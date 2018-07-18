G20财长会明登场 焦点锁定美国关税

(德国之声中文网) 二十国集团 (G20)财政首长週末将在阿根廷会谈。这也是中美互课340亿美元商品关税后，两国官员第一次正式碰面。

路透社报导，美国将寻求日本和欧盟支持，一同对抗中国贸易不公。但是笼罩在美国钢铝税阴影下，盟国「联美抗中」的机率也不高。

康乃尔大学教授普拉萨（Eswar Prasad）指出：「美国伤害盟国的行为已经削弱其在经济和地缘政治上的影响。」

欧盟和加拿大已对美国钢铝税实施同等报復性关税。

美国官民揭竿反关税

美国週四(7/19)在听证会上，多位代表发言反对美国续徵汽车关税，说这个措施会使汽车价格上涨、进口零件变贵、也会遭致盟国关税报復。

汽车製造联盟代表汤玛斯 (Jennifer Thomas)说：「我们不同意对汽车、卡车和相关零件徵税，并搜集了2200份来自同业相同的看法。据我们所知，只有3个组织同意课税。」

美国去年各种车辆进口总额高达192万亿美元、零件143万亿美元。

这与先前29万亿美元的钢税、23万亿美元的铝税，还有对中国课徵340亿美元比起来，规模更大更惊人。加上98%的车辆都来自美国盟友，像是欧盟、加拿大、日本、墨西哥和韩国。一旦实施汽车关税，势必引起强烈反弹。

美国阿肯色州长哈金森 (Asa Hutchinson)担心关税政策影响州内经济，特别派经济官员前往中国关切。他也表示美墨和美加经贸关系令他忧心。其他以农业为主的州也担心贸易战继续下去会对农民造成巨大损伤。

习近平要为谈判破局负责？

针对白宫国家经济委员会主席库德洛说，中国国家主席习近平出手阻挠中美贸易谈判一事，中国外交部做出强烈回应。

中国外交部发言人华春莹週四 (7/19)在例行记者会上说：「美方高举大棒，胁迫讹诈，蛮横无理，反复无常，出尔反尔，言而无信」，是导致事态发展升级的直接和根本原因。

她还说：「真的假不了，假的真不了」，表示美方行为只能再次严重损害自身信誉，也完全无益于解决问题。

中国商务部发言人高峰在例行记者会也强调，「是美方言而无信和反复无常，关上了双方谈判的大门」。

不过媒体追问高峰，面对美国公布将对中国价值2000亿美元的产品加徵关税，中方何时会公布反制措施？对哪些美国商品加徵关税？高峰只表示中方会反制，但没有说明具体内容。

夏立民/罗法 (路透社、美联社)