G20特别峰会：5万亿美元抵抗危机

(德国之声中文网)G20特别峰会周四（3月26日）就共同战胜危机的行动做出决议。会后公布的声明写道，"我们强调，团结一致，对抗共同的威胁。" 会议指出，将同世界卫生组织、国际货币基金以及其它国际组织一道，采取一切必要措施战胜这场全球性流行病。

声明要求各国交换疫情资讯以及科研资料，交流医疗用品，大力推动治疗新冠肺炎药品以及疫苗的研制。

为拯救全球经济，会议决定启动总额为5万亿美元的救援计划，以应对疫情对全球社会、经济和金融带来的负面影响。峰会声明称，将最大限度地降低疫情对贸易和全球供应链的影响程度。成员国财政部长和央行行长将为此定期协调。

日本首相安倍晋三通过视频参与与峰会

峰会没有确定具体的实施计划，但规定，今年4月各成员国部长级会议将进一步确定一系列应对疫情的紧急行动计划。

会议还决定，对发展中国家，尤其是非洲的抗疫斗争给予支持，决议写道，"加强非洲的医疗卫生体系是全球抗病能力的重要组成部分。"

值得一提的是，G20峰会决议是意向表达，不具约束性。不过，同不久前召开的G7峰会未能达成闭幕声明相比，G20能够推出一份与会者认可的声明算是一种成果。G7会议上，美国外长蓬佩奥执意要将"武汉病毒"写入闭幕声明，遭到与会者的反对。

本次G20峰会以视频方式进行，持续了一个小时。沙特国王萨勒曼主持了峰会。G20成员国占世界人口的三分之二，世界经济总量的85%，以及世界贸易的75%。代表德国参加视频会议的是在家隔离的默克尔总理。

有媒体评论认为，成员国之间存在的敌意并没有因为目前的疫情而消失。俄罗斯希望解除对它的制裁，石油生产国家则希望对原油价格做出新规定。尤其是持续了近两年的美中贸易战仍在进行当中。然而，这些都没有在本次会议上得到讨论。

尽管国际合作总体而言状态不佳，但在全球传染病大流行以及经济停摆的严峻时刻，除了联合抗疫，扶助经济，没有其他选项。经济专家对《时代在线》表示，仅以纺织行业的供应链为例，欧美公司在孟加拉国叫停了价值15亿美元的订单，这将让1000家企业陷入危机，400万人、其中大部为妇女，可能失去工作岗位。