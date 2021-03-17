G7前夕暗批中国 英吁终止恶性贸易行为

(德国之声中文网) 英国30日表示，他们将在31日与七国集团的会谈中，推动盟国采取更多措施，禁止强迫劳动和窃取知识产权等贸易中的「恶性做法」。路透社分析指出，英国此举显然是呼吁世界贸易组织对中国采取更强硬的立场。

英国贸易部长特鲁斯 (Liz Truss) 周三将接待七国集团的成员国和世贸组织新任秘书长，利用英国作为七国集团现任主席的平台，让英国在脱欧後成为自由贸易的倡导者。

她在会议前的一份声明中说：「如果自由贸易不公平，人们就不能相信自由贸易。公众的信任已经被部分国家的恶性做法所侵蚀，这包含使用强迫劳动到环境恶化和窃取知识产权。」

路透社报导指出，虽然特鲁斯在声明中没有直接提到中国，但她所描述的问题都是英国过去曾提出与中国有关的问题。北京不断否认窃取知识产权丶不公平地伤害环境或用强迫劳动制造的商品进行不正当交易。

特鲁斯: 世贸需改变对待中国的规则

根据英国《金融时报》报导，特鲁斯在接受访问时表示，世界贸易组织成立时，中国的经济规模是美国经济规模的10%，但现在中国仍然自认为发展中国家，而这种作法是「可笑的」。她呼吁世贸改变相关规则。

美国新上任的贸易谈判代表戴琪预计将审查特鲁斯提出的建议。特鲁斯告诉《金融时报》，她对拜登政府希望透过多边体系合作的提议感到鼓舞。她说：「这是我们需要解决的问题之一，但这需要各方妥协，才能达成解决方案。我们必须有一个具有约束力的争端解决程序。」

特鲁斯在访问中也指出，改革现行的国际贸易规则，也是符合中国利益的。她说：「如果世贸组织不进行改革，各国会找到其他发展贸易的机制。现在是对中国及其在全球贸易体系中的行为采取强硬态度的时候，也是对世界贸易组织进行现代化改造的时候。在很多方面，世贸组织还停留在上世纪90年代。」

英国盼与CPTPP成员达成协议

特鲁斯还说，世界贸易组织在数字和数据贸易方面没有强有力的规则，而数字和数据贸易在新冠疫情肆虐的情况下变得越来越重要。特鲁斯向《金融时报》表示，她希望英国能在「几个月而不是几年内」与有11个成员国的跨太平洋夥伴全面进步协定达成协议，并称与印度签署贸易协议将为英国的贸易带来强大前景。

尽管美国总统拜登已经明确表示，贸易协议不是优先事项，但特鲁斯没有放弃与美国达成贸易协议的希望。她认为，她谴责中国在新疆迫害人权的行为，与英国在外交政策上寻求与北京建立「深度」贸易和投资关系并不矛盾。

她说：「我们不是在与中国谈判贸易协议，我们做的是在非战略领域与中国进行贸易。当然，我们会与中国贸易，美国也与中国贸易。」

自从英国退出欧盟并将其经济发展寄托在全球贸易后，英国加强了对中国贸易行为的批评。包括美国总统拜登在内的其他七国集团盟友一致认为，国际社会有必要推动世贸组织的改革，以应对中国不断扩张的全球影响力。

最近当选的世贸组织主席恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉 (Ngozi Oknojo-Iweala) 将加入七国集团的部长会议。路透社分析，世界贸易组织在执行和更新其规则书方面都遇到困难，而恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉上任後也将面临这些挑战。

William Yang/邹宗翰 (路透社、金融时报)

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