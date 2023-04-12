G7会议：德国外长批评中国推动自己的规则

（德国之声中文网）贝尔博克本周一（4月17日）在日本长野表示，德国在该地区的伙伴国现今就已亲身体验到，中国如何日益想要用自己的规则来取代现存的普遍有约束力的国际规则。日本外相林芳正此前呼吁在对待北京的问题上采取一致立场。

贝尔博克就中国在印太的违规行为举例称，中国对该地区的海警船只和渔船使用军用激光，忽视仲裁裁决，填海造岛。

贝尔博克表示，如果事关违反国际法，那么，德国不能为了与中国经济合作的利益而“闭上双眼”。在台湾问题上，这位绿党籍政治家表示：“我们在此明确指出，如果出现违反国际法，那么，欧洲不能视而不见。”

贝尔博克：欧洲不能仅限于捍卫自身和平秩序

这位德国外长强调与那些“相信以规则为基础的国际秩序”的国家进行跨地区合作的重要性。她说，欧洲国家不能“退缩到我们的蜗牛壳里”。欧洲不能仅限于捍卫欧洲自身的和平秩序。

G7外长在会议上展现团结

为期两天的G7外长会议寻求在对华立场上达成一致。日本外相林芳正表示，国际社会正处在一个历史转折点上。他呼吁G7向世界展示强大的团结，捍卫“以法治国家为基础的国际秩序”。G7包括德、法、意、日、加、美、英。

在G7外长会议期间的双边会谈中，也向外展示一致立场。美国国务卿布林肯表示，迄今的对话“都使我们的立场更为靠近”。法国外长科隆纳表示：“我们是一致的，我们向世界明确发出同样的信号。”

G7外长会议期间，美国一艘战舰穿过台湾海峡。美国海军方面称，周日，米利厄斯号（USS Milius）驱逐舰“例行”通过台湾海峡。这是1月以来美国海军首次在台湾海峡的行动。

上周，北京结束了为期三天的环台湾军事演习，对台湾进行包围演练。

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乌克兰战争：打击向莫斯科提供武器的行为

除中国和台湾问题之外，乌克兰战争也是此次G7外长会议的首要日程。贝尔博克表示，支持基辅的联盟去年得到前所未有的加强。“在我们的帮助下，乌克兰过去数月挺住了俄罗斯的能源战争和冬季攻势。”

这位德国外长说，没有人知道俄罗斯何时愿意和谈，“但我们作为G7尽全力让乌克兰有能力自由地决定其未来。”她说，目标是“持久、公正的和平”，而不是“坟墓般的死寂，奖赏侵略者的暴行。”

G7外长宣布“加强”对俄罗斯的制裁，但没有提及具体措施。他们还达成一致，加强打击向莫斯科提供武器、以及绕过制裁的行为。

G7外长（图左一为欧盟对外关系行动署副秘书长莫拉 Enrique Mora）

此外，在日本的此次外长会议议程还包括阿富汗和缅甸危机、气候保护以及核武威胁。周六的工作餐日程上还包括了中国与朝鲜问题。贝尔博克支持认真对待日、韩对朝鲜导弹试射的忧虑，称后者“至少是在中国的容忍之下进行的”。

（法新社）



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