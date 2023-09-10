G20联合声明：俄罗斯称赞、乌克兰抨击

（德国之声中文网）尽管中、俄领导人缺席且成员国在俄乌战争的问题上存在严重分歧，但9月9日于印度新德里登场的G20峰会，却出乎意料地在会议首日就发布了联合声明。

不过，声明并未直接提及俄罗斯在乌克兰战争中的行为。根据峰会公布的G20联合声明《新德里领导人宣言》，尽管其中提到：「根据《联合国宪章》，所有国家都必须避免以武力威胁或使用武力来谋求获取领土，从而侵犯任何国家的领土完整和主权或政治独立。」但却没有出现像去年11月印尼G20峰会时的宣言「以最强烈的措辞谴责俄罗斯联邦对乌克兰的侵略」等内容。

新德里的联合声明也呼吁所有国家遵循国际法、人权法则以及多边体系。印度外长苏杰生在新闻发布会上表示：「虽然有着不同的观点和利益，但我们能够在所有问题上找到共同立场。」

俄罗斯赞同联合声明

俄罗斯政府谈判代表卢卡什（Svetlana Lukash）在峰会进入第二天之际赞扬了本届G20联合声明，称G20领导人的行动有利于解决冲突。她指出：「关于乌克兰问题的谈判非常艰难。首先，金砖国家和合作伙伴的集体立场发挥了作用，一切都以平衡的形式得到了体现……。」

卢卡什提到，除了在乌克兰问题上存在一些分歧，在所有关键问题如气候变化和向低碳能源系统过渡上也存在立场分歧。她表示：「这是G20峰会近20年历史上最困难的几届之一。」

一位不愿透露姓名的欧盟官员周日表示，关于G20领导人宣言的讨论一直持续到最后一刻，在达成共识之前，乌克兰战争是争议最大的问题。他提到，印度强有力的领导和巴西、南非等国也在谈判中发挥了至关重要的作用。

乌克兰不满

另一方面，此次未获邀请出席峰会的乌克兰则大力抨击G20声明。乌克兰总统办公室顾问波多利雅科（Mychaylo Podolyak）在出席电视媒体活动时批评道，普京此次未能出席在印度新德里举行的会议，但代为出席的俄罗斯外长拉夫罗夫却在那里为入侵进行辩护和宣传。去年，乌克兰总统泽连斯基通过视频连线参与了印尼G20峰会。

乌克兰外交部发言人尼科连科（Oleg Nikolenko）说，G20的声明「没有什么值得骄傲的」。他在个人社媒页面上表示：「很明显，若乌克兰方面参加了（G20峰会），与会者能够更好地了解局势。」

尼科连科还发布了一份自行修订版宣言，称乌克兰认为宣言应该这样写：应该称「俄罗斯对乌克兰的侵略战争」而非「乌克兰战争」；G20国家应该明确谴责这场战争，并呼吁莫斯科「立即结束战争」。尽管有所不满，他仍然感谢乌克兰的盟友在讨论中推动使用更强硬的语言。尼科连科表示：「乌克兰感谢那些试图在宣言文本中加入强有力表述的合作伙伴。」

与此同时，美国称赞本届联合声明维护了领土完整和国家主权原则。美国国安顾问沙利文告诉记者：「从我们的角度来看，它做得非常好」。而德国总理肖尔茨也对该宣言表示赞赏，他指出「最终，俄罗斯放弃了对这一决议的反抗，因为其他人都朝着这个方向前进」。

（路透社、德新社等）

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