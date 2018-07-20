G20财长会后无共识 全球贸易裂痕难补

(德国之声中文网) 来自全球20个最大经济体的财政部长和央行行长警告说，经济增长虽然仍然强劲，但不如预期的高，短期和中期的收益下跌风险也在增加。

G20财政官员在一份公报中表示，「金融危机加剧、贸易和地缘政治紧张局势升级、全球失衡，贸易不平等和结构性增长疲弱，特别是在一些发达经济体。」

公报说：「我们......了解需要加强对话和行动，以降低风险，增强信心。」

这与之前在3月份发表的声明相比，只有在文字上加强语气，表示只是「了解需要进一步对话」。

澳大利亚财政部长莫里森 (Scott Morrison)接受路透社採访时说：「最新的用词暗示了解决这些问题的迫切性。」他补充说，部长们在讨论中明确表示对「针锋相对的措施」感到忧心，并且强调目标是开放贸易。

美国总统特朗普週五表示，除非北京同意在技术转让，工业补贴和合资政策上做出重大结构性变化，不然威胁要对中国出口到美国的所有5000亿美元商品徵收关税。

美国财政部长姆努钦週日在新闻发布会上表示，在G20会议上，他与中国财政部长刘昆没有进行实质性的贸易讨论，主要是「閒聊」。

他说：「只要中国想要坐下来谈有意义的改变，团队和我都随时奉陪。」

中国代表团在这次会议上没有向媒体發表讲话。

G7贸易战略

在会谈中，姆努钦专注于处理与其他国的贸易关係，包括欧盟、加拿大、墨西哥和日本。

他说，G7盟友正在认真考虑他的呼吁，要求消除关税、非关税壁垒和集团补贴。特朗普政府在下週与欧盟委员会主席容克 (Jean-Claude Juncker)在华盛顿的贸易谈判中也将提出同样的想法。

加拿大财政部长莫尔诺 (Bill Morneau)称，这是一个「很棒的想法」和「有抱负的目标」，但他表示，由于历史上的经济差异，如何执行将是一项挑战。

法国财政部长勒迈尔 (Bruno Le Maire)坚持认为，美国与欧盟进行任何贸易谈判前，华盛顿当局需要先放弃钢铝税，并停止对徵收汽车关税的威胁。

欧洲经济和财政事务专员莫斯科维奇 (Pierre Moscovici)告诉记者，虽然会议气氛并不紧张，但各方根深蒂固的贸易立场不变。

墨西哥和加拿大的财政部长则表示，未来几个月可能会与美国达成新版北美自由贸易协定（NAFTA)。

夏立民/罗法 (路透社、美联社、法新社)