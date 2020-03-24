 G20特别峰会：5万亿美元抵抗危机 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.03.2020

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时政风云

G20特别峰会：5万亿美元抵抗危机

为联手共同抗击新冠全球流行、阻止经济全面崩溃，G20峰会决定制定5万亿美元援救计划。

Saudi Arabien | G20-Finanzministertreffen in Riad (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

G20峰会由沙特阿拉伯发起并主持

(德国之声中文网)G20特别峰会周四（3月26日）就共同战胜危机的行动做出决议。会后公布的声明写道，"我们强调，团结一致，对抗共同的威胁。" 会议指出，将同世界卫生组织、国际货币基金以及其它国际组织一道，采取一切必要措施战胜这场全球性流行病。

声明要求各国交换疫情资讯以及科研资料，交流医疗用品，大力推动治疗新冠肺炎药品以及疫苗的研制。

为拯救全球经济，会议决定启动总额为5万亿美元的救援计划，以应对疫情对全球社会、经济和金融带来的负面影响。峰会声明称，将最大限度地降低疫情对贸易和全球供应链的影响程度。成员国财政部长和央行行长将为此定期协调。

Japan Tokio | Shinzo Abe nimmt über Videoübertragung an dem G20 Gipfeltreffen teil (Getty Images/Japan's cabinet Public Relations/AFP)

日本首相安倍晋三通过视频参与与峰会

峰会没有确定具体的实施计划，但规定，今年4月各成员国部长级会议将进一步确定一系列应对疫情的紧急行动计划。

会议还决定，对发展中国家，尤其是非洲的抗疫斗争给予支持，决议写道，"加强非洲的医疗卫生体系是全球抗病能力的重要组成部分。"

值得一提的是，G20峰会决议是意向表达，不具约束性。不过，同不久前召开的G7峰会未能达成闭幕声明相比，G20能够推出一份与会者认可的声明算是一种成果。G7会议上，美国外长蓬佩奥执意要将"武汉病毒"写入闭幕声明，遭到与会者的反对。

本次G20峰会以视频方式进行，持续了一个小时。沙特国王萨勒曼主持了峰会。G20成员国占世界人口的三分之二，世界经济总量的85%，以及世界贸易的75%。代表德国参加视频会议的是在家隔离的默克尔总理。

有媒体评论认为，成员国之间存在的敌意并没有因为目前的疫情而消失。俄罗斯希望解除对它的制裁，石油生产国家则希望对原油价格做出新规定。尤其是持续了近两年的美中贸易战仍在进行当中。然而，这些都没有在本次会议上得到讨论。

尽管国际合作总体而言状态不佳，但在全球传染病大流行以及经济停摆的严峻时刻，除了联合抗疫，扶助经济，没有其他选项。经济专家对《时代在线》表示，仅以纺织行业的供应链为例，欧美公司在孟加拉国叫停了价值15亿美元的订单，这将让1000家企业陷入危机，400万人、其中大部为妇女，可能失去工作岗位。

  • Bundeskanzlerin Merkel in China (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    德国总理在武汉

    2019年，联邦德国总理默克尔还访问过德国汽车配件供应商伟巴斯托（Webasto）在武汉的工厂。据该企业说，“不能排除对全球汽车供应链的影响”，在武汉的这家厂子已经关闭。由于若干职工被确诊感染了新型冠状病毒，在德国总部的近千名雇员目前“在家工作”。

  • Symbolbild Einmalwaschlappen (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    少有的情况

    一家化学康采恩看到了机会：市场对朗盛（Lanxess）的消毒剂Rely+On Virkon的需求增加。朗盛称，这一消毒剂被用来对硬表面和器具作消毒处理，能有效对付冠状病毒，尤其在中国的使用增加。该公司正全力以赴，尽快增加供应。

  • Digitale Subtraktionsangiographie | Nexaris Therapy Suites (Siemens Healthineers)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    跟不上病毒

    不过，近期来处于低迷状态的西门子医疗技术公司则不认为对其X射线设备和CT扫描器械的需求会加大。西门子医疗技术工程公司董事长蒙塔格（Bernd Montag）表示，他无意高估短期内在这方面做大生意的可能性，因为，一切还需要时间，而“那病毒来得快，去得也快”。

  • China | McDonalds Filiale (picture-alliancedpa/imaginechina/Y. Xuan)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    零售商和餐饮业

    肯德基（KFC）、百盛中国必胜客（Pizza Hut von Yum China）等速食业连锁店和瑞幸咖啡（Luckin Coffee）目前关门；瑞典时装品牌H&M在中国关闭了约45家分店；牛仔服生产商Levi Strauss关闭了约一半商店。不过，专家们相信，影响最终将是有限的，相关生意现在将主要在网上进行。

  • China Paul Pogba beim Adidas Promo-Event (picture-alliance/dpa/Stringer/Imaginechina)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    没时间看球

    和美国竞争对手耐克一样， 德国的体育用品生产商阿迪达斯业暂时关闭了众多商店。此外，该康采恩还会仔细观察特许经营商店的境况。阿迪达斯称，对影响作出估计目前还为时尚早，不过，像球星博格巴（Paul Pogba）2017在香港那样的大型宣传活动现在无论如何是不会办了

  • China 2019 Volkswagen in der Provinz Xinjiang | Teststrecke SAIC Volkswagen in Turpan (Imago Images/Xinhua)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    汽车生产商尤其受威胁

    汽车专家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）表示，尤其对德国汽车制造商而言，疫情有“巨大经济影响”。大众（Volkswagen）在华33个工厂（本图所示为在新疆的一条试车道）及合资企业暂时歇业至本周末。不过，大众称，已计划的交货不受影响。

  • Mercedes-Maybach auf Automesse in Peking (picture alliance/dpa)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    没人躲得过

    在戴姆勒（Daimler）那里（此图所示为迈巴赫车在北京车展上），下周一起，在华生产线将恢复运行。不过，戴姆勒将强化“在家工作”；宝马（BMW）亦预期于下周一重启在沈阳的生产线和销售领域的办公室工作，销售人员们部分时间里将在家工作。

  • Die meistverkauften Autos der Welt 2013 (picture-alliance/dpa)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    本田倍加小心

    日本汽车生产商本田（Honda）延长关闭其和中国生产商东风合作的武汉汽车工厂期限至2月13日。该公司一名发言人表示，何时恢复开工，尚不清楚，公司方面将遵循地方当局的规定。

  • China Shanghai Automesse 2019 (Reuters/Aly Song)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    缺补给

    疫情将使全球供应链面临越来越大的问题。汽车业是一个好例子。韩国生产商现代本周就将暂停国内生产线，原因：通常在中国生产的配件短缺。分析人士相信，众多企业都会遇到类似问题。

  • Messe Frankfurt Ambiente - Polnisches Designstudio Tre Product (Dagmara Jakubczak)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    中国人足不出户

    在德国也已可感觉到限制：由于传染危险，在法兰克福举办的国际春季消费品博览会"Ambiente"的参观人数将减少。博览协会一名发言人指出，这从来自中国的航班明显减少中即可得出这一结论。汉莎和其它航空公司中止了飞往大陆中国的航线。

  • Frankfurt Flughafen Quarantänehalle für Corona-Evakuierte (Getty Images/AFP/Y. Schreiber)

    新冠病毒：哪些行业已经受创

    有备无患

    在法兰克福机场已设置了一个用于因冠状病毒而从中国接回的人士的隔离场所。多数从中国来的乘客大都在法兰克福降落（2018年超过100万人次）。与德国对接的中国最重要机场分别位于北京、上海、香港。与武汉的直接往返航班已经停止。


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