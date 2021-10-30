G20 闭幕：雷声大 雨点小

（德国之声中文网）20国集团包括了世界上所有的重要经济体，占全球二氧化碳排放量的80%。有鉴于此，20国集团在全球减排努力方面扮演着至关重要的角色。然而，本次峰会显然未能就一项有约束力的联合声明达成共识。通讯社获取的联合公报样本中，并没有就实现零碳排放和退出煤炭发电提出明确的时间表。

减排目标措辞模糊

欧盟已经确定在2050年实现碳排中性目标。德国则计划在2045年就实现这一目标。但显然是出于对中国和俄罗斯立场的考量，本次峰会联合公报中却将实现碳中性目标的时间定在2060年。联合公报草案中还曾提及“立即行动”等说法，但最后版本中却改成了“采取有效和有意义的行动”模糊说法。

联合公报中也没有直接提及退出煤炭发电的问题，停止投资火力电厂的问题也没有具体内容。草案中“2030年代开始停止建设火力电厂”的表述，改成了“尽可能快速的停建火力电厂”。此举可能也是基于对中国和印度立场的考虑。上述两国的电力主要来自火力发电。不过，G20 达成共识，今年年底开始，将不再使用公共资金在境外建设火力发电厂。

本次G20峰会开幕之际，东道主意大利首相马里奥·德拉吉（Mario Draghi）曾对峰会与会者发出呼吁称:“我们今天即将做出的决定，将会直接对格拉斯哥气候峰会的成败产生影响，人类是否能应对气候危机，也取决于今天与会者的能力。”显然，德拉吉的呼吁并没有引起共鸣。

（德新社，法新社，路透社）

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