G20財長會前 中國對債務重組無積極回應

（德國之聲中文網）二十國集團（G20）將舉行財長會之際，一名知情人士週日（7月16日）向路透社表示，在重組弱勢國家的債務問題上，中國迄今尚未給出積極的回應。

G20將於17日至18日在印度甘地那加（Gandhinagar）舉行會議。期間各成員國的金融領導人將討論如何在「債務處理共同框架」下，處置各國的債務問題。中國是其中不少弱勢國家的債權國。該框架是G20為幫助貧窮國家推遲償還債務而提出的倡議 。

這位匿名消息人士還透露，G20國家無意以「一刀切」的規則，來套用到所有弱勢國家的債務處理上。

贊比亞上個月達成一項協議，針對積欠中國等各國政府的63億美元債務進行重組，這被認為是弱勢國家的一大突破。

耶倫：望與中國合作「債務重組」

在參與G20會議之前，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）16日在記者會上表示，她上週赴北京的訪問為美中關係建立了「更加穩固的基礎」，而她也「渴望」與中國在貧窮國家的債務重組等雙方具有共同利益的領域合作。

耶倫表示，她將在G20會議上大力推動「所有債權政府更全面、且及時地，參與所有雙方官方未解決債務重組問題」。

她舉贊比亞為例，稱她與中國雖進行了長時間的談判，但最終仍克服了意見的分歧：「我們應該把我們在贊比亞案中商定的共同原則，應用在其他情況下，而不是每次都從零開始。我們也要推得更快。」

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