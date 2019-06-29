G20通过联合声明 争议话题依旧“暗流涌动 ”

（德国之声中文网）联邦总理默克尔在大阪表示，美国已接受其它国家在联合宣言中为气候保护所做的承诺。会议通过了一项与在阿根廷举行的上一届G20峰会"文字类似"的声明。 如同布宜诺斯艾利斯的G20峰会，与会的20个成员国中，有19个成员国在会议的最后宣言中表示支持"巴黎气候保护协定"，而美国仍持拒绝态度。

默克尔说，会议宣言再次强调，"巴黎协定"规定的义务是"不可逆转的"。 作为回报，其它国家必须承认，尽管美国退出巴黎气候协议，但它仍然是减少二氧化碳排放的"领头羊"。

联邦总理默克尔称，最后宣言还涉及移民问题。G20成员国将与联合国和其它国际组织在移民政策方面"密切合作"。 默克尔说："在这方面，我们已经取得了很大进步"。

峰会成员集体合影

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与阿根廷峰会结局相似

默克尔总理说，本届G20峰会与阿根廷峰会的结果相似。两次会议都明确表示积极构建"自由、公平、非歧视、透明、可持续性的良好贸易投资环境"。此外，最后宣言强调了世贸组织（WTO）进行改革的必要性。

日本政府认为第一次在本国举行的G20峰会取得成功。日本首相安倍晋三（Shinzo Abe）总结说，很难一下子找到解决世界上各种挑战的办法。然而，主要经济大国的国家和政府领导人在大阪举行的峰会上已成功地"将G20成员在许多领域的强烈意愿传递给了全世界。"

安倍表示，鉴于人们对战后自由贸易体系陷入困境的担忧，落实自由公平贸易和开放市场等基本原则非常重要。 G20峰会重申了这些原则。与此同时，对世界贸易组织进行改革以及为应对数字化发展制定新规则不可避免。 20国集团领导人就促进全球经济的强劲增长达成共识，同时表示，必要时愿进行干预。

艰苦的谈判

此前，工业和门槛国家的谈判代表一直致力于排除峰会对气候政策的立场所引发的争议。据外交界人士说，欧洲人不希望最后宣言不符合此前的G20峰会有关气候变化的声明内容。

参加谈判的代表称"谈判非常艰难"。美国在气候问题上态度"非常强硬"。而欧洲各国则继续保持一致，拒绝删减气候保护宣言的内容。

大阪G20峰会的重要议题

据来自法国方面的消息，美国正试图从其余19个G20成员国中挑选出3至4个国家，说服他们放弃对"巴黎气候保护协定"的承诺，从而达到削弱气候保护宣言的目的。美国提到了巴西、沙特阿拉伯和土耳其等国的名字。

但欧洲人至少希望坚持最后两次G20峰会的标准，也就是说，除了美国之外，其余19个G20成员国都支持关于巴黎气候保护目标的最后宣言。他们希望阻止其他G20国家走上美国在气候政策方面的特殊路线。

G20国家的人口占世界人口的三分之二，国内生产总值占全球总和的80％，贸易额占世界贸易的四分之三。自2008年金融危机以来，国家和政府首脑每年都以这种形式召开一次例行会议，讨论全球和各成员国家面对的棘手问题。

李京慧 /任琛 （德新社、法新社、路透社）