G20特习会的"美好"：昙花一现？

（德国之声中文网）美国总统特朗普周六首先做出了可以允许美国公司继续向华为供货的表态。随后又以一系列的补充性表态冲淡了这一消息的实际性意义，把华为在美国的命运和中美贸易谈判的最终结果捆绑在一起，也没有明确表示是否会将华为从美国政府的黑名单中移除。

要想理解特朗普此次一系列表态的背景，有两个背后的潜在因素比较重要。一方面，包括苹果公司在内的一系列美国企业在此次G20峰会前期不断发表公开声明，恳请特朗普停止对中国产品加征关税，称更受伤的其实时美国企业。特朗普在本周六做出美国企业可以继续向华为出售产品的表态时，措辞重点也集中在美国企业身上，强调他乐于看到该国企业向包括华为在内的中国公司出售产品。

另一方面，在外面抛出大筹码的特朗普也需要面对美国国内对华强硬派的声音。美国参议院民主党党团领袖舒默(Chuck Schumer)在特朗普做出最新有关华为的表态后，就发出警告称美国不应该在贸易争端的谈判中就华为的问题做出让步。本周六，他通过推特表示："华为是我们所拥有的少数有效杠杆之一，它可以迫使中国在贸易问题上采取公平的手段。"舒默认为，如果特朗普做出让步，就会"严重削弱我们让中国改变不公平贸易政策的能力"。

中国官媒反应

纵观中国官方媒体对大阪G20特习会最新成果的反应，也能够看出其谨慎乐观，最终要看美国方面实际行动的态度。新华社本周六发表国际时评称："这一结果给阴云笼罩的世界经济带来新的曙光……但也要保持平常心看待重启磋商，解决中美经贸问题需要更多诚意和行动。"

作者表示：今年以来，双方经贸团队落实中美元首共识重启磋商几个月后，美方又大搞极限施压、漫天要价，并不断推动中美经贸摩擦升级。任何唯我独尊、自我优先、损人利己的做法都是不得人心、不受欢迎的。这次中美重启磋商，必须建立在平等和相互尊重基础上，这是化解分歧的前提和路径。

另一中国官媒"环球网"在一篇评论文章中表示："由于中美经贸磋商有过不仅一轮挫折，人们对这一次双方重启经贸磋商能走多远、是否会达成协议的预期是有阴影的……在过去一年多里，美方一直以加征关税作为威逼中国做让步的大棒，这导致了中方一轮又一轮的坚决反制，北京没有给华盛顿利用关税杠杆向前突进留下任何缺口和空间。"

文章作者表态称："毋庸讳言，中国社会清楚美国在中美贸易战中的相对实力优势，但我们也越来越相信自己同样强大的力量与政治体制优势共同打造的钢筋混凝土般的坚强。"

与中国官方媒体的中文评论相比，英文版《中国日报》所发出的评论则更具警告性意义。称中美两国人最新在大阪G20峰会上所达成的重启谈判协议是最起码应该发生的事情，不然就会延长中美两国之间的谈判僵局，为中美摩擦"火上添油"。评论称：考虑到中美双方目前的分歧程度，明显出现更多分歧实际上是完全不可能的事情了。