 G20财长会议：承认贸易紧张 避谈迫需解决 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.06.2019

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时政风云

G20财长会议：承认贸易紧张 避谈迫需解决

G20财长和央行行长会议周日在日本福冈闭幕并发表联合公报，称贸易和地缘政治紧张加剧，但却没有呼吁予以化解。

G20-Mächte verabschieden Erklärung für globale Konzernsteuern (Reuters/Kim Kyung-Hoon)

福冈会议最终发表一份联合公报

（德国之声中文网）在经历了一场几乎无法就公报达成一致的艰苦谈判后，G20财长会议最终发表联合公报，称全球经济增长似乎趋稳，普遍预期今年晚些时候将温和升温至2020年。"不过"，公报写道，"经济增长仍然很低，风险仍然倾向于下行。最重要的是，贸易和地缘政治紧张加剧。我们将继续关注这些风险，为采取进一步的行动做好准备。"

公报指出，G20财长同意至2020年制定共同法规，堵住脸书、谷歌等全球科技巨头减少企业税的法律漏洞。

公报还呼吁借贷双方增加贷款透明度以及让基础设施建设变得更具持久性。这一呼吁针对中国的"一带一路"。批评称，"一带一路"大规模基建让穷国背上无法偿还的债务。

不提"化解贸易紧张的迫切性"

不过，公报最终文本去掉了草案中 "确认化解贸易紧张关系的迫切性"这一条。

Japan G-20 Treffen in Fukuoka (Reuters/E. Hoshiko)

一场艰苦的谈判

据G20 圈内人士的消息，取消这一条是因美方的坚持，显示出华盛顿方面在对中国商品加征关税的问题上不希望受到什么条款的影响。公报也未包含美中贸易冲突加剧会损害全球经济的内容。

国际货币基金组织总干事拉加德表示，她强调在改革国际贸易规则的同时，首要任务是解决现在的贸易紧张关系。该组织几天前警告说，尽管经济今明两年仍有望实现增长，但美中关税将导致2020年全球GDP减少0.5%，相当于G20成员国南非的经济总量。

要么达成历史性交易，要么推动关税

美国财长姆努钦周六表示，他认为贸易冲突不会对美国经济增长造成影响，美国政府将采取措施保护本国消费者不受提高关税的影响。姆努钦说，美国总统特朗普和中国主席习近平将在6月28日至29日大阪举行的G20峰会上会晤，而这次会面和两位领导人去年12月1日在布宜诺斯艾利斯的会晤有相似之处。在那次峰会上，特朗普同意，对2000亿美元中国产品的关税暂不会从10%增加到25%。

姆努钦说，"如果中国愿意返回谈判桌，在我们商讨好的基础上谈判，那么我们将达成一个伟大的、历史性的交易。如果不，我们将推动关税实施"。他周日发推特表示，和中国央行行长易纲的会晤具有建设性。

乐然／王凡（路透社）

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