 G20 闭幕：雷声大 雨点小 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.10.2021

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新闻广角

G20 闭幕：雷声大 雨点小

各方都期待罗马举行的G20峰会能在全球气候保护方面发出明确信号，但除了一些不关痛痒的模糊措辞之外，峰会并没有取得实质进展。

Italien Rom | G20 Gipfel | Münzwurf am Trevi Brunnen

资料图片：参加G20的各国领导人到罗马许愿池抛硬币

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本年度在罗马举行的二十国集团峰会，议程包括气候保护、跨国企业税、新冠疫情等重大话题。而大国之间的地缘政治较量，也对此次峰会构成了重大影响。

世界气候峰会周日（10 月 31 日）在格拉斯哥开幕。届时，众人也会将目光投向中国。中国目前是世界最大的二氧化碳排放国，就人均排放量而言也超过欧盟。

各方对本届联合国气候大会抱着极大的期望，但对于气候大会能否促成全球气候的改善，人们也疑虑重重。

（德国之声中文网）20国集团包括了世界上所有的重要经济体，占全球二氧化碳排放量的80%。有鉴于此，20国集团在全球减排努力方面扮演着至关重要的角色。然而，本次峰会显然未能就一项有约束力的联合声明达成共识。通讯社获取的联合公报样本中，并没有就实现零碳排放和退出煤炭发电提出明确的时间表。

减排目标措辞模糊

欧盟已经确定在2050年实现碳排中性目标。德国则计划在2045年就实现这一目标。但显然是出于对中国和俄罗斯立场的考量，本次峰会联合公报中却将实现碳中性目标的时间定在2060年。联合公报草案中还曾提及“立即行动”等说法，但最后版本中却改成了“采取有效和有意义的行动”模糊说法。

联合公报中也没有直接提及退出煤炭发电的问题，停止投资火力电厂的问题也没有具体内容。草案中“2030年代开始停止建设火力电厂”的表述，改成了“尽可能快速的停建火力电厂”。此举可能也是基于对中国和印度立场的考虑。上述两国的电力主要来自火力发电。不过，G20 达成共识，今年年底开始，将不再使用公共资金在境外建设火力发电厂。

Luftverschmutzung in China

中印等国仍严重依赖煤炭发电。图为中国的一座火力发电厂。

本次G20峰会开幕之际，东道主意大利首相马里奥·德拉吉（Mario Draghi）曾对峰会与会者发出呼吁称:“我们今天即将做出的决定，将会直接对格拉斯哥气候峰会的成败产生影响，人类是否能应对气候危机，也取决于今天与会者的能力。”显然，德拉吉的呼吁并没有引起共鸣。

 

 

（德新社，法新社，路透社）

 

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