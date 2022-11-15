G20联合声明: 大多数成员国谴责俄罗斯对乌战争

（德国之声中文网）二十国集团在召开了两天的首脑峰会后，周三（11月16日）发表联合声明说：“大多数成员国强烈谴责乌克兰战争，并强调它正在造成巨大的痛楚，加剧了全球经济中现有的脆弱性。”

使用“大多数成员国”的措辞，说明成员国对于俄罗斯侵乌战争存在不同看法。美联社的报道指出，这种谨慎措辞反映了G20峰会上的紧张氛围以及美国及其盟友在试图孤立克里姆林宫时面临的挑战。印度尼西亚总统佐科威（Joko Widodo）告诉记者，声明中涉及战争的部分是谈判中最具争议的部分，讨论非常、非常艰难。

“一个重大突破”

尽管如此，声明使用了联合国3月决议中的措辞，即“以最强烈的措辞谴责俄罗斯联邦对乌克兰的侵略”，并要求俄罗斯“完全和无条件地撤出”乌克兰领土，G20研究小组的主任科顿（John Kirton）对美联社说，这是一个“重大突破”。

科顿在接受美联社采访时也表示，他注意到中国和印度的“积极转变”，在巨大地缘政治分歧中“加入了民主的一方”。

这位分析师说，北京这样做可能是因为习近平看到俄罗斯在乌克兰赫尔松失败后，“不想支持一个失败者”，这位中国领导人知道，他需要G20的合作来解决中国现在面临的许多困难和问题。

肖尔茨：普京几乎孤立无援

俄罗斯对乌克兰的侵略战争给G20峰会蒙上了阴影，也对全球粮食和能源安全产生了负面影响。德国总理肖尔茨在闭幕发言中说，G20找到了谴责俄罗斯入侵的“明确语言”，这是一件好事，他表示，现在俄罗斯总统普京在世界上已经处于几乎孤立无援的境地。

在峰会开幕式的讲话中，印尼总统佐科威呼吁成员国结束冲突，他在周三的闭幕式讨论中继续发言，表示国际社会要“停止战争”。他说：“我们没有其他选择；需要合作来拯救世界。G20必须成为包容性经济复苏的催化剂。我们决不能把世界分成几个部分。我们绝不能让世界陷入另一场冷战。”

与此同时，俄罗斯在战争问题上坚持其一贯立场，称进攻乌克兰是一种防御性措施。俄外长拉夫罗夫说：“是的，乌克兰正在发生一场战争，这是一场西方发动并准备了多年的混合战争。”这次拉夫罗夫代表俄罗斯参加G20，俄总统普京没有出席。

“中方注意到俄方理性和负责任的态度”

自2月战争开始以来，中国一直避免公然站队。中国官员既没有公开批评俄罗斯，也没有公开支持莫斯科。

本周一（11月14日），美国总统拜登与中国国家主席习近平在巴厘岛举行会晤。拜登表示，他与习近平一致认为，使用和威胁使用核武器是完全不能接受的做法。

不过，中国外长王毅周二在巴厘岛与俄外长拉夫罗夫举行会晤时表示，“中方注意到俄方近日重申核战争打不得、不能打的既定立场，这是俄方理性和负责任的态度”。

俄罗斯外长拉夫罗夫与中国外长王毅11月15日在印尼举行会晤

法国总统马克龙本周三表示，希望中国在俄乌冲突中发挥更大的调节作用。他在G20峰会结束后的新闻会上说，“我相信，中国在未来几个月可以和我们一起、发挥更重要的调节作用”。

习近平和马克龙本周二在G20峰会期间举行了会晤，这位法国总统呼吁两国联合起来反对战争。

在新闻会上，马克龙也表示，与习近平谈论了自己明年年初访华的想法。法国总统办公室证实，如果疫情以及防疫限制允许，马克龙将于明年年初访问中国。

闭幕公报也关注经济问题

除了谴责战争，长达16页的联合公报还对一系列问题表示深切关注，包括因乌克兰战争而加剧的粮食和能源危机。这些领导人表示，在粮食短缺和价格上涨的情况下，将采取“紧急行动以拯救生命，防止饥饿和营养不良，特别是针对发展中国家的脆弱性”。

土耳其总统埃尔多安表示，希望由土耳其和联合国促成的有关乌克兰粮食出口的重要协议能在本周日到期前得到延长。埃尔多安说：“到目前为止，我认为（粮食协议）将会继续下去。我们将在回程后立刻继续会谈，特别是与普京先生的会谈。因为通向和平的道路是通过对话。”

G20峰会的联合声明还高度关注一些中等收入国家“不断恶化的债务状况”，呼吁对债务处理请求作出迅速回应，并更公平地分担负担。各国央行还发誓，在调整货币紧缩政策时牢记全球通胀。

G20集团成立于1999年，最初是一个解决经济挑战的论坛。其成员国包括阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、中国、法国、德国、印度、印度尼西亚、意大利、日本、韩国、墨西哥、俄罗斯、沙特阿拉伯、南非、土耳其、英国、美国和欧盟。西班牙拥有常任嘉宾席位。

（美联社，路透社等）

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