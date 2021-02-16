G7与慕尼黑安全会议：美欧关系新起点

（德国之声中文网）对于拜登而言，几乎没有比慕尼黑安全会议更适合的场合，让他作为美国总统向欧洲盟友就跨大西洋关系发表首次演说。拜登是慕尼黑安全会议的常客。40多年前他以特拉华州参议员的身份首次在专家会议中亮相，在担任奥巴马副手期间也多次与会。而本周五是他最重要的一次登台。他所肩负的任务并不简单，必须修复在特朗任内受到重创的欧美关系。

在2019年的慕尼黑安全会议上，拜登就已与特朗普的政策做切割，形容特朗普的部分施政“令人尴尬”，并称北约是“全球史上最重要的军事同盟”。拜登当年在慕尼黑安全会议上承诺，只要特朗普一下台，美国就会回来。

“美国将延续强硬对华路线”

如今特朗普已经走人。拜登在二月初第一次发表外交政策演说时就宣布：“美国回来了。” 现在，拜登可以亲自向欧盟盟友们公布这一消息。白宫已经透露，拜登将在慕尼黑安全会议上就“跨大西洋关系的重要性”发表演说。

跨大西洋关系在特朗普执政时期陷入低谷。特朗普退出了多项国际协议，施行美国优先政策，疏远盟友甚至威胁退出北约。拜登则从根本改变路线，修正特朗普的“美国优先”策略并与北约等联盟再次展开国际合作。他希望与欧洲等盟友建立关系，修补并重新获得失去的信任。此外，拜登还希望与盟友紧密合作，携手对抗俄罗斯和中国。





慕尼黑安全会议主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）认为，在拜登的领导下，美国的对华政策不会发生重大变化。他周五在接受德国广播电台采访时指出：“我们不能期望美国现在会对中国采取亲近路线。”他指出，美国参众两院不分党派长期以来皆支持强硬对华路线。

伊辛格预测，中国、俄罗斯和北约议题“将在跨大西洋议程中占据优先地位”。而这名安全专家也认为，在气候保护或创新及技术等领域上，有迫切与中国合作的必要性。

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期盼欧美关系新起点



欧洲国家对拜登执政后发表的言论反应良好。在拜登胜选后，柏林便迫不及待期盼跨大西洋关系能有新起点。德国总理默克尔在拜登发表第一次外交政策演说后认为，“很好的消息，美国将在外交上回归并展开强力行动”。

对欧洲国家而言，重要的是拜登对联合国气候协议等国际协议的认可，以及与世界卫生组织等国际机构的合作意愿。另一方面，虽然拜登现在尚未对盟国提出要求，但这个时刻总会到来，或许在慕尼黑安全会议上他就会做出表示。伊辛格指出，拜登将会期望欧洲在安全政策重要领域上为其减轻负担，首先就是军事责任的分摊。

在此议题上，对德国政府而言并非易事。德国虽然大幅提升军费，但仍与北约设定的国民生产总值2%的目标相去甚远。更困难的问题还有双方针对天然气管线北溪二号的意见分歧。拜登曾对北溪二号做出强烈批评，并称这是“对欧洲不利的交易”。美国指责德国的做法将让欧洲过度依赖俄罗斯的能源供应，并且对北溪项目实施制裁。德国如今希望与美国新政府进行协商。尽管协商不易，但至少比在特朗普时期被拒之门外要好上许多。

在慕尼黑安全会议召开前，七国集团（G7）首脑将先举行视屏会议，与会成员包括德国、美国、日本、法国、英国、加拿大与意大利。这是拜登上任后参加的第一场国际峰会。英国是今年G7的轮值主席国。英国首相约翰逊希望G7能更强有力地对抗中国、俄罗斯、沙特阿拉伯等制度性竞争对手，并已邀请印度、澳大利亚和韩国参与预定在6月在英国康沃尔举行的G7峰会。

拜登也有类似的构想。他在竞选时宣布，入住白宫的第一年将召开一个“全球民主峰会”，应对民主国家共同价值观面临的威胁。但目前美方未公布任何相关细节。

张筠青/达扬（德新社、法新社）

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