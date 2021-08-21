G7举行阿富汗危机峰会  美国备受压力 

（德国之声中文网）西方伙伴敦促美国将其阿富汗使命期限延长至 8 月 31 日之后，以便将数万人救出喀布尔。英国首相约翰逊赞同延长撤离期限。英国国防大臣华莱士（Ben Wallace）称，约翰逊首相将在本周二举行的 G7 集团阿富汗危机视频峰会上表明自己的立场。华莱士强调，“延长一两天就能让我们多出一两天救人“。法国也主张延长撤离期限，无法延长的话，法国将于本周四结束撤侨行动。

英国首相在有关七国集团视频峰会发表的一份声明中强调，现在，拯救“我们的公民和过去 20 年来帮助过我们的阿富汗人”是“首要任务”；同时，七国集团国家亦须着眼于“下一阶段”，即确定对阿富汗的“共同政策”。英国是本年度 G7 集团主席。

迄今，美国总统拜登一直坚持美国在8月31日之前完成阿富汗撤军的决定。五角大楼发言人柯比（John Kirby）说：“我们聚焦于在本月底前做到这一点。”

德国外长马斯

德外长敦促维持喀布尔机场民用运营

柏林政府有意寻求帮助人们离开喀布尔的其它途径。德国外长马斯（ Heiko Maas）在柏林表示，德国政府正与美国、土耳其和其它伙伴协商，“使机场能继续在民用条件下运营”，从而能让当地工作人员和其他需要保护的人“在目前的军事行动结束之后仍得以离开阿富汗”。

他透露，德方还与阿富汗众邻国谈判，希望它们能接纳从陆路逃离的人，并已为此拨款 1 亿欧元。与此同时，德国驻这些国家的大使馆则应从速、从简向需要保护的人签发入境德国签证。

马斯还透露，正继续与塔利班谈判。塔利班方面周一警告说，若延长撤离期限，将产生“后果”。发言人沙欣（Suhail Shahin）强调，8 月 31 日是“一条红线”。

马斯：我们无法救出所有的人

德国发展援助部长米勒（ Gerd Müller ）要求关注在激进伊斯兰主义者统治下各发展援助组织的阿富汗雇员面临的巨大危险。米勒部长在《奥格斯堡汇报》（Augburger Allgemeinen）上表示，他不能相信塔利班的承诺，指出，“已经发生了迫害和谋杀行为”。他说，非常担心德国国际合作协会（GIZ）和其它非政府组织的阿富汗雇员的生命安全。米勒也敦促延长撤离使命期限。

与此同时，在喀布尔，西方空中救援行动继续全力进行。机场局势目前仍非常紧张。德国联邦国防军称，周一从喀布尔运出了 944 人，由此，从使命启动，德国已总共救出约3800人，马斯外长周二对媒体表示，尚有约100名德国人以及他们的家属滞留在阿富汗。至于替德国机构工作过的阿富汗人，马斯表示，营救任务将不能完成，“我们无法救出所有的人”。

美国方面宣布，自塔利班 8 月 14 日掌权以来，美国已从阿富汗安全撤离了 超过5·8万人。

德国联邦议院外交委员会主席吕特根

“道德和政治上的惨败”

德国联邦议院外交委员会主席吕特根（Norbert Röttgen）对德新社表示，目前的阿富汗乱局是“道德和政治上的惨重失败。”

他说，今年6月7国峰会还在信誓旦旦，民主国家要团结起来对付专制国家。目前的情况却是，从撤退阿富汗获利的一方除了塔利班外，还有中国和俄罗斯，“在这一点上，拜登在几个月之后完成了特朗普未能完成的使命。不仅如此，他甚至还重复了特朗普的原话：我们在阿富汗没有任何利益。” 吕特根说，对美国仅存的希望是，至少在撤侨问题上尚能同盟友合作。

（德新社，路透社）

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