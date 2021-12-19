G7与欧盟：香港立法会选举破坏「一国两制」原则

（德国之声中文网）七国集团(G7)外长周一（20日）及欧盟高级代表共同发表声明称，香港新选举制度严格限制选民的选择，破坏了香港在「一国两制」原则下的高度自治。



声明中指出「（七国集团）注意到12月19日香港立法会选举结果，对特别行政区选举制度的民主受到侵蚀表示严重关切。」



声明呼吁中国按「中英联合声明」及其他法律义务行事，并尊重《基本法》给予香港的基础人权与自由。联合声明亦呼吁香港和中国政府恢复对香港政治体制的信心，并停止不合理地镇压推广民主价值、捍卫自由与权益的人。



这份联合声明呼吁中国按照《中英联合声明》及其他法律义务行事，并尊重《基本法》给予香港的基本权利和自由。 」亦呼吁中国和香港当局恢复对香港政治体制的信心，停止压迫推广民主价值和捍卫权利和自由的人。

另外，澳大利亚、加拿大、纽西兰、英国外交部长以及美国所组成的「五眼联盟」在早前也发表联合声明称，称「注意到香港立法会选举的结果，对特别行政区选举制度中民主元素受侵蚀表达严重关切」。

声明指出，香港今年推出的选举制度改革，减少了直选议席，并建立了新的审查程序，限制选民的选择。“这些变化消除了所有稍有影响的政治反对力量。“声明敦促中国根据其国际义务采取行动，尊重包括《中英联合声明》所保障香港的权利和基本自由。

五国外长还对《香港国安法》造成的广泛寒蝉效应以及对言论自由和集会自由的日益限制表示严重关切。香港不少反对派政界人士—— 包括“国安法47人案“的大部分被告仍被收押候审，或流亡海外。

观看视频 01:37 爱国者治港 香港选举投票率创新低

“受到破坏干扰”

中国政府就其它国家对香港选举发声做出回应。外交部发言人赵立坚在周一的例行记者会上称：“香港是中国的香港。香港特区的选举制度如何设计、如何完善、如何运行完全是中国内政，任何外国无权干涉。”他批评一些国家“打着民主的幌子插手香港政治、干涉中国内政、阻挠中国发展”。

他还强调：“香港的选举制度好不好，要看是否符合香港实际、是否有利于香港的长期繁荣稳定和长治久安。香港特区立法会选举是不是成功，要看选举过程是否依法、公正、有序，选举结果是否有利于香港的整体利益和长远发展。”

被问及香港立法会选举的投票率创历史新低，赵立坚表示，分区直选投票率较往届有所降低有多重原因，“既有疫情的影响，也有反中乱港分子和外部势力的干扰破坏。这也恰恰证明，制定实施香港国安法，完善香港特别行政区选举制度的重要性和必要性”。

此前，中国国务院新闻办公室12月20日发表了《“一国两制”下香港的民主发展》白皮书，称香港第七届立法会选举“标志着发展符合香港实际、具有香港特色的民主制度迈出重要一步”。

台湾批「违逆香港民意」

台湾官方也针对香港立法会选举做出评论，台湾大陆委员会周一（20日）通过书面表示，这次选举投票率大幅降低，说明强行政治审查的「小圈子选举」，不仅违逆香港民意，更使香港未来民主、自由、人权的发展黯淡。

针对此次投票率仅三成，创历届新低，陆委会称「这说明了香港选民对于强力落实『爱国者治港』原则的操控选举并不买单」。



陆委会表示，由经验显示，在中共所谓的「一国两制」下，虽有形式上的选举，但人民的政治参与权利，实质上残破不堪，所谓民主自由被扭曲破坏、选举公正形同具文。

（综合报道）

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