愈發吃重，廣島縣內除了宇品外，其他如吳市等地也成為重要軍港、縣內各地都在生產軍需品。

最終在二戰末期，廣島進行大量的疏散，但這時廣島已經成為美軍眼中必定要攻擊的軍事重鎮，最終在1945年8月6日，美軍投下原子彈，廣島成為人類歷史上首個遭到核爆攻擊的城市。

從戰時軍港成為自然景點

面對故鄉過去遭逢原子彈重創，岸田自童年對於和平生活得來不易深有感觸，對於核武更是堅決反對。在2020年角逐自民黨內總裁時，他即以邁向「無核武世界」作為理念。在俄烏衝突爆發、普丁威脅使用核武器時，人們核武的恐懼再次浮現。

二戰後，宇品島拋開過去濃郁的戰地色彩，逐漸轉變成為旅客用及普通漁港。居民也從曾經一度逼近萬人，下降到現在約1500人。

曾經在當地居住的前島民青木賢，接受日本《每日新聞》採訪時就感慨地稱，當年核爆後回到宇品老家，只見全島已經變成一片焦土，附近還有許多燒成半焦、痛苦不堪受傷的人，等待他們痛苦而死後，活著的人們再把屍體推在鋼桶上燒掉。至今那種生臭味仍讓他無法忘記。

當年的軍事要塞宇品港，如今成為G7領袖們握手的地點，其中也包括當年投下原子彈的美國。對於岸田文雄，以及廣島人、甚至每個日本人來說，廣島被核彈襲擊都是恍如隔世般的事。島上現在大多地點變成公園與原生林，島上的觀賞歷史遺跡與自然植物散步等行程成為現在的財務來源。

然而在現在，有關俄羅斯的核武器使用與中國的軍事擴張威脅，仍是隨時可讓國際局勢牽一髮而動全身。而在這時，再度回顧當年廣島從軍都變成和平都市的路程，或許可以再度理解岸田文雄訴諸「無核武世界」的想法，因為對很多廣島人來說，很多記憶仍是歷歷在目。

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