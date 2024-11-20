G20现场：“联巴制美” 习近平给特朗普下马威？

G20峰会落幕，各国通过的宣言强调反贫穷、维护多边主义、因应气候变迁等，与主办国巴西和中国的态度不谋而合。中国屡屡强调“全球治理”与“公平世界”，占尽锋头。如果巴西是本届队长，中国可谓是这届掌旗手。

（德国之声中文网）2024年的二十国集团（G20）峰会，于当地时间19日中午过后在里约热内卢落幕。第二天的行程依旧紧凑，官方顺便也“补拍”了一张新的“全家福”，先前“缺席”的拜登、杜鲁道和梅洛尼等领袖终于入镜。

本届的G20峰会最终宣言聚焦在领土完整、环境、能源、卫生与全球化等。相较于亚太经合组织（APEC）峰会的领袖宣言到晚间才出炉，G20的声明在中午就已经敲定，时程明显快一些。

巴西总统卢拉宣布要成立“全球反饥饿与贫穷联盟”，希望能解决全世界的贫穷问题。中国对此表达大力支持；早在先前习近平抵达时，就表明要支持。

习近平在会议中的发言围绕在“抗击饥饿与贫困”和“全球治理机构改革”等，官媒新华社大力稱贊中国展现“大国担当”。结束G20峰会后，习近平立即前往巴西首都巴西利亚展开国事访问。

世界经济强国领袖齐聚一堂讨论乌克兰和中东战争，以及如何应对气候变迁和全球经济状况。 图像来源: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

中国似乎成了这场会议的主要“掌旗手”，获得的镁光灯不输给主办国巴西，整体的布局之快一气呵成，让其他国家没有太多发言空间。

中国与巴西屡屡强调加强多边主义的重要性，似乎是想与即将上台的美国特朗普新政府的保守主义色彩抗衡，先给特朗普新政府“不合群”的印象在先。

此外，中国在这届G20积极推动发言等，预料这波外交攻势会延伸到明后年。2025年的G20领袖峰会由南非主办，南非也是中国“金砖五国”盟友；2026年的APEC峰会则由中国举办。可以预见，这两年中国将可以持续在自己的“主场”上掌旗驰骋。

声明让特朗普新政府尴尬？

G20的最终宣言称要大力改善气候问题，卢拉更提出许多长期计画。里约热内卢联邦大学国际关系教授比克利尼（Bruno Lima Rocha Beaklini）对巴西通讯社分析称，“峰会宣言确实会使特朗普的新政府感到尴尬”。

特朗普在首个任期内退出了减少温室气体排放承诺的《巴黎协定》。虽然拜登在就任之后回归该协定，但随著特朗普重返白宫，有可能会再变化。

比克利尼认为，G20宣言中的气候紧急议程，重点是先让超级大国美国和未来的特朗普政府感到尴尬，宣言先发表确实有“下马威”的意味。

2024年11月18日巴西总统卢拉在G20峰会上启动“全球反饥饿与贫穷联盟”。 图像来源: Ricardo Stuckert/PR

特朗普先前展现出对多边架构与协议的排斥，未来许多的多国协议可能生变。他过去任期亦较少出席峰会，有时是请时任副总统彭斯“代打”出席。

在这种情况下，多边架构成了G20期间巴西、中国等国等强力主张之处。巴西利亚大学（UnB）国际关系教授梅内塞斯（Roberto Goulart Menezes）称：“这届巴西所取得的成就，是面对特朗普当选一事以及在知道特朗普不会参加G20下，表明各国多边主义之必要性，将继续透过集体决定来解决气候紧急情况等问题。”

两大权力集团坐下来讨论

然而峰会宣言其实不具有实际效力、亦无强制性，因此各国没有义务遵守；宣言更多的是单纯体现集团的政治与外交立场，但也让G20峰会能有多少实际成效，受到不少人怀疑。

巴西国际关系中心（Cebri）研究员、地缘政治专家卡莫纳（Ronaldo Carmona）接受巴西通讯社访问时则强调，当今世界下分两个主要权力集团，一个是由G7和北大西洋公约组织（NATO）组成的集团，另一个就是近几十年来崛起中的世界经济上升国，以中国、俄罗斯和印度为主，金砖国家则是这些人的主要论坛。

金砖五国在多极世界中展现实力 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

然而，这几年两集团龃龉日深。就连APEC峰会上，当有国家发言想就乌克兰局势讨论时，就有国家称“这不属于经济议题”而回绝，让讨论陷入僵局。

卡莫纳认为，G20是当今国际体系中，让这两大权力仍然可以坐在“同张桌子”上好好讨论的唯一空间。他称“有鉴于这背景，多边主义危机的结构性问题，是有必要重视最终宣言的发布，特别是现在乌克兰战争问题上正经历激进化”。卡莫纳也把最终宣言视为巴西成功调停两方阵营、担任G20主席国的“胜利”。

只不过，不论是领袖宣言抑或是巴西总统卢拉的谈话，纵使有提及俄乌战争，却也只是打擦边球、强调危机仍在，并未将责任归咎于俄罗斯的侵略。这显示就算两大权力集团坐下讨论，但结果也只是轻轻放下，未有实质性地深入探讨。

自2009年以来，中国一直是巴西最重要的贸易伙伴，也是拉丁美洲最大国家的主要投资者，主要从巴西进口大量农产品。 图像来源: Ken Ishii/Kyodo/AP/dpa/picture alliance

中巴关系持续深化

习近平在这届峰会中提及“建设一个共同发展的公正世界”，未来将持续“扶贫”。事实上，如同南美洲各国，巴西的经济命脉也逐渐在这几年落入中国掌控。

根据《巴西日报》报道，中国国家电网早先于2019年时就大笔投资220亿雷亚尔（相当于38亿美元），建构贝洛蒙特（PA）水力发电厂。这是中国国家电网在中国境外最大的投资案。

此外，2024年1月至10月，巴西出口总额2840亿美元中，中国就占了847.4亿美元，相当于巴西出口总数的三成，比欧盟 (14.26%) 和美国 (11.6%)的进口售额加起来还大。巴西对中国的出口以大豆为主，其次是原油和矿石（铁为主）等。

农业部分，中国也是巴西肉品的最大进口国，尤其是牛肉和鸡肉；中国在巴西猪肉的购买量也处于领先地位。该报道称，下一步中国预计要将巴西的咖啡与当地的南美茶文化输入到中国各大城市。无论国家建设与民间，中国都成为巴西最好的贸易伙伴。

然而，巴西国内如南美洲各国一样，当地政治长年陷入贪污腐败问题，就连卢拉本人过去也曾深陷贪污丑聞；加上长久下来，国家级建设全都交由单独某个国家全权建设，不难想像包括地型、水文与气候等详细资料也都尽入他国之手。未来若是两国的关系生变，这些都会变成最棘手的战略资料。

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