 G20财长会议: 有“强烈共识” 无正式公报 | 经济纵横 | DW | 16.07.2022

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经济纵横

G20财长会议: 有“强烈共识” 无正式公报

西方国家财政部长在印尼巴厘岛召开为期两日的20国集团会议。会上就全球粮食安全等问题达成所谓的“强烈共识”，但对于俄罗斯发动乌克兰战争问题上仍存在分歧。

Indonesien | G20 Finanzministertreffen

（德国之声中文网）美国财政部长耶伦（Janet Yellen）表示，20国集团的分歧阻碍了各国财长及央行行长发布正式公报，但G20同意有必要解决日益恶化的粮食安全危机。

在俄罗斯2月底侵略乌克兰后，西方国家对俄罗斯实施严厉制裁，指责其在乌克兰犯下战争罪行，但莫斯科予以驳斥。中国、印度和南非等其他G20成员国态度相对保守，至今未共开谴责俄罗斯总统普京。

"这是一个充满挑战的时期，因为俄罗斯是G20的一部分，而且不同意我们其他人对于这场战争的描述。"耶伦如是说道。

耶伦及加拿大财长方慧兰（Chrystia Freeland）等西方高级官员周五对战争作出谴责，并抨击俄罗斯发动战争所造成的巨大经济影响。

俄罗斯发动的侵略战争已给连续几轮的多边会谈蒙上阴影，印尼央行总裁瓦吉悠（Perry Warjiyo）周六敦促成员国，继续关注于全球经济复苏目标。

观看视频 02:54

乌克兰战争：俄罗斯在拿粮食作武器吗？

分析人士表示，G20未能就公报达成一致，反映出这个曾经强大的经济集团如今的软弱。

波士顿大学全球发展政策中心主任盖勒格（Kevin Gallagher）表示："我们正处于世界经济的无序时刻，20国集团因为普京的战争而瘫痪，七国集团无法在全球公共问题上发挥领导作用。"

此次会议主席、印尼财政部长穆利亚尼（Sri Mulyani）曾希望与会代表能共同应对持续上涨的商品价格、不断升级的粮食安全危机及低收入国家偿债能力的溢出效应。

路透社指出，G20成员国在新冠疫情初期时齐心协力，但为缓解重债穷国而采取的措施却未能产生显著效果。

美国驻日大使伊曼纽尔（Rahm Emanuel）表示，西方国家对中国贷款缺乏透明度感到担忧，正向北京施压要求其重组债务合约，并将其角色转变为有助于促进发展，而不是"借贷和奴役的国家"。

印尼财长穆利亚尼预计将发表一份主席声明总结此次会议情况。

（路透社）

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